Brutalidad policial en Toluca: sometieron a dos jóvenes; uno de ellos está grave en el hospital

Mientras llegaban de jugar básquetbol a su domicilio, Jonathan Iván, de 26 años de edad, y su primo, Erick Alejandro, de 19, fueron sorprendidos por policías estatales en las calles de la colonia Azteca, Toluca, en el Estado de México.

Sin aparente motivo u orden de aprehensión, los elementos presuntamente golpearon a las víctimas: la familia acusó a la policía estatal de abuso de autoridad, una golpiza “brutal”, y exigió justicia. Jonathan se encuentra en estado grave de salud en un hospital de Toluca, reportó Excélsior este jueves.

“El pasado día lunes por la noche a ellos simplemente los privaron de su libertad, iban transitando hacia nuestro domicilio, venían de jugar basquetbol y estas personas simplemente los abordaron, los golpearon, los esposaron (...)

“Y sobre todo a mi sobrino Jonathan lo sometieron entre cinco personas, cinco delincuentes, le dieron unas descargas con el arma eléctrica taser que está prohibida y debido a los daños que le hicieron él tiene unos daños motrices que hasta el día de hoy sigue hospitalizado”, declaró el tío de la víctima, de acuerdo con el medio.

A través de relatos de vecinos y videos, la familia de las víctimas se percató que los jóvenes primero caminaban y después fueron perseguidos por los policías: los atraparon en la esquina de Ceboruco y avenida Heriberto Enríquez, donde alrededor de cinco elementos comenzaron a someterlos.

Se los llevaron en patrullas policiacas. A Erick, estudiante de preparatoria, lo bajaron de la unidad. Sin embargo, a Jonathan, estudiante de maestría, intentaron ponerlo a disposición de las autoridades.

“Lo trajeron aquí a la Fiscalía, al sótano, inconsciente, lo tuvieron aquí por más de cuatro horas, y el médico legista no lo quiso recibir por lo mismo, lo mandaron al Nicolás San Juan y desde entonces sigue ahí”, agregó el tío de las víctimas.

Jonathan recibió más de 10 descargas eléctricas, estimaron médicos del Hospital Nicolás San Juan. También informaron a la familia que el joven tiene afectaciones en los riñones, corazón, y otros órganos.

La madre de Jonathan, Sandra Elena Arroyo, exigió justicia: afirmó, según Excélsior, que su hijo es un estudiante dedicado, aficionado al deporte, y que no le hacía “daño a nadie”. “Que no se vale lo que le hicieron a mi hijo, mi hijo es un hombre sano, estudiante, deportista, no se vale”, declaró.

Por último, familiares pidieron a la población que si ha sido víctima de lo agentes policiacos, denuncien.

“Es otro caso más de corrupción, igual si lo ve la gente, reconoce la patrulla por el número y todo pues que se acerque a la Fiscalía y los denuncie porque son unos delincuentes simplemente y merecen todo el peso de la ley, entonces al señor gobernador que demuestre que en su administración si se aplica la justicia”, agregó el tío, reiterando su deseo de justicia.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México no ha declarado al respecto.

Las entidades que se mantienen en color rojo son Michoacán, Chihuahua, Sonora, Morelos, y el Estado de México. En contraste, entre las mejor evaluadas en cuanto a crimen organizado están Chiapas, Coahuila, Nayarit, y Tamaulipas (Foto: EFE/Str)

Por otro lado, el pasado 10 de diciembre, Angie Is Bosset “N” y Juan Carlos “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la desaparición forzada y privación de la libertad de dos ciudadanos de nacionalidad china: uno de ellos encontrado sin vida en una obra negra luego del secuestro.

Los sospechosos también son indagados por el robo de vehículo con violencia, donde viajaban los ciudadanos chinos. Luego de cometido el crimen, Angie Is Bosset “N” escapó a Guerrero, donde finalmente fue ubicado y detenido por agentes de la Fiscalía del Estado de México.

De acuerdo con la dependencia ministerial, el suceso ocurrió en Jilotzingo, el pasado 31 de octubre. Los ciudadanos extranjeros salieron de la Ciudad de México, rumbo al municipio de Isidro Fabela, a bordo de un Volkswagen, tipo Passat. Las víctimas viajaban con Angie Is Bosset, quien era su empleado.

Cuando iban en un camino de terracería, en una zona boscosa de Rancho Blanco, los pasajeros fueron interceptados por varios sujetos, cómplices de Angie Is Bosset, quienes privaron de la libertad a los ciudadanos de China.

