La coalición PRI-PAN-PRD negó ser un frente antiAMLO: “No se trata de quitar a un gobierno”

Los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron la alianza electoral “Va por México” para los comicios del 2021 y entre los objetivos están lograr la mayoría en la Cámara de Diputados, además de 10 gubernaturas.

La coalición tiene el apoyo de la plataforma conocida como “Sí por México” que encabeza Claudio X. González.

Luis Asali Harfuch, vocero de Sí Por México, puntualizó en entrevista para W Radio que “que no se trata de quitar a un gobierno, sino meter a la ciudadanía. En ese sentido lanzamos hace unos meses un llamado a todos los partidos políticos, no fue un mensaje segmentado y los únicos que tomaron en compromiso de voltear a ver a los ciudadanos fueron PRI, PAN y PRD”.

Añadió que son muchas las coincidencias que los unen con los tres partidos políticos, “todos queremos vivir en un México democrático, no de dictadura, en que la gente puede tener acceso a un trabajo, educación, salud […] No es un frente antiAMLO, este es un frente proMéxico. Se trata de ver por México, el gobierno no lo está haciendo bien y tenemos que buscar quien sí lo haga, pero no se trata de quitar a un gobierno”.

Entre los objetivos que se han establecido está obtener la mayoría en la Cámara de Diputados y, segundo, construir una agenda política de cada al 2024. Por otra parte ha indicado que la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador es el peor gobierno.

“Hemos dejado que lleguen al poder y que estén dentro de las clase política personas que se les olvida para qué es la política, que es el arte de servir al ciudadano. Los que así lo asuman ahí se quedarán, pero lo que no, así como llegaron con el voto, con el voto se irán”, añadió para W Radio.

El anuncio de la coalición generó críticas y, en particular, de integrantes de Morena que indicaron que con la coalición se busca que regrese la corrupción y la complicidad.

“La corrupción no se ha ido, al contrario, lo que ha sucedido en este gobierno es que las fortalezas que teníamos se han debilitado y las debilidades se han profundizado. No se trata de estar en contra de alguien, sino a favor de México, porque ahora los que tienen esta responsabilidad, han olvidado al país y a los ciudadanos, que no está en la agenda, lo cual podemos ver muy claro. Veamos los resultados, se invierte menos en salud, educación, seguridad, pero eso sí estamos invirtiendo en proyectos que están demostrados como inservibles”, dijo Luis Asali y puntualizó que exhibirán a los que no cumplan en su ejercicio.

En relación con la alianza que han hecho estos tres partidos, el mandatario mexicano comentó que es obvio que se han unido y representan al antiguo régimen que durante 40 años dominaron asociados.

“Ahora ya, como se está llevando a cabo una transformación en el país, se quitan las máscaras y se abrazan; formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal, el beneficio de las minorías, la corrupción, la inseguridad, la violencia”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina de este miércoles 23 de diciembre.

