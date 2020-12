“No odian a AMLO, odian a México”: el duro mensaje del actor Damián Alcázar a la opositores del presidente

Damián Alcázar y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Una vez más el actor y activista Damián Alcázar salió en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación (4T, nombre con el que es conocida su administración).

“Que ironía: Una vacuna que llegó para curar a unos, servirá para matar de coraje a otros. Su odio no es a AMLO, es a México ”, escribió a través de su cuenta de Twitter el actor mexicano.

(Twitter)

Y aunque no es una respuesta directa a algún dicho en específico, estos señalamientos se presentan después de las declaraciones hechas por Víctor Trujillo, caracterizado de su personaje insignia “Brozo”, en un mensaje en el que dejó sobre la mesa la posibilidad de que el mandatario mexicano vaya a usar el recurso de la vacuna contra el COVID-19 con intereses electorales, de cara a los comicios que vivirá el país el próximo 2021.

Todo a raíz de que desde el gobierno federal dejaron bastante claro que de ninguna manera se comercializará la vacuna en el sector privado. Es decir, que solo será el gobierno –apoyado en las Fuerzas Armadas– el encargado de la distribución y aplicación de las dosis anticoronavirus.

Esto, explicaba el subsecretario de Salud y rostro de la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia, Hugo López-Gatell, debido a que la aplicación de las vacunas y su transportación y repartición por todo el territorio mexicano, es un asunto de seguridad nacional. Además que buscan evitar que se beneficie a ciertos sectores de la población, lo que puedan acceder a la vacuna sobre los que viven en la pobreza.

Pero Trujillo cuestiona, en un video que se ha viralizado, la razón de dicha postura del gobierno federal respecto a la vacuna, si en otras ocasiones –destaca– el gobierno de López Obrador sí ha recurrido y hasta ha agradecido por el apoyo del sector privado. Entonces, sugirió que esta decisión podría tener fines electorales.

Víctor Trujillo se lanza contra AMLO

“Seamos claros como gobierno, la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme, en este momento, en este momento el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa´ni madres”, fue el mensaje de Víctor Trujillo a López Obrador.

Esta vez, Alcázar hizo alusión a la vacuna. Pero no es la primera ocasión que sale en plena defensa de la Cuarta Transformación de AMLO.

Hace apenas un par de semanas, a principio de este mes de diciembre, el actor publicó un mensaje similar a través de sus redes sociales.

(Foto: EFE/José Méndez)

“En tan solo dos años, el gobierno de AMLO es reconocido por la mayoría de los mexicanos. Jamás un Presidente había sido tan influyente. México se empezó a mover hace dos años, todos se están dando cuenta”, tuiteó el actor.

Esto ocurrió el 1 de diciembre, en el marco de los dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Para conmemorar el segundo aniversario, Alcázar describió a López Obrador como el presidente más influyente de todos los tiempos. Además –de igual manera que este fin de semana– explicó que los detractores de este gobierno no solamente les desagrada el actual presidente, también son personas que odian al país .

Damián Alcázar sorprendió al revelar que ya alista película sobre la 4T de López Obrador, que podría llamarse "Primero los pobres" (Foto: AP y Presidencia)

“Es increíble que en estos 2 años de gobierno, la derecha se la pasó criticando todos los logros y a veces de esta administración pero festejó todas las desgracias, en especial la pandemia. No odian a AMLO, odian a México”, escribió.

“A dos años de gobierno:

- Ya no hay “ninis” ahora son jóvenes aprendices que reciben $45,000 anuales por su capacitación.

- Ya no hay discapacitados marginados, ahora hay pensionados con $16,000 anuales. Podría seguir en un hilo pero no me gusta hacer enojar a la derecha”, agregó en otro tuit.

Finalmente, el actor declaró que lo único que ha impulsado a la oposición ha sido el odio, pero este sentimiento será lo que los hará perder futuras elecciones.

“¡Después [de] dos años, lo único que no ha cambiado es la oposición, siguen con la misma fórmula con la que perdieron en 2018, el odio! ¡Así perdieron, así perderán en 2021”.

