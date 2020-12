Mapa del coronavirus en México 11 de diciembre: alerta en la CDMX, ronda los 5,000 contagios diarios

La Secretaria de Salud reportó 1,217,126 casos positivos acumulados de COVID-19 en México (Gráfica: Jovani Pérez)

En México, la Secretaría de Salud (SSa) reportó 11,897 casos positivos y 671 muertes por coronavirus en 24 horas. Con estas cifras, hasta este jueves 10 de diciembre se acumularon 1,217,126 casos positivos y 112,326 defunciones.

La Ciudad de México ha aumentado la incidencia de contagios en las últimas semanas de un promedio de 1,200 diarios, la semana pasada subió a 4,000 y esta semana a 5,000. El 8 de diciembre se registraron 5,429 nuevos positivos, el 9 de diciembre 5,056, el 10 de diciembre 4,914, y ocupa el 20% de todos los contagios totales del país.

Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos acumulados son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Jalisco, Coahuila, Puebla, Veracruz y Tabasco, que en conjunto conforman cerca de dos tercios (63%) de todos los casos acumulados registrados en el país.

La Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato son las entidades con mayor número de casos activos (>3,000 casos), seguidas de Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Tabasco que asciende cuatro posiciones el día de hoy, Durango que asciende tres posiciones, Coahuila, Zacatecas, Sonora, Puebla e Hidalgo que asciende dos posiciones el día de hoy, como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran más de dos tercios (86%) de los casos activos del país.

Mediante el cálculo de casos activos estimados (casos activos más sospechosos con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica), la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Nuevo León, son las entidades con mayor número de casos activos estimados (>3,000 casos). A nivel nacional se calculan 80,420 casos activos estimados.

Cabe señalar que del 7 al 20 de diciembre se encontrará vigente el semáforo epidemiológico que establece que 2 entidades (Baja California y Zacatecas) se encuentran en color rojo (estado máximo de riesgo), 24 en color naranja (estado de riesgo alto), tres en amarillo (estado de riesgo medio) y tres más se tiñeron de verde (estado bajo de riesgo).

Ana Lucía de la Garza, directora de Investigación Operativa Epidemiológica, dio a conocer que la proporción de las personas que han dado positivo a la prueba de COVID-19 se ubicó en 42% en la semana 48.

Adicionalmente, la SSa estimó que 80,420 (6%) pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus.

“Es importante enfatizar que debemos continuar con las medidas preventivas, la epidemia no ha terminado, continúa, no nada más en México, sino en todos los países. Hemos presentado datos de manera internacional en donde observamos diferentes incrementos en los números de casos. Europa, hace algún mes, presentaba un incremento importante, por eso es que debemos seguir trabajando y cuidándonos para que las defunciones no aumenten”, señaló la funcionaria.

Por otra parte, De la Garza Barroso dio información sobre la hospitalización diaria nacional. En este aspecto, detalló que hay un 39% de ocupación total (41% en camas de atención general y 34% en camas con ventilador).

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que en una reunión con mandatarios estatales, la secretaria de Gobernación (Segob) Olga Sánchez Cordero y el titular de la Secretaría de Salud, se trató la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19.

