Julen Rementería, senador del PAN, afirma que AMLO es culpable de inundaciones en Tabasco

Julen Rementería del Puerto, senador del Partido Acción Nacional (PAN) responsabilizó al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de las consecuencias sociales y humanas de las inundaciones de Tabasco, que en los últimos meses provocaron que más de 115 mil familias fueran damnificadas.

Afirmó que la decisión de su administración de no llevar a cabo las obras de limpieza de los ríos Usumacinta, Puxcatán, Grijalva y San Pedro de la Sierra. Estas fueron sus palabras sobre los desastres naturales que asolaron a la población de Tabasco: “Hace unas semanas sucedieron inundaciones muy importantes, inundaciones severas en el estado de Tabasco y encontramos con que el gobierno en lugar de atender y resolver y responder a la población afectada lo que se ocupó fue de culpar”.

Posteriormente declaró que el presidente se ha dedicado culpar a las administraciones pasadas de los problemas del presente y no a tomar las acciones necesarias para enfrentarlos. Asimismo, informó que a través de una consulta al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) se realizó a la Comisión Nacional de Agua (Conagua) se percató de que el gobierno de López Obrador no ha realizado ninguna acción de limpieza ni desazolve de los ríos de Tabasco.

(Foto: Twitter @adan_augusto)

El presidente culpa al pasado, pero lo que no dice es que en este gobierno no se ha hecho nada, tenemos una solicitud a la Conagua que se hizo a través del INAI, donde dice que en este gobierno en el 2019 y en el 2020 con cada uno de sus días transcurridos, este gobierno no ha hecho una sola obra de limpieza y desazolve”.

La última vez que los ríos más importantes de Tabasco fueron limpiados y desazolvados fue en 2018, meses antes de la administración de la Cuarta Transformación. “A demás déjenme decirles, también hay constancia de que […] en el 2018 específicamente algún trabajo se hizo, pero ahora ni eso”.

“Es hora ya de que el gobierno asuma responsabilidades y que pueda tener la condición de responderle a la gente y de resolver sus problemas. Que deje de echar culpas En todo caso, en los ríos el agua que corre es la de ahora, no la de las administraciones anteriores y las inundaciones son las de ahora. Tenía que haber resuelto el problema ahora, no echar la culpa, como siempre, a los de atrás”.

Finalizó el comunicado con estas severas palabras “presidente es responsabilidad de ustedes, responsabilidad de su gobierno. Cúmplale a los mexicanos, para eso lo eligieron, para gobernar, no para repartir culpas. Acepte, pues, la responsabilidad y resuelva a este país los problemas que hoy se enfrenta. Y en este caso el nivel de las inundaciones en tabasco es responsabilidad de su gobierno. No pretenda culpar a nadie más”.

En las últimas semanas Tabasco, Veracruz y Chiapas fueron azotados por fuertes lluvias que ocasionaron el desbordadito de múltiples ríos. Aproximadamente 27 personas del sureste del país murieron a causa de estos fenómenos meteorológicos FOTO: �NGEL HERN�NDEZ/CUARTOSCURO.COM

En las últimas semanas Tabasco, Veracruz y Chiapas fueron azotados por fuertes lluvias que ocasionaron el desbordadito de múltiples ríos. Aproximadamente 27 personas del sureste del país murieron a causa de estos fenómenos meteorológicos. Se reportaron alrededor de 175, 000 damnificados.

El senador panista Julen Rementería del Puerto tiene 59 años y es originario de Veracruz. Su carrera política es relativamente larga, de 2005 a 2007 fue diputado local en su estado, de 2005 a 2007 ejerció como presidente municipal de Veracruz y desde el 2015 es senador por primera minoría por mencionada entidad federativa.

