Loret de Mola: AMLO decidió no cerrar la CDMX a pesar del incremento de muertes

Esta semana el medio estadounidense The New York Times publicó un polémico artículo en el que afirmó que el gobierno federal de México “manipuló” las cifras de hospitalizaciones y positividad en pruebas COVID-19.

El reportaje, escrito por la periodista Natalie Kitroeff, señaló que mientras el coronavirus se propagaba rápidamente en la capital del país las hospitalizaciones aumentaban y los ventiladores se estaban agotando, “los funcionarios mantuvieron la capital abierta al público durante dos semanas más, con sus calles atestadas de compradores y sus restaurantes repletos de comensales”.

Después de que se diera a conocer esta información, el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que desde hace tres semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo en su escritorio la información sobre el aumento crítico de muertes y contagios:

“Había que decretar el semáforo rojo para salvar vidas y evitar la propagación de la pandemia. El presidente tomó una decisión: la Ciudad de México no se va a semáforo rojo de emergencia, la Ciudad de México no se cierra”, aseguró el ex conductor de Televisa Noticias. “El presidente venía insistiendo en su “ya vamos de salida”, “vamos bien”, “ya se ve la luz al final del túnel” y otras frases que quedarían rotundamente desmentidas si en el corazón nacional se decretaba de nuevo el semáforo rojo”.

También dijo que para convencer al mandatario de esta medida, que finalmente se impuso el sábado 19 de diciembre, la jefa de la capital, Claudia Sheinbaum; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; y el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, armaron un “trabuco político” para cambiar la decisión del mandatario: “A regañadientes, el presidente dio su brazo a torcer. Y así, el viernes pasado, los dos gobernantes y el subsecretario hicieron el anuncio”.

Sin embargo, según el NYT, para cuando el gobierno de Sheinbaum decidió volver a color rojo y por ende limitar la apertura de establecimientos, indican, los hospitales de la capital estaban desbordados. Incluso refirieron en el artículo que desde la semana pasada, la ciudad estableció récord tras récord del mayor número de pacientes hospitalizados desde que comenzó la pandemia.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, por su parte, negó tal aseveración del medio estadounidense. “Han buscado durante toda la pandemia una diferencia entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad, y están totalmente equivocados porque ha habido una coordinación permanente”, aseguró la mandataria.

“Siempre hemos estado en coordinación con el Gobierno de México. No existe esa diferencia. Es falso lo que se plantea ahí, tan es falso, que nosotros le entregamos a la reportera el correo electrónico del día 4 de diciembre en donde se establecía que para los siguientes 15 días estábamos en semáforo anaranjado”, agregó la funcionaria en su habitual conferencia de prensa.

Asimismo, aseguró que los medios pueden publicar lo que sea, pero “están buscando un esquema de confrontación”, por lo que precisó que era importante también dar su versión, la cual está sustentada en un correo electrónico que la Secretaría de Salud envió a la reportera que elaboró el artículo.

Por su parte, el doctor Hugo López Gatell señaló que dicho trabajo periodístico tiene hoyos de información.

Durante la conferencia de prensa vespertina, el funcionario manifestó que los encargados de elaborar el escrito interpretaron los datos sin tener un conocimiento correcto de la situación. “Hay varios hoyos de información en ese reportaje, indudablemente tomaron información parcial, la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo”, aseveró.

La Secretaría de Salud (SSa) informó que de los 1,325,915 casos positivos acumulados a nivel nacional, 291,639 corresponden a la capital del país. En cuanto a las muertes registradas desde que inició la epidemia en México, se reportaron 118,598 en el territorio nacional, mientras que en la Metrópoli la cifra llegó a 20,196 fallecimientos.

