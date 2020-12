“Voy a ir donde esté permitido”: López Obrador anunció que en 2021 no visitará estados en los que se realicen elecciones

(Foto: Cuartoscuro)

El 2021 será un año de elecciones en México. Ante ese contexto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no realizará visitas o giras en las entidades en donde se vayan a realizar los comicios, con el objetivo de respetar dichos procedimientos, así como las leyes.

Durante su tradicional conferencia matutina del 24 de diciembre, López Obrador pidió ante los medios de comunicación que no haya preocupación en torno a una posible injerencia de su parte. “Nosotros no hacemos fraudes, no nos hemos robado elecciones, así de sencillo y vamos a ser respetuosos de las leyes electorales”, comentó.

En este sentido, el mandatario mexicano fue claro al decir que durante este periodo solo “voy a ir adonde esté permitido, de acuerdo con la ley electoral, y voy a hacer lo que también la ley me permita, no puedo violar la ley, vamos a ser respetuosos”.

También mencionó que a lo largo de este periodo se encargará de que se “garanticen elecciones limpias, libres y que sea el pueblo el que elija, que no haya compra de votos, como había en los últimos tiempos, que no se trafique con la pobreza de la gente, como se hacía en el antiguo régimen”.

(Foto: Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Por otra parte, hizo un llamado a no utilizar el presupuesto público destinado a los gobiernos municipales, estatales e incluso a nivel federal para la repartición de “despensas, frijol con gorgojo, como lo hacían”. Igualmente mencionó que se deben evitar prácticas como la votación de gente fallecida o falsificación de actas, lo cual constituye un fraude.

Respecto a este tema, López Obrador también advirtió que “no se van a solapar delitos electorales”, además de que en la actualidad esos ilícitos son considerados como delitos graves, por lo que “pueden representar cárcel sin derecho a fianza”.

El martes, el mandatario afirmó durante la conferencia de prensa que enviaría cartas a los gobernadores del país, con el objetivo de que estos no interfieran en el proceso electoral. “Como lo hacía Madero cuando se celebraban elecciones, es una cosa única, lo cual demuestra que era un auténtico demócrata”, aseguró.

Durante esa misma oportunidad mencionó que sin importar el ganador de las contiendas, su administración va a “acatar la voluntad del pueblo, lo que la gente determine, no vamos a meternos en nada, a favor de ningún candidato, de ningún partido”. Esto bajo el fin de que se consolide la democracia en el país y no sea el dinero el que domine.

(Foto: Cuartoscuro)

Cabe mencionar que ya se dictaminó una respuesta en torno a la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) ante al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el presidente y diversos canales de televisión pública por presuntamente violentar el principio imparcialidad y el modelo de comunicación política previstos en los artículos 41 y 134 constitucionales.

Al respecto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que las conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador no violaron la prohibición de propaganda electoral durante la jornada democrática de Coahuila e Hidalgo.

Esta denuncia había solicitado la suspensión de las transmisiones matutinas en los dos estados que llevaban a cabo procesos electorales, sin embargo, desde el 11 de septiembre, el INE calificó de improcedente esta solicitud, determinación que fue respaldada por el TEPJF.

“Son inexistentes las infracciones atribuidas al Presidente de la República, al Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas”, bajo el argumento de que la conferencia matutina es un ejercicio de preguntas y respuestas amparado bajo la libertad de expresión y el derecho a la información.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS

Morena respondió a alianza opositora: formará coalición con PT y Partido Verde para ganar la Cámara de Diputados

Elecciones 2021: todos los cargos en disputa estado por estado

“Sería quitarme mi libertad”: AMLO aseguró que el INE es inequitativo al pedirle silencio sobre las elecciones