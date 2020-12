“Me están demandando que haya indulto”: AMLO dijo que no sacrificará al pavo que le regalaron en su gira por Oaxaca

Señora regala pavo a AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no sacrificará el pavo que le regalaron en su gira el pasado 13 de diciembre en Oaxaca.

En la conferencia de prensa el presidente mencionó que guarda una sana distancia, “no puedo abrazar a la gente, saludarlas de mano, en la camioneta debo de subir el vidrio. Es incómodo, pero lo tenemos que hacer para cuidarnos”, expresó.

“Fui a Oaxaca y de plano una señora me regaló un pavo, un guajolote, ´tómese una foto conmigo´, bueno, con sana distancia y con el pavo, que por cierto aquí lo tenemos”, reveló el mandatario.

“Ahí está comiendo maíz, pero no saben ustedes lo del pavo porque me están demandando que haya indulto. No quieren que se sacrifique el pobre pavo, pero, en fin, cuido la sana distancia”, finalizó.

En el video en donde una señora de Oaxaca le regala el pavo al presidente se puede ver que se abrazan para tomarse la foto y ninguno de los dos usa cubrebocas.

Así pasará AMLO la navidad y el año nuevo: de gira por colonias de la CDMX y luego a Palenque

El presidente mexicano reiteró la necesidad de que las personas se guarden en sus casas. (Foto: EFE)

Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contó a sus escuchas las actividades que realizará durante las festividades de navidad y año nuevo. Esto tras ser cuestionado por uno de los periodistas presentes acerca de sus planes para los festejos decembrinos en un contexto de ocupación hospitalaria del 78% en la Ciudad de México por la pandemia de la COVID-19.

El presidente mexicano reiteró la necesidad de que las personas se guarden en sus casas. Recordó que históricamente las fechas del 12 al 24 de diciembre son las de mayor movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que en esos días, precisamente, se volverá más necesario que la población permanezca en sus hogares y evite salir de compras o a visitar a sus familiares.

Resaltó también que el pasado 12 de diciembre, en el marco de las celebraciones en torno a la Virgen de Guadalupe que se realizan ese día, la basílica permaneció cerrada y la cantidad de visitantes fue mínima en comparación con la de otros años. Llamó a seguir este ejemplo en las próximas celebraciones propias del mes de diciembre.

Los últimos días del año el presidente tendrá una gira al interior de la Ciudad de México para visitar algunas colonias. (Foto: Bloomberg)

Acerca de los planes del presidente para navidad y año nuevo, se limitó a decir que el 25 de diciembre va a descansar para retornar a sus funciones el lunes siguiente.

Los últimos días del año el presidente tendrá una gira al interior de la Ciudad de México para visitar algunas colonias.

El año nuevo, según contó, lo pasará en Palenque, Chiapas: “Ahí voy a recibir el año nuevo. Vamos a estar con la Reina Roja”. Esta última fue descubierta en el año de 1994 al interior del Templo XIII del sitio. Aunque a la fecha se desconoce la identidad de la osamenta que se encontró junto a las diademas y máscara fúnebre de la Reina Roja Maya, existen hipótesis que la identifican como Tz’akbu Ajaw (Ahpo-Hel), esposa de Pakal “El Grande”.

