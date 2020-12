Enrique Alfaro respondió a las críticas tras ser captado en un bar y aseguró que lo grabaron “con toda la mala intención”

Captaron a Enrique Alfaro en un bar que de Zapopan sin sana distancia ni cubrebocas (Video: Twitter@berkowitztorrez)

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, desató críticas después de que un video de él dentro de un bar, sin cubrebocas, circulara en redes sociales.

En el clip de poco menos de 10 segundos se puede ver al mandatario con un grupo de al menos otras tres personas, dentro de un bar, y con una banda que está interpretando música en vivo.

En Twitter, Alfaro Ramírez fue criticado severamente por no respetar las mismas reglas que él ha puesto para tratar de aminorar los contagios por COVID-19 en su estado. Además de que ese mismo día el mandatario se reunió con alcaldes cuyas regiones están en alerta por el gran número de contagios y hospitalizaciones.

En esa conferencia, el gobernador pidió una intervención urgente por parte de los presidentes municipales de dichas entidades, e insistió que la recuperación económica no debe ser más importante que la salud de los ciudadanos.

En el video el gobernador aparece con al menos tres personas más (Foto: Facebook/@EnriqueAlfaroF)

“La necesidad de seguir levantando la economía es enorme, pero no podemos permitir que se nos descomponga el tema de salud pública por un descuido. Necesito que entiendan en donde estamos parados, y lo que se necesita hacer en los siguientes días para evitar que el asunto se ponga peor”, expresó el pasado martes.

Sí se trataba de él

Por su parte, el gobernador confirmó este viernes a través de un video en su cuenta de Twitter que sí fue a él a quien captaron. No obstante, explicó que solamente fue a cenar con su esposa y estuvo un par de horas dentro del lugar.

“Estoy en un restaurante bar que tiene música en vivo, cenando con mi mujer el pasado martes. Pues con toda la mala intención, es un video que me toman cuando estoy sin cubrebocas porque estoy cenando. Fui a comer pizza en un lugar que tiene buena música, después de 9 meses de encierro, salí a cenar con mi mujer. Estuve de las 9 a las 11 de la noche”, expresó.

El mandatario confirmó que sí se trataba de él (Foto: Captura de pantalla)

El mandatario también explicó que era evidente que no iba a utilizar cubrebocas al momento de comer. Agregó que el lugar en donde se encontraba, se trata de un giro comercial, por lo que no estaba rompiendo ninguna regla.

“No creo que nadie, cuando salga a cenar, use cubrebocas a la hora de comer, pero entiendo que estamos en tiempos en los que cualquier imagen se usa para atacar. Hay que recordar que Guadalajara tiene estos lugares y estos giros abiertos en esta etapa por disposiciones de la mesa de salud. Es decir, no estuve en un lugar que no estuviera permitida su operación. Había música, estuve un rato, cené tres rebanadas de pizza, tomé dos whiskies, escuché un rato música y me fui a mi casa”, añadió.

Alfaro Ramírez expresó que hay actividades que se pueden seguir haciendo durante la nueva normalidad, siempre y cuando se cumplan con las medidas de prevención correspondientes.

“Lo aclaro para que no se estén inventando cosas [...] En efecto, estamos en un momento difícil en el que hay que tener cuidados, se puede salir, se puede ir a comer a un restaurante, se puede ir a escuchar música, pero hacerlo siempre con las medidas adecuadas”, insistió.

Alfaro expresó su frustración por que se haya querido utilizar su imagen sin cubrebocas (Foto: Captura de pantalla)

Aunado a esto, expresó su frustración por que se haya querido utilizar su imagen sin cubrebocas, cuando él ha insistido mucho en el uso de este.

“Si la imagen que se tomó en donde estoy sin cubrebocas, se usa con mala intención, pues es muy lamentable, porque si alguien ha defendido el uso del cubrebocas, lo ha usado en todo momento, en todos sus discursos, en todos los eventos a los que voy, pues soy yo [...] Por eso es lamentable que se quiera usar esto como si hubiera estado ahí, violentando las medidas que yo he impulsado y que he pedido a la gente que cumpla”, finalizó.

