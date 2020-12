Estudios para vacunar a embarazadas y menores de edad contra COVID-19 podrían iniciar en 2021: López-Gatell

(Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Hasta el momento, el plan de vacunación en contra de la COVID-19 no contempla a menores de edad y a embarazadas, pues no se habían realizado a ensayos clínicos que incluyeran a estas poblaciones; sin embargo, eso podría cambiar el siguiente año, aseguró Hugo López-Gatell, quien dio a conocer la posibilidad de que se comiencen a realizar pruebas en estos sectores.

Durante la conferencia de prensa vespertina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud mencionó que la preocupación por saber cuándo se podrán vacunar estos sectores es una “inquietud legítima”, pues puede haber mujeres y madres de familia intranquilas por su protección o la de sus hijos.

Por ello detalló que “es muy probable que en la segunda mitad del 2021, diversas compañías empiecen a completar ensayos clínicos adicionales en los que se contemple a estas poblaciones que al inicio no fueron incluidas”.

Incluso refirió que Pfizer o AstraZeneca ya estarían contemplando la realización de estudios en esta población, así como Janssen, la cual, dijo, podría hacer sus ensayos para estas poblaciones en México.

(Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

La razón por la cual estos sectores no son tomados en cuenta para la aplicación de ”probablemente ninguna de las vacunas que lleguen a México” es que no fueron incorporadas a los ensayos clínicos iniciales, es decir, a los estudios de investigación en decenas de miles de personas para corroborar la seguridad y eficacia de las inyecciones contra COVID-19.

Además, refirió que según cuestiones éticas en el campo de la investigación biomédica en todo el mundo, los menores de edad y mujeres embarazadas nunca son incluidos en este tipo de estudios iniciales, sino que son tomados en cuenta posteriormente. Por ello, al no existir evidencia científica para estas personas no se puede utilizar la vacuna en ellas.

Hugo López-Gatell explicó cuando llegue el momento en que se tenga evidencia de la seguridad y eficacia de la vacuna en estas poblaciones, entonces se revaluarán solicitudes de permiso de utilización. “Si la evidencia es convincente de que son productos seguros y eficaces, se les darán estas autorizaciones y se procederá al uso en menores de edad y mujeres embarazadas”, concluyó.

Por otra parte, el funcionario también indicó que la variante del virus SARS-CoV-2, originalmente descubierta en el Reino Unido, podría ya estar en México, pues fue detectada en el mes de septiembre, aunque se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta la primera semana de diciembre.

(Foto: Cortesía Presidencia)

“Lo más probable es que la mutación esté ya en múltiples países. ¿Podría estar en México? Hasta el momento no la hemos identificado, pero podría ya estar en México de tiempo atrás, no que acabe de llegar”, mencionó López-Gatell, quien reiteró que la nación no prohibirá los vuelos desde ese país.

En este sentido destacó que en la actualidad no hay evidencia de que esta variante en particular represente una amenaza adicional a la salud pública. Ante esto dijo que México no realizará este tipo de operativos, “a menos que se presentara información contraria”.

Y es que incluso la OMS ha recomendado a los gobiernos a no cerrar sus fronteras, pues la evidencia científica recabada por este organismo ha desestimado que restringir la movilidad internacional contribuya de manera sustancia al control de la transmisión de estas enfermedades.

Según el reporte de casos de COVID-19 en México, al 29 de diciembre se han registrado 1,401529 casos positivos de coronavirus acumulados, así como 123,845 fallecimientos por esta enfermedad. En las últimas 24 horas antes del informe se detectaron 12,099 contagios y 990 muertes y la Ciudad de México continúa siendo la entidad más afectada.

