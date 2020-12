Se registró nuevo sismo de 2.2 grados en Escobedo, Nuevo León: es el cuarto de baja magnitud en 2020

Personal de Protección Civil del estado anunció que no se registraron daños en Escobedo (Foto: SSN México)

El Servicio Sismológico Nacional (SMN) confirmó la tarde de este lunes un nuevo sismo en Escobedo, Nuevo León, el cual se logró sentir en los municipios de Apodaca y Ciénega de Flores.

Por medio de una publicación en Twitter, se informó que la magnitud fue de 2.2 grados en la escala de Richter, dos kilómetros al sureste de Ciudad General Escobedo y a una profundidad de cinco kilómetros.

Luego del movimiento telúrico, Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador de la entidad, anunció que elementos de Protección Civil (PC) del estado acudirían al municipio para revisar posibles daños estructurales.

Momentos más tarde, por medio de su cuenta de Facebook, Protección Civil declaró que no se reportaron daños. Sin embargo, mantienen coordinación con unidades de los municipios de Escobedo, San Nicolás y Apodaca.

Este tipo de movimientos de menor magnitud en la región del norte de México son inusuales ya que no es considerada una zona sísmica (Foto: Twitter@PC_NuevoLeon)

Este tipo de movimientos de menor magnitud en la región del norte de México son inusuales ya que no es considerada una zona sísmica, a diferencia del centro-sur de la República donde se registran la mayor parte de los sismos de mayor magnitud.

A pesar de esto, durante el 2020 han sucedido varios. El primero de ellos fue el pasado 10 de julio, cuando el SSN informó que a las 04:56 horas, a 40 kilómetros al suroeste de Santiago, Nuevo León, hubo un sismo de 4.2 grados.

Durante la tarde del 28 de octubre de este año, se sintió un movimiento telúerico de 3.6 grados. De acuerdo con información del Sismológico Nacional, se localizó 9 km al noroeste de Ciénega de Flores y ocurrió a las 18:48 horas, con una profundidad de 5 kilómetros.

Nuevo León se ubica en la Zona Sísmica A, que presenta escasa actividad sísmica y de baja magnitud (Foto: Twitter@SismologicoMX)

Casi un mes después, el 25 de noviembre, el territorio neoleonés volvió a vivir un sismo, ahora con una magnitud 3.9 en la escala de Richter en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a una profundidad también de 5 kilómetros.

México está situado bajo cinco placas tectónicas que son: Placa del Caribe, Placa Norteamericana, la del Pacífico, la Placa de Rivera y la Placa de Cocos. El movimiento natural de estas placas ubica a México dentro de una zona con alta actividad sísmica.

Las zonas sísmicas del país se dividen en cuatro. La Zona A presenta una escasa actividad sísmica y de baja magnitud, en esta región están los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo y el norte de Campeche.

Los estados en la costa del pacífico son los que mayor actividad sísmica registran y normalmente son los epicentros de los terremotos más fuertes que ha vivido el país (Google Maps)

La Zona B y C presenta una actividad intermedia de sismicidad, los estados situados en esta zona son Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Querétaro, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Estado de México.

Los estados en la costa del pacífico son los que mayor actividad sísmica registran y normalmente son los epicentros de los terremotos más fuertes que ha vivido el país, son la Zona D con sismos frecuentes. Entre ellos están los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Debido a la crisis sanitaria por la COVID-19, las autoridades recomiendan que cuando ocurra un sismo que amerite la activación de alertas, la ciudadanía siga las indicaciones habituales de temblor como no correr, no gritar y no empujar, y además sume las de la Nueva Normalidad.

De tal modo, las personas deberán salir con cubrebocas durante un sismo, guardando sana distancia entre quienes se encuentren en la calle. Cuando el temblor cese y se permita el reingreso, las personas deberán lavarse las manos para evitar contagiarse de coronavirus.

