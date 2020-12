Murió de COVID-19 Luis Antonio García “Franky”, vocero de Sí por México

Breve respuesta Don Ricardo Salinas Pliego por fiestas COVID (Video: Twitter / @RicardoBSalinas)

Luis Antonio García “Franky”, director del Observatorio Ciudadano y vocero de Sí por México, falleció este jueves 24 de diciembre a causa del COVID-19, confirmó su esposa Cynthya Herrera.

Hace semanas, García explicó cómo es que se contagió de la nueva cepa de coronavirus en un hospital en el estado de Querétaro, pues tuvo que ser trasladado de emergencia por una complicación cardiaca.

Y es que el vocero de la organización impulsada por Gustavo de Hoyos y Claudio X. González padecía una tromboembolia pulmonar crónica, misma que se complicó al dejarse de atender pues el acudir a sus consultas lo ponía en riesgo de contraer COVID-19; sin embargo, el no atenderse regularmente tuvo repercusiones en su condición por lo que tuvo que ser trasladado a una institución médica donde se contagió.

Muere Franky, vocero de Sí por México (Foto: Twitter / @santiagobaeza)

Esto se sabe porque Franky criticó las fiestas de fin de año organizadas por Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México, en donde a través de un video narró su experiencia como persona vulnerable e instó al dueño de las tiendas Elektra a reconsiderar su postura ante el virus que ha dejado más de 120,000 muertos en el país.

“Don Ricardo, como le gusta que le digan, déjeme y le platico lo que estoy viviendo con mi familia, en la espera de que eso le genere otra visión y mayor empatía” , inició la observación de García.

“Hoy, mi vida está en riesgo [...] yo no sé si la persona que estaba en la clínica a lado (de mí) creyó que había que seguir viviendo la vida. Y a lo mejor él más adelante sale bien, pero contagian a personas que nos cuidamos al máximo, que tomamos precauciones, que no vamos a fiestas de fin de año, que no vamos a brindis y que tuve que ir al hospital porque era una cuestión de vida o muerte y hoy, en lugar de haberme atendido bien el el hospital, tengo COVID”, narró el pasado 9 de diciembre.

“Me indigna al ver personas como usted, en festejos donde no se cuidan y pueden propagar después el virus hacia otros que nos cuidamos al máximo. Ojalá lo entienda. buenas noches y que sus fiestas no terminan en funerales” , terminó.

Médicos atendiendo paciente con COVID-19 (Foto: Reuters / Diego Vara)

Cabe recordar que de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud (SSa), a través de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, las personas con enfermedades crónico degenerativas, padecimientos cardíacos, pacientes con enfermedades inmunosupresoras y personas de la tercera edad se consideran personas particularmente vulnerables a perecer por complicaciones relacionadas al SARS-CoV-2.

Esto se traduce en que Luis Antonio García tenía alta probabilidad de perecer por la enfermedad que lo invadió, la misma que ha dejado un rastro de 1,350,079 casos confirmados acumulados y 120,311 defunciones.

Al respecto, cabe señalar que el vocero de Sí por México, al momento de realizar la grabación, estaba utilizando un tanque de oxígeno, mismo que sirve para compensar la falta de oxigenación en la sangre como complicación del COVID-19.

Esto obedece a que una de las consecuencias de padecer el nuevo coronavirus es que afecta los alvéolos, que son los pequeños globos de los pulmones que se encargan de absorber el aire que respiramos para integrar el oxígeno al torrente sanguíneo y cumplir con las funciones biológicas del cuerpo. Entonces, el tanque provee de mayor cantidad de oxígeno que el aire que respiramos para suplir la insuficiencia, ya que el aire común tiene, de acuerdo con Pierre J. Rapin, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 0.93 % de argón, 0.04 % de dióxido de carbono y pequeñas cantidades de otros gases.

