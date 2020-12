“Estuvo muy fuerte”: esta madrugada habitantes reportaron sismo en Acapulco, Guerrero

Hasta el momento no hay registro de daños. (Foto: @SismologicoMX)

Esta madrugada, un sismo de 4.7 grados de magnitud remeció al sureste de Acapulco, Guerrero, sin causar daños, pero sí se percibió en varias zonas de la entidad, de acuerdo con reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Se trató de un temblor con una profundidad a cinco kilómetros de la zona señalada, latitud 16-70 y longitud -99.69, reiteró el Sismológico.

En tanto, Protección Civil de Guerrero anunció que el temblor registrado a las 4:15 horas, no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

“Sensor cercano: Costa de Guerrero a 15 kilómetros al sureste de Acapulco”, escribió a través de sus redes sociales.

Sin embargo, advirtió que si se sintió en algunas zonas de la entidad de tierra caliente como son: Acapulco, Coyuca de Benítez, Juan R. Escudero y Chilpancingo.

Pese a que no sonaron alarmas de alertamiento, algunos pobladores revelaron que sí se sintió levemente en el puerto.

“Que no se venga la réplica del sismo en Acapulco plis… necesito dormir”; “luego del sismo que literal me sacó de la cama, vamos a ver si logro conciliar el sueño”; “4 am, jalón que se sintió”; “hola acaba de ocurrir un sismo de magnitud fuerte en Acapulco duró unos segundos, pero estuvo muy fuerte alguien más lo sintió?”, fueron algunas de las frases que compartieron usuarios vía Twitter.

Marcos César Mayares, secretario de Protección Civil del estado aseguró que ya fueron activados los protocolos de emergencia ante el sismo y se mantuvo comunicación con los municipios donde fue percibido el movimiento telúrico, aunque no hay reporte de afectaciones hasta el momento.

En la ciudad de Chilapa de Álvarez, también en Guerrero, hubo registro de un temblor de 4.4 de magnitud a las 4:16 horas y una profundidad de 26 kilómetros al noreste, reportó el SSN.

Por su parte, en el estado de Oaxaca se detectó un movimiento telúrico el pasado 25 de diciembre, día festivo por Navidad en el país, también durante la madrugada.

Según el organismo, se detectó al suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, con una profundidad de 6 kilómetros. Latitud de 15.72 y longitud de -97.25.

Respecto al tema de Navidad, este 25 de diciembre, Acapulco fue el centro de atención por decenas de paseantes que fueron captados sin cubrebocas en las playas de la zona de tierra caliente.

Y es que a pesar de la ola de COVID-19, que no da tregua y sigue impactando al país, con un reciente reporte por parte de la autoridades de salud de más de 1,362,564 infectados y más de 121,000 fallecidos por la enfermedad, varios turistas llegaron a las playas guerrerenses, debido al periodo vacacional de diciembre.

De acuerdo con la más reciente información, en la entidad hay más de 25,000 personas contagiadas y más de 2,000 decesos a causa del COVID-19.

A pesar del llamado de las autoridades de quedarse en casa y respetar protocolos de seguridad, diversas fotografías de gente sin cubrebocas se esparcieron por los medios de comunicación y redes sociales, para demostrar su asistencia al puerto.

Hasta el momento, México cuenta con cuatro entidades con semáforo epidemiológico en rojo, es decir, de alerta máxima de contagio y son: Ciudad de México, Morelos, Guanajuato y el Estado de México.

