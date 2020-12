Coronavirus en México: se registraron 11,897 nuevos contagios y 671 muertes

En México, la Secretaría de Salud (SSa) reportó 11,897 casos positivos y 671 muertes por coronavirus en 24 horas.

Con estas cifras, hasta este jueves 10 de diciembre se acumularon 1,217,126 casos positivos y 112,326 defunciones.

Asimismo, hay 49,058 casos sospechosos con posibilidad de resultado, 1,507,203 negativos y un total de 3,188,237 personas estudiadas desde el primer caso registrado en el país.

Cabe señalar que del 7 al 20 de diciembre se encontrará vigente el semáforo epidemiológico que establece que 2 entidades (Baja California y Zacatecas) se encuentran en color rojo (estado máximo de riesgo), 24 en color naranja (estado de riesgo alto), tres en amarillo (estado de riesgo medio) y tres más se tiñeron de verde (estado bajo de riesgo).

La Ciudad de México es la entidad con más ocupación en camas para atender a pacientes estables y graves por COVID-19 en el país (Foto: Claudio CRUZ / AFP)

Ana Lucía de la Garza, directora de Investigación Operativa Epidemiológica, dio a conocer que la proporción de las personas que han dado positivo a la prueba de COVID-19 se ubicó en 42% en la semana 48.

Adicionalmente, la SSa estimó que 80,420 (6%) pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus.

De la semana 47 a la 48 no se presentaron cambios en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 1,392,495, hasta el este jueves. Asimismo se reportaron 896,130 personas recuperadas de la enfermedad.

Aunado a esto, se reportó un aumento de 8% en las defunciones por COVID-19, respecto a la semana anterior.

“Es importante enfatizar que debemos continuar con las medidas preventivas, la epidemia no ha terminado, continúa, no nada más en México, sino en todos los países. Hemos presentado datos de manera internacional en donde observamos diferentes incrementos en los números de casos. Europa, hace algún mes, presentaba un incremento importante, por eso es que debemos seguir trabajando y cuidándonos para que las defunciones no aumenten”, señaló la funcionaria.





Información en desarrollo

