Programa de “Comedores Sociales”: así puedes acceder a un menú completo por 11 pesos, incluso en medio de la pandemia

los espacios cuentan con varias mesas y sillas para que los asistentes puedan ingerir sus alimentos, sin embargo, también está disponible el servicio para llevar (Foto: Cuartoscuro)

Aún durante la pandemia por la Covid-19 y el desbalance de precios en algunos productos de la canasta básica; el programa “Comedores Sociales” continúa en funcionamiento y entrega “alrededor de 150 raciones diarias de comida por establecimiento”, según la encargada del comedor 069, Flor Arlette Cristino Jaime.

En marzo del presente año, ante la incertidumbre de la contingencia sanitaria, Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social CDMX (SIBISO) destacó en conferencia de prensa que, de los 423 comedores comunitarios que existen en la Ciudad de México, el 90% de estos continuarían dando servicio. Sin embargo, señaló que la atención sería escalonada con el fin de evitar contagios.

“Los comedores sociales (públicos, comunitarios, emergentes y móviles) que operan durante la emergencia sanitaria cuentan con todos los insumos para proveer la comida. No necesitan recibir víveres, no se están quedando con comida sin repartir y no están llamando por vías no institucionales a la población para que los apoye en algo relacionado con estos temas”, mencionó la SIBISO el pasado miércoles en su página institucional y exhortó a los ciudadanos a verificar la información para no caer en confusiones.

A continuación explicamos que se necesita para formar parte de este programa.

El menú cuenta desde sopa hasta el postre(Foto: Cuartoscuro)

¿Quiénes pueden acceder a los comedores y qué se necesita?

El ingreso a las instalaciones es gratuito y cualquier persona que lo requiera puede acudir a comer. Generalmente los espacios cuentan con varias mesas y sillas para que los asistentes puedan ingerir sus alimentos, sin embargo, también está disponible el servicio para llevar. Aunque en esta última modalidad, se recomienda que el usuario lleve sus propios recipientes, pues esos no vienen incluidos.

Al llegar al lugar se le hará un registro en la libreta de asistencia, donde se le pedirá su nombre completo, sexo, edad y firma.

¿Cuánto cuesta y que incluye el menú?

Tras haber otorgado sus datos, se le solicitará una cuota de recuperación, la cual es de $11 pesos. Después de haberla dado, se le entregará una ficha con la que podrá recoger sus alimentos. El horario de atención es de lunes a viernes (exceptuando días festivos) de las 10 de la mañana hasta las 17 horas.

El menú varía dependiendo el día, pero generalmente cuenta con sopa caldosa, arroz, frijoles, guisado, agua, tortillas y postre. En ocasiones la comida se termina antes, por lo que se aconseja acudir con varias horas de antelación al cierre.

¿Dónde se localizan?

Los Comedores sociales se encuentran distribuidos en todas las alcaldías de la Ciudad de México, estos son algunos de los que se encuentran operando actualmente:

Se puede ingresar a la página oficial de la SIBISO para localizar los comedores más cercanos a su domicilio, ya que despliega un mapa interactivo que muestra la ubicación, el nombre del comedor y su número de contacto.

En fechas recientes la SIBISO publicó a través de su cuenta oficial en Facebook un agradecimiento “al esfuerzo de quienes están al frente de los #ComedoresComunitarios” y denotaron que en un año se han entregado más de 16 millones de raciones alimentarias a las personas que así lo han necesitado. Añadieron que “Frente a la emergencia sanitaria, los comedores siguen garantizando el derecho a la alimentación”.

La asistencia a estos recintos creció a pesar de la pandemia (Foto: Cuartoscuro)

Y en cuanto a la asistencia de los comensales durante este año, Diana Camateco Jiménez -también encargada de un comedor social- puntualizó que el apoyo alimentario dentro de éstos, no había descendido.

“Al contrario, por la necesidad muchas personas se quedaron sin empleo. Nuestros usuarios son más gente mayor que otras personas”, finalizó la trabajadora.

MÁS SOBRE EL TEMA

Pensiones: guía para entender cómo te beneficiará la reforma de AMLO

Mi Beca para Empezar: todo lo que debes saber para recibir las despensas de la CDMX

Becas Benito Juárez darán “aguinaldo” a estudiantes

Solos en medio de la crisis por el coronavirus: CDMX acompaña a 6,000 adultos mayores que no tienen familia