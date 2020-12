“Máteme el recuerdo de ese amargo amor”: las increíbles y épicas Fake News que dejó el 2020 (I)

Desde el inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus, muchas Fake News se volvieron tendencia entre el cotilleo en Facebook y cadenas de mensajes vía WhastApp, sin embargo médicos y expertos de la Secretaría de Salud, incluso de la Organización de las Naciones Unidas, desmintieron varios de estos hechos.

Entre estos bulos se volvió rápidamente tendencia una mujer que fue grabada en video y ante la sospecha de que pudieran “matarle las neuronas” al tomarle la temperatura con un termómetro infrarrojo, dijo resignada: “Máteme el recuerdo de ese amargo amor”, como si pudiera ser posible y selectivo, lo cual se demostró que era totalmente falso.

Durante la conferencia vespertina del 27 de junio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se encargó de desmentirlo; sin embargo, mencionó que la gente no debe confiarse de estos dispositivos, pues su eficacia no es total, aunque aclaró que no matan las neuronas, como se ha dicho en redes sociales.

Una trabajadora de la salud toma la temperatura a los visitantes Foto: EFE/Yander Zamora/Archivo

“Te están radiando precisamente en la cabeza. Hoy te matan mil neuronas, mañana mil, pasado mañana otras mil y eso a la larga trae un sinnúmero de afectaciones a tu sistema nervioso central y nunca vas a saber que fue con esa lamparita”, se oye en una de las grabaciones difundidas.

Al respecto, el funcionario sentenció: “Sobre esta preocupante idea de que pudieran matar neuronas, contundentemente puedo decir que no es el caso. Este tipo de termometría ha sido estudiada por mucho tiempo y no hay evidencia alguna que sugiera un daño a las neuronas”.

Además, pidió a la población no tener confianza excesiva en este tipo de dispositivos para detectar la COVID-19, pues tienen limitaciones y no representan un elemento concluyente para el diagnóstico.

“Una importante es que se descalibran, esto nos lo advirtió el Centro Nacional de Metrología y Normalización de México. Tienen una gran proporción a descalibrarse y dar señal que al cabo de varias semanas de uso, no necesariamente refleja una señal válida”, explicó el funcionario.

López-Gatell, quien no dio pie a malinterpretaciones, pues aclaró no estar en contra de este tipo de dispositivos, también dijo que la técnica empleada para medir la temperatura puede ser susceptible a la calidad de la lectura y puntualizó que no es un elemento concluyente, ya que muchas personas con la COVID-19 no presentan fiebre u otros síntomas.

En este sentido, no representan un peligro para la población, pues no funcionan a partir de Rayos X y la única radiación que emiten es la de las baterías. Respecto al daño a los ojos, los expertos mencionaron que los termómetros emiten una señal similar a la de los controles de televisión, la cual es imperceptible para este órgano del cuerpo.

Fotografía cedida por la presidencia de México del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

El Dióxido de cloro no cura ni previene el coronavirus

El Dióxido de cloro, un producto milagro fue recomendado de boca en boca, incluso por farmacéuticos y presuntos médicos, provocó que su uso se extendiera en varios países, sin embargo cobró la vida de varias personas, entre ellos niños.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a la ciudadanía sobre el uso del dióxido de cloro, sustancia que ha sido comercializada como “Solución Mineral Milagrosa” con la promesa de curar la COVID-19.

Sin embargo, la ingesta de este compuesto puede provocar irritación de la boca, el esófago y el estómago, y se pueden presentar náuseas, vómito y diarrea, además de trastornos cardiovasculares y renales, según advirtió la dependencia en un comunicado.

El dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel y en el proceso de tratamiento de agua. Al entrar en contacto con el agua reacciona para formar iones clorito, sustancias altamente reactivas.

Incluso un político se atrevió a recomendar y facilitar el uso de esta sustancia, Antonio Arámbula López, alcalde del municipio de Jesús María, Aguascalientes, promovió el uso del dióxido de cloro para prevenir y tratar el COVID-19, a tal punto que el ayuntamiento espera acercar esta sustancia a la los pobladores que lo necesiten.

Así lo dio a conocer durante una rueda de prensa no presencial en la que aseguró que una médico tiene un registro de haber atendido a 175 pacientes con este virus de manera exitosa con este componente, por lo cual el militante del Partido Acción Nacional (PAN) estimó que este compuesto podría ayudar mucho en el combate a la pandemia.

El político del PAN también se aventuró con una estimación económica del porque no recomiendan el dióxido de cloro: “como esto está tan barato y no está patentada, pues no es negocio y pareciera que quieren ayudar al negocio de las farmacéuticas, y pues si no está patentado es de todos”.

Sin embargo, la OPS, desde el pasado 5 de agosto ya se había pronunciado ante esto y dijo que no existe prueba alguna que compruebe que esta sustancia ayude contra el nuevo coronavirus.

“La OPS no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcutánea) en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”, expuso la organización internacional.

El cubrebocas no produce intoxicación ni hipoxia

Otra idea equivocada y distorsionada se dio en torno al uso del cubrebocas, algunos insinuaban que restaba oxígeno al cuerpo e incluso se creyó que producía una especie de envenenamiento al no exhalar completamente, lo cual es totalmente falso.

“El uso prolongado de las mascarillas médicas, cuando se llevan puestas correctamente, no provoca intoxicación por CO2 ni hipoxia”, declaró la ONU, de forma enfática.

Para derribar este mito, la médica pediatra estadounidense Megan Hall hizo un experimento sobre uso de máscaras que luego publicó en las redes sociales, donde tuvo miles de respuestas positivas.

Infografía que describe el experimento realizado sobre saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca (Marcelo Regalado)

“Hola amigos! He visto numerosas publicaciones y escuché a la gente quejarse de que ‘no pueden respirar con una máscara puesta’ o no usarán una porque los niveles de oxígeno caen dramáticamente mientras usan una máscara’. Otras afirmaciones dicen que ‘una máscara no te protege de respirar en el virus′ pero en la misma frase argumentan que no van a usar uno porque están ′respirando su dióxido de carbono’ exhalado”, comenzó escribiendo la profesional en su cuenta de Facebook.

“No estoy segura de cómo uno puede siquiera darle sentido a esta teoría; si realmente crees que el virus está penetrando la máscara y estás Respirándolo, ¿cómo crees que tu CO2 exhalado se está quedando atascado? Los virus necesitan un vector para difundir, el vector de COVID-19 son las gotas respiratorias, que pueden superar fácilmente la barrera de la una máscara mal colocada o mal confeccionada. Como seguimiento de mi publicación anterior sobre usar máscaras faciales, hice un pequeño experimento”, contó.

No te roban el líquido de las rodillas

En mayo volvió a tomar interés y distribución una cadena de Whatsapp en donde se aseguraba que a las personas enfermas del virus y que acuden a los hospitales los están matando para sustraer su líquido sinovial de las rodillas y venderlo en el mercado negro, ya que creen que esta sustancia tiene valor en la industria farmacéutica, lo cual resultó evidentemente falso.

En esta información falsa se lee: “A mí me dijo un amigo que trabaja en el IMSS que los están matando para robarles el líquido de las rodillas”.

Sin embargo, la “fake news” surgió hace 3 años derivado de una nota informativa de una televisora en San Luis Potosí, donde una mujer aseguró que luego de ser atendida en un hospital dejó de caminar bien.

Según la paciente Lucina Rojas López, unos practicantes de medicina en un hospital local de la entidad la inyectaron en la rodilla y le sustrajeron el líquido sinovial de la rodilla izquierda para congelarlo, pues aseguró que el líquido de su rodilla “valía miles de pesos”, por lo que presentó una demanda por negligencia médica, la cual no prosperó debido a que la mujer carecía de pruebas.

A partir de esta acusación en televisión, surgió la cadena en redes social y con el tiempo se añadió que los hechos ocurrían en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobornando al personal de la institución para permitir el robo de la sustancia, la cual según la cadena falsa “se vendía en miles de dólares”

Pero, ¿realmente tiene algún valor el líquido sinovial de las rodillas? El líquido sinovial de la rodilla es muy importante para el movimiento de la articulación, ayuda a la lubricación de la misma porque funciona como una especie de aceite que ayuda a reducir el desgaste óseo, pues tiene una tiene una consistencia viscosa, ayudando a que lubrique en la actividad diaria. Pero se sintetiza naturalmente y no puede sustraerse para ser vendido.

A raíz de esta noticia los memes también se propagaron masivamente.

La rata gigante no era real

El pasado 16 de septiembre la Ciudad de México vivió un día de lluvias incesantes que provocaron inundaciones por toda la capital. Algunos días después, un video del peluche de una rata gigante comenzó a circular y muchos aseguraron que este había bloqueado las alcantarillas de la alcaldía Magdalena Contreras.

Sin embargo, este no fue el caso, y en realidad la rata solamente se encontró en el lugar y momento equivocados. Evelyn es la dueña de este peluche de roedor gigante y es un adorno que ella y su familia han tenido durante 10 años.

En una entrevista con el YouTuber Yulay, la dueña del adorno explicó que al principio ella no había visto la noticia, pero sus amigos le escribieron en cuanto se dieron cuenta que se trataba de su botarga.

“Inicialmente ni sabíamos, vimos que los policías tomaron fotos, pero hasta ahí quedó, pero de repente mis amigos me empezaron a decir: ‘¿oye, no es su rata?’ ‘¿no es ahí en donde vives?’. Pero en realidad nos agarraron en el momento en el que la estábamos limpiando”, comentó.

La razón por la que estaban lavando al peluche gigante, era porque en realidad este sufrió las consecuencias de la inundación. Este se encontraba en una bodega que se inundó de lodo, por lo que tuvo que ser rescatada y limpiada.

“Antes era un salón de fiestas, ahorita era nuestra bodega y la sacamos de aquí. Todo esto estaba lleno, la rata y las poquitas cosas que se alcanzan a ver fue lo que recuperamos. Pero nosotros no tiramos nada de basura, de hecho nuestro predio fue el que se inundó [...] [El lodo] llegaba a un metro 80 [centímetros] [la rata] estaba al fondo y cuando vimos, nada más su cabecita se asomaba”, explicó Evelyn.

