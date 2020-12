Cuándo buscar atención médica si hay sospecha de COVID-19

Foto: Infobae México.

Tan solo dos síntomas son suficientes para buscar atención médica. Así lo volvió a señalar la Secretaría de Salud, insistiendo en que de ninguna manera la automedicación, la espera para ver si se presentan más síntomas (o que los ya presentados se terminen), no son alternativas válidas para llevar a cabo, ya que el cuadro puede empeorar.

“Covid-19 no tiene ningún tratamiento especifico, no debemos nosotros de perder el tiempo tomando algún tipo de tratamiento para la casa, esperando que este mejore mis síntomas, no estar yo confiando, y esperando a que un supuesto tratamiento haga efecto y me produzca mejoría y pierda tiempo”, puntualizó José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

El funcionario reiteró que ni bien se tengan síntomas de alarma, “debo buscar la atención del profesional de la salud y estar atento para cuando existe necesidad en segundo nivel”.

Entonces José Luis Alomía subrayó que los signos y síntomas por COVID-19 que se pueden llegar a presentar llegan a ser distintos dependiendo del caso, pero los más frecuentes son:

-Gripa

-Escurrimiento nasal

-Escozor de nariz

-Dolor de garganta

-Inflamación que puede llevar a presentar tos

-Elevación de la temperatura

-Malestar general

-Dolor de articulaciones

-Dolor muscular

Y aunque el especialista recordó que no se presentan estos síntomas en el cien por ciento de casos, o incluso se pueden presentar otros síntomas, insistió puntualmente en que con simplemente dos síntomas “bastaría para buscar atención médica, y (con mayor razón) si además pertenezco a grupo vulnerable” .

Alomía alertó que la mayoría de la población no cuenta, por ejemplo, con un oxímetro para medir su saturación de oxígeno. No obstante indicó que otros signos de advertencia como la dificultad respiratoria, que a veces va acompañada con dolor de pecho, la fiebre alta o persistente, son síntomas que bastarían para tomarlos como signos de alarma.

El otro síntoma

A nivel global, hay especialistas que han advertido que la fiebre, la tos y el dolor de garganta no serían los únicos síntomas que alertan de la presencia de la enfermedad.

Los otorrinolaringólogos han alertado de otro síntoma asociado al COVID-19: la pérdida del olfato y el gusto, que aparece de manera brusca sin estar congestionados y que sí se trataría de una señal de alerta de estar contagiado(a).

Se cree que este síntoma podría afectar a dos de cada tres pacientes con COVID-19, de acuerdo a estudios que se realizaron a más de un centenar de personas infectadas por coronavirus en Wuhan en el Instituto de Virología de Bonn, Alemania.

En todos los casos, y contrariamente a lo que se hace ante una anosmia clásica, se debe recomendar no administrar corticoterapia, pues disminuiría las defensas inmunológicas.

Los más comunes

De acuerdo a una encuesta realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), los pacientes que participaron de la investigación compartieron al menos uno de esto s tres síntomas: fiebre, tos y falta de aire.

El análisis, publicado en el Informe semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC, cubrió a 164 personas con casos de COVID-19 confirmados por laboratorio en los Estados Unidos. Todos los pacientes eran sintomáticos y todos se enfermaron entre el 14 de enero y el 4 de abril.

Entre estos pacientes, casi todos, el 96%, habían tenido fiebre, tos o falta de aire y alrededor del 45% experimentaron los tres.

La tos fue el síntoma más común: el 84% de los pacientes encuestados dijeron que tenían tos, de acuerdo con los hallazgos del equipo de los CDC y funcionarios estatales de salud. La fiebre fue el siguiente síntoma más común, pues el 80% de los pacientes informaron que la tenían. La falta de aliento se asoció más comúnmente con personas que fueron hospitalizadas.

Los pacientes también experimentaron una amplia variedad de otros síntomas, incluidos dolor muscular, escalofríos, fatiga y dolor de cabeza. Al menos un problema estomacal, más comúnmente diarrea, fue informado por la mitad de los pacientes. Algunos pacientes también informaron síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas y vómitos.

Además, como otro síntoma que ya se ha advertido, un mayor porcentaje de personas que no tuvieron que ir al hospital perdieron su sentido del gusto o del olfato .

