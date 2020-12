Pese a nueva variante de COVID-19, México no suspenderá vuelos con Reino Unido: López-Gatell

México y Estados Unidos son algunos de los países que decidieron no suspender vuelos desde y hacia Reino Unido (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que México no suspenderá los vuelos con Reino Unido pese a la nueva variante de SARS-CoV-2 que el país europeo anunció el 14 de diciembre.

El funcionario citó a la Organización Mundial de la Salud para argumentar que el cierre de fronteras no tendría un impacto real en la contención de la variante. “La OMS explícitamente desaconseja el cierre de vuelos. Cerrar vuelos provenientes de Reino Unido no tendría una contribución específica para reducir el riesgo”, dijo.

López-Gatell también explicó algunos datos técnicos sobre la variante. En primer lugar, dijo que no es posible saber si la mutación es más peligrosa o más contagiosa que la versión principal que dio inicio a la pandemia.

“No hay evidencia de que la variante tenga mayor infectividad y virulencia. Pero sí se ha identificado que podría ser 70 veces más transmisible. Sin embargo, se estudia todavía con cuidado si las inferencias son correctas dado que muchos comportamientos humanos determinan la transmisibilidad”, explicó el funcionario.

Esta variante está relacionada con Reino Unido porque fue donde la detectaron por primera vez. Los primeros casos se remontan a septiembre.

Para detectar mutaciones en el virus, el Consorcio del Genoma COVID-19 de Reino Unido (Cog-UK), analiza muestras de pacientes en Inglaterra. Ya que la mayoría de los países no lleva a cabo estos análisis, Reino Unido fue el primero en encontrar la variante.

Francia reabrió fronteras con la isla británica pero exige pruebas COVID negativas (Foto: EFE/EPA/VICKIE FLORES)

“La variante tiene múltiples mutaciones (23 letras del código genético del virus son diferentes, 17 de ellas podrían afectar su comportamiento). Al 22 de diciembre se había documentado en Dinamarca, Islandia, Italia, Países Bajos, Australia y Sudáfrica la presencia de esta mutación”, dijo el subsecretario.

Debido a esa posibilidad de subregistro, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) reconoció que es posible que la variante ya circule en el continente aunque no haya sido detectada.

Pese a esto, tanto el CDC, como la Organización Panamericana de la Salud y la OMS recomiendan a los países mantener la calma. Los organismos coinciden en que no hay evidencia que demuestre que la variante es más peligrosa, ni que pueda afectar la efectividad de las vacunas aprobadas y en desarrollo. “La respuesta inmune producida por la vacuna cubre también a la variante”, explicó López-Gatell.

El llamado a no desesperar sobre esa versión particular no significa que la pandemia esté bajo control. En varias partes del mundo como el mismo Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y México, el incremento de casos registrados sigue siendo una situación crítica.

La Secretaría de Salud (SSa) informó que, hasta el martes 22 de diciembre, había registrado un millón 338 mil 426 casos positivos y 119 mil 495 fallecimientos desde que inició la epidemia por coronavirus en México.

El subsecretario López-Gatell aseguró que la variación no es motivo de alarma (Foto: EFE/PRESIDENCIA)

Sin embargo, en las últimas 24 horas, la dependencia sanitaria reportó el mayor número de contagios acumulados en un día, con 12 mil 511 en total. En tanto, las muertes por la enfermedad en el mismo periodo de tiempo sumaron 897.

A nivel internacional, la base de datos de la Universidad John Hopkins indica que México es el país número 13 en casos positivos, antecedido por Estados Unidos, India y Brasil, entre otros. En cuanto a las defunciones causadas por el virus SARS-CoV-2, ocupó el lugar número 4.

