IMSS: “Han pasado 294 días desde el primer caso confirmado de COVID-19 y nuestro personal presenta estrés y cansancio”

IMSS pide responsabilidad a la gente ante el COVID-19

Luego de luchar durante más de 9 meses contra el COVID-19, que hasta el momento ha dejado 1,277,499 casos de contagios acumulados y 115,769 defunciones en México y una saturación de hospitales públicos y privados; los trabajadores de la salud ya están cansados, admitió el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Al entregar el Premio IMSS a la Competitividad, Zoé Robledo hizo un enérgico llamado a la población a no realizar reuniones, quedarse en casa y mantener la sana distancia en este fin de año.

Aseguró que con estas acciones, se dará “un respiro” a los 81,145 profesionales de la Salud que llevan 294 días atendiendo a pacientes enfermos de coronavirus.

A través de un video difundido en la cuenta de Twitter del Instituto, Robledo Aburto aseguró que si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la Salud lo están por no poder ir a sus casas y no ver a su familia.

@Tu_IMSS

“Han pasado 294 días desde aquel primer caso confirmado en nuestro país y por más aplausos, estímulos o premios, nuestro personal presenta estrés y presenta cansancio . Ellos y ellas lo han dado todo, por eso el mejor reconocimiento que podemos hacerles como pueblo, como sociedad, en estas fiestas navideñas, en este fin de año, es ser absolutamente responsables. No tener reuniones, guardar sana distancia, quedarnos en casa, cuidar a quienes nos cuidan”, pidió.

“Evitemos todos, a toda costa, que unas horas de diversión se conviertan en un momento de tristeza. Por eso en el Seguro Social apelamos a la solidaridad y a la corresponsabilidad ciudadana. Solo así podremos decir nuevamente con orgullo, que México es mucho pueblo para la derrota, que el IMSS es mucha institución para el fracaso”, señaló.

“Es un llamado enérgico, solidario a la corresponsabilidad ciudadana, en nuestras manos está que está situación, de por sí delicada, no se salga de control”, enfatizó Robledo Aburto.

Durante su discurso, aseguró que el mejor reconocimiento que se le puede hacer al personal sanitario es cuidarnos.

“Cuidémonos en serio, ese es el mejor regalo que le pueden hacer, la mayor y más grande muestra de agradecimiento no está en un aplauso, está en quedarse en una casa, está en demorar las horas de la diversión, es también una forma de expresarles respeto por lo que está ocurriendo en los hospitales”, afirmó.

Miles de Capitalinos acuden al Centro Histórico de la Ciudad, a realizar compras y otros simplemente a pasear, aún con las recomendaciones de Gobierno Central, de que la gente no salga de sus casas. (FOTO: VICTORIA VALTERRA/CUARTOSCURO)

Un llamado parecido fue el que realizó Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

En una entrevista al diario El Universal, señaló que el personal hospitalario sufre de un fuerte desgaste

“Sí, efectivamente el personal que ha estado desde el principio de la pandemia en la primera línea de contención, de atención al COVID-19 está con un desgaste importante, cuando bajaron las hospitalizaciones se concedió un día adicional de descanso justamente para atemperar este desgaste, pero se retiró”, indicó la funcionaria

En la Ciudad de México se reportan un total de 273,444 diagnósticos positivos por COVID-19 y 19,409 defunciones, de acuerdo con el último reporte de las autoridades capitalinas. Mientras que 4,843 se encuentran hospitalizadas y 1,147 están intubadas.

En tanto, dos de cada 10 camas están disponibles para atender a pacientes con coronavirus, es decir, 869. Y cuenta con 544 unidades (32.2%) con ventilador.

Oliva López Arellano indicó que el 60% de los contagios por COVID-19 tiene como antecedente que acudió a una fiesta o reunión.

Imagen de unos trabajadores médicos del Hospital Juárez de México, en la CDMX. (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dio a la población la responsabilidad de impedir el colapso sanitario en el país.

“A nombre de la comunidad médica de México, de todos los equipos de salud que están en los hospitales y que llevan semanas, meses, casi un año completo, trabajando jornadas extenuantes para protegernos. Son las personas que, sin dudarlo, les hemos llamado ‘héroes’, ‘heroínas’. Están exhaustos, están exhaustas”, dijo el funcionario.

Luego, llamó a la población a ayudarles reduciendo los riesgos y los contagios. Dijo que el “mensaje es el mismo”, seguir las medidas de prevención y evitar reuniones. “No sólo no organizarla, sino abstenerse, no aceptar invitaciones y llamar a la prudencia a alguien que pudiera pretender organizarlas”, explicó.

“Evitar el colapso del sistema hospitalario está en tus manos”, concluyó el subsecretario de Salud.

