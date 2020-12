Morena deberá de trabajar el doble para ganar en 2021, estimó Ricardo Monreal por la ausencia de AMLO

Ricardo Monreal en entrevista (Foto: Reuters / Henry Romero)

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, reconoció que sin Andrés Manuel López Obrador en las boletas de la contienda electoral del 2021, al partido magenta le costará el doble de trabajo tener un resultado similar al de 2018.

En una entrevista para Grupo Milenio, el también profesor de la UNAM refirió que como AMLO decidió guardar distancia de las y los candidatos del partido que ahora es mayoría en el Congreso, invariablemente repercutirá en el electorado, a menos que los militantes realicen una campaña coordinada ante la llamada oposición.

Es importante recordar que en julio del 2021, a través de un proceso electoral, se renovará toda la Cámara de Diputados y se decidirán 15 gubernaturas de las 32 entidades federativas de México, para lo cual, Sí por México, una organización liderada por los empresarios Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, creó la coalición “Va por México”, en la que reunió a los tres grandes perdedores de las elecciones en 2018: PRI, PAN y PRD, mismos que se autonombraron la coalición más grande de México y que promueven una agenda política contraria a la 4T.

Ricardo Monreal y Porfirio Muñoz Ledo establecen diálogo en pro de Morena (Foto: Twitter / @RicardoMonrealA)

En palabras de Monreal Ávila, el reto más grande de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es “conservar la mayoría en la Cámara de Diputados, que gane la mayoría de gobernadores, y presidencias municipales, pero eso lo decidirá la gente y la gente va a evaluar al gobierno del presidente López Obrador”. Respecto a esto, el legislador evitó dar pronósticos y dijo que “hay que trabajar mucho”.

Al no estar involucrado en el proceso electoral, el jefe del ejecutivo federal decidió no manifestar sus preferencias con algún candidato en particular, de tal modo que ellos “ tendrán que ir solos , con sus propias imágenes y su personalidad, caminar, caminar, caminar y convencer”.

Ante la pregunta de Silvia Arellano de que si AMLO abandonó a Morena, el doctor en derecho fue muy claro y aseguró que eso no es cierto.

“El Presidente actuó con congruencia y dijo desde la campaña que una vez que fuera presidente se alejaría del partido y de sus decisiones, está totalmente alejado. Me parece que es simplemente congruencia en lo piensa y en lo que hace, no usa al gobierno para ganar elecciones, no usar al gobierno para hacer fraude, no usar al gobierno de manera inmoral, antidemocrática”.

El presidente es la figura más representativa de Morena (Foto: Presidencia)

La premura del senador obedece a la popularidad que tiene López Obrador ante el electorado y que ésta ya no estará presente en en los candidatos, lo cual podría significar que la coalición Va por México podría capitalizar sufragios en detrimento de Morena y romper con la mayoría parlamentaria; sin embargo, si se realiza un buen trabajo, se podría conservar la misma mayoría en el parlamento y adicionar gubernaturas que promuevan los principios de la 4T.

Esto porque el pasado martes 22 de diciembre, se concretó la alianza promovida por los líderes empresariales, quienes expresaron su repudio a lo realizado por el mandatario nacional.

Claudio X. González, por ejemplo, expresó que este proyecto tiene dos objetivos prioritarios. El primero es quitarle la mayoría a Morena de la Cámara de Diputados y el segundo, es construir una agenda política de cara al cambio de gobierno federal en 2024.

Va por México es impulsado por Sí por México (Foto: Especial)

“Los cientos de organizaciones y miles de ciudadanos congregados en Sí por México agradecemos al PAN, PRI y PRD que en estos momentos de urgencia nacional y haciendo a un lado sus naturales diferencias hayan puesto a México primero. Hoy lo prioritario es sumar fuerzas y voluntades para enfrentar el autoritarismo populista y destructor antes de que sea demasiado tarde” explicó el magnate mexicano en la ceremonia de inauguración de Va por México.

Padecemos el peor gobierno en el peor momento

También dijo que los grandes problemas que aquejan a México son por culpa de la administración de López Obrador. “Pobreza, desempleo, inseguridad y muerte son el resultado de la improvisación y resentimiento convertidos en gobierno”.

“ El autoritarismo incompetente amenaza a México con un retroceso de décadas, por eso la coalición tiene dos tareas. Primero, detener el desgobierno, ganando la mayoría en la Cámara de Diputados en el 21, lo que aseguraría una sana división de poderes y la racionalidad legal y presupuestal. Y el segundo es comenzar a proyectar una alternativa distinta y mejor de gobierno para el 24”.

