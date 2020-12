Tesla desistió de abrir una planta en Jalisco y Enrique Alfaro culpó a AMLO

Vista del logotipo de la compañía estadounidense Tesla en su sede de Pekín, China (Foto: EFE/ Roman Pilipey/Archivo)

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, arremetió contra el gobierno federal al señalar que la compañía de automóviles eléctricos, Tesla, buscaba abrir su próxima nueva planta en esa entidad. Sin embargo, aseguró, la política energética de la administración de Andrés Manuel López Obrador habría sido el motivo por el cual dicho plan no se ejecutara y, en cambio, la empresa decidiera abrir su siguiente sucursal en Texas.

“Aunque #Tesla tenía intenciones de instalar toda una planta en Jalisco, que generaría miles de empleos, las políticas federales de energías limpias lo hicieron inviable, pero sus ojos siguen en nuestro estado y ayer inauguraron la primera estación de carga rápida en Tepatitlán”, declaró el mandatario estatal jalisciense a través de su cuenta de Twitter.

Previamente, en mismo sentido, se había pronunciado el secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, Ernesto Sánchez, quien señaló que los planes de la inauguración de la planta llevaban un año de conversaciones. Incluso indicó que se generarían 40,000 nuevos empleos. Sin embargo, por cuidar sus intereses a futuro, la automotriz se echó para atrás, al no convenirle la postura del gobierno mexicano sobre las energías limpias.

Todo esto, como refirió Alfaro, se dio en el marco de la inauguración de un punto de carga rápida de Tesla en Tepatitlán, Jalisco.

“Tesla ya tiene estaciones de carga en el AMG, pero esta puede cargar sus autos eléctricos en 20 o 40 minutos y su ubicación en Tepa permite conectar un viaje por carretera a Guanajuato y Aguascalientes, como ya es posible hacerlo de Guadalajara a Puerto Vallarta y a la CDMX, refirió en otro tuit el gobernador.

Además, reiteró la postura de su administración estatal sobre las inversiones de este tipo, aquellas que involucran las políticas ambientales.

“En Jalisco seguiremos nuestra ruta para atraer inversión y desarrollo, pero siempre con la defensa del medio ambiente y el futuro del planeta por delante, con estrategias como el primer plan de acción climática de una metrópoli en América Latina que presentamos hace unos días”, reiteró Alfaro.

No obstante, fuentes allegadas a Tesla no dudan en asegurar que México nunca estuvo en los planes de la empresa para abrir su siguiente planta... y según refieren, no tiene nada que ver con las políticas del gobierno federal.

Según lo publicado por el periódico El Universal, las declaraciones recogidas refieren que la decisión de la empresa de construir sus nuevos ejemplares en Texas está relacionado completamente con la conveniencia logística y del mercado automotriz. Y es que Tesla, señaló la persona consultada, construirá su primera camioneta pick-up y, precisamente, el mercado texano es el principal, a nivel mundial, en cuanto camionetas de trabajo se refiere.

“El proyecto de construcción de la nueva planta es tan importante para Tesla que el propio Musk se mudará de California a Texas para supervisar su construcción. Honestamente, es difícil imaginar que Elon se mudaría a Guadalajara para revisar su desarrollo”, citó dicho medio mexicano.

Cabe señalar que la misma fuente subrayó e insistió en que la decisión de la automotriz para seleccionar Austin, Texas como escenario de siguiente fábrica, no está relacionada en absoluto con ninguna política o situación en México. Y como prueba de ello resaltó que la instalación del punto de carga rápida que se inauguró este martes en Jalisco, enfatizando que el compromiso de la marca con el desarrollo de la red de infraestructura eléctrica en el territorio mexicano es muy fuerte.

“Los planes de Tesla en México son muy importantes y sinceramente no creo que el equipo de la marca en Estados Unidos esté al tanto de la política ambiental del Gobierno Federal, por lo tanto podemos descartar esa hipótesis”, concluyó la persona consultado por dicho medio.

