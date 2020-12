Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 11 de diciembre para alumnos de primaria

Lenguaje: Planificación de un programa de radio disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el viernes 11 de diciembre.





PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Conocimiento del medio: 1, 2, 3 Ordenamos las actividades.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás actividades cotidianas que realizas en tu casa y en la escuela, la distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

Ordenarás por tiempos, algunas actividades cotidianas para organizarlas mejor.

¿Qué hacemos?

Cada actividad que realizas tiene un orden, por ejemplo, piensa en lo que tienes que hacer para disfrutar de una deliciosa mandarina.

Una forma de comer una mandarina es: primero le quitas la cáscara, después separas los gajos y entonces ya puedes comerla, otra manera es cortarla por la mitad.

El Reto de Hoy:

Elige una actividad que realices en el día, y numera del 1 al 3 el orden en que fuiste realizándola, puedes elaborar tres dibujos, así como lo has hecho en esta sesión, muestra tu dibujo a tus familiares y comenta lo que hiciste.

Artes: El teatro de las emociones.

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás las posibilidades expresivas del color en situaciones lúdicas que relacionen el cuerpo, el movimiento y los sonidos para comunicar ideas y emociones con una intención específica.

Asociarás colores a estados emocionales experimentados en tu vida diaria, a partir de juegos.

El día de hoy vas a explorar las emociones y a jugar con ellas. Recuerda lo que has aprendido en estas últimas sesiones, cuando tienes una emoción la percibes y expresas con todo tu cuerpo.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video sobre algunas anécdotas.

1. Narrando anécdotas.

¿Escuchaste cómo se sintió Cristina? ¿Qué le hizo sentirse triste? ¿Qué le hizo enojar? ¿Qué le hizo reír? ¿A ti te ha pasado algo igual? ¿Te has sentido como Cristina?

Recapitulando lo aprendido:

Por hoy termino la sesión de “El teatro de las emociones”. Hasta la próxima.

Matemáticas: ¿Más estrellas o menos?

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás problemas de una suma y resta con números naturales menores que 100.

Asociarás los símbolos + y - para comunicar situaciones de cambio.

¿Qué hacemos?

El primer juego con el que iniciarás se llama: “Quita y pon”. Para este juego necesitarás tu material contable, que colocarás al centro de la mesa, bolsas o recipientes (uno por cada jugador), un dado y tus tarjetas del material recortable.

Las reglas de este juego son:

Por turno, cada uno lanza el dado y toma una tarjeta.

¿Conoces estos símbolos? ¿Dónde lo has visto? ¿Para qué servirán? ¿Tienes alguna idea?

El Reto de Hoy:

Juega con alguien de tu familia el juego “Quita y pon” con dos dados. Si no tienes dados, puedes escribir en una hoja los números del 1 al 12, dos veces y recortarlos, posteriormente doblarlos y colocas cada serie de números en una bolsita. Haz, también, 6 tarjetas: 3 con el signo más y 3 con el signo menos.

Ya sabes las reglas del juego, ahora sí ¡a jugar!

Mañana no tendrás sesión, entonces puedes aprovechar para jugar mucho este fin de semana. Ya tienes juegos nuevos, así que ¡a divertirse!

Lenguaje: Aprendemos cantando.

¿Qué vamos a aprender?

Ajustarás tu tono y ritmo de voz, al seguir un texto leído por alguien más.

Descubrirás una canción de tu lengua indígena, cantada por el maestro, parte por parte, siguiendo tono, ritmo y modulación de voz.

En esta sesión aprenderás un poco de la cultura yucateca, la lengua que se habla es la lengua maya. Aprenderás cantando, pues las canciones pueden tener muchas enseñanzas.

¿Qué hacemos?

En la comunidad maya, se utilizan mucho las canciones en maya para facilitar el aprendizaje de los niños, pues con ellas, los niños y niñas se divierten y aprenden, además en las canciones se habla de las tradiciones, costumbres y todo lo maravilloso que tiene nuestra gran cultura maya.

Seguramente en tu lengua también existen canciones que hablan de la belleza de las comunidades cercanas y con las que puedes aprender.

PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Inglés: Cantando rimas en el mar.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás diferentes rimas o cuentos sencillos en verso.

¿Qué hacemos?

Are you taking care of you? Remember to keep in mind these recommendations.

¿Te estás cuidando? Recuerda tener en cuenta las siguientes recomendaciones, para ello observa el siguiente video:

1. Recomendaciones.

En el siguiente video observa este juego, pero con algunas otras variantes, descubre cuales son:

2. A sailor went to the sea.

Did you like the video? ¿Te gustó el video?

El Reto de Hoy:

Si te gusto la actividad del libro, tú también puedes hacer tu propio libro de animales del mar, o de lo que te guste.

Practica la rima que aprendiste hoy, con los integrantes de tu familia. Es muy sencillo, sólo tienes que jugar muchas veces para recordar lo que aprendiste hoy.

Do not forget to share what you learned with your parents and friends. No olvides compartir lo que aprendiste con tu familia y amigos.

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo. aprendeencasa@nube.sep.gob.mx

Si quieres practicar y mejorar. visita esta página https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

Conocimiento del miedo: ¿Seguimos reglas al jugar?

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás y darás sugerencias sobre las reglas de convivencia que favorecen el trato respetuoso e igualitario en los sitios donde interactúas.

Conocerás la función que tienen las reglas en los juegos y reconocerás alternativas para solucionar conflictos durante el juego.

¿Qué hacemos?

Observa la siguiente cápsula que habla sobre la importancia de las reglas en los juegos.

1. Las reglas LEGO.

En tu libro de texto de Conocimiento del Medio, Segundo grado, realiza las actividades que se encuentran en la página 67.

Las reglas, están presentes en cualquier actividad que haces diariamente, sirven para convivir de forma sana y respetuosa en cada lugar, como en la escuela, la casa o en la calle; y en el caso del juego sirven también para organizar.

En siguiente video, trata de una competencia en una escuela en donde cada equipo debe llevar un huevo a la meta, hay dos reglas básicas, la primera es que el huevo no se debe romper y la segunda, respetar el espacio de cada jugador para evitar algún accidente. Observa con mucha atención a partir del minuto 18:53 a 22:01 para identificar si estas reglas son respetadas.

2. Woki Tokis - Cap. 7 Planes revueltos.

Se observa que una de las reglas para poder ganar, era llegar a la meta sin que el huevo se rompiera. Sin embargo, unos niños rompieron esa regla, cambiando el huevo que tenían por uno de plástico, además de que casi al terminar la carrera uno de ellos empujó a otro de los competidores. Esos niños hicieron trampa provocaron un grave conflicto.

¿Todos pueden llegar a tener conflictos? ¿Qué se tiene que hacer cuando se tiene uno? para conocer la respuesta, observa el siguiente video, dónde algunas niñas y algunos niños expresan su opinión acerca del conflicto, en los minutos 7:38 a 9:25

3. Creciendo juntos. Manejo de conflictos.

Es cierto todo lo que dijeron las niñas y los niños, los conflictos no llevan a nada bueno y siempre es mejor resolverlos, y hacerlo de manera pacífica. Jugando pueden surgir algunos conflictos porque no alcanzó el material, se extravió, no se siguen las reglas o por alguna falta de respeto entre los jugadores.

Matemáticas: ¡Prismas y más prismas!

¿Qué vamos a aprender?

Construirás y describirás figuras y cuerpos geométricos.

Reconocerás figuras geométricas en las caras de diversos prismas.

¿Qué hacemos?

El día de hoy vamos a reconocer figuras geométricas en las caras de diversos prismas. Por lo que es importante que tengan cerca su libro de Matemáticas de segundo grado, en la página 68, todas las actividades que se realizarán en esta clase les ayudarán a contestar su libro.

Para comenzar con esta sesión, observa el siguiente video.

1. Agustín y Carola. Prismas.

Recuerda que en esta sesión aprendiste a reconocer las figuras geométricas que puedes encontrar en un cuerpo geométrico.

El Reto de Hoy:

El reto de este día será que busquen un cuerpo geométrico y dibujen en su cuaderno las caras y las bases que lo forman.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Lenguaje: Ko’one’ex baaxal ¡Vamos a jugar!

¿Qué vamos a aprender?

Escribirás de manera colectiva las instrucciones sobre un juego tradicional.

¿Qué hacemos?

Espero que hoy disfrutemos nuestra clase “Ko’one’ex baaxal ¡Vamos a jugar!” aprendamos algunas cosas nuevas y compartamos nuestros conocimientos.

En esta sesión vas a conocer algunos juegos tradicionales que se jugaban antes de que llegara la tecnología como celulares u otros aparatos electrónicos.

Cuando escribes un texto, debes cuidar mucho que cada texto cumpla la función para la que fue hecho, es decir, si escribes una noticia, esta debe realmente informar, si escribes una receta, que la receta permita realizar el platillo, y si escribes instrucciones de juego, lo importante es que, al leerlas otras personas puedan comprender cómo jugar, si no se logran esos propósitos, entonces tus textos no están completos.

El Reto de Hoy:

Pasa momentos divertidos en casa jugando chácara o algún otro juego tradicional que conozcas en familia.

Puedes preguntarles a tus padres, tíos o abuelos si recuerdan qué juegos jugaban y cómo eran. Platica con ellos sobre el tema y si puedes, practica esos juegos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Ciencias naturales: Respiración por branquias.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás una tercera forma de respiración, la realizan diferentes grupos de animales, pero la observarás a partir de un grupo que es muy, pero muy abundante y que habita en el agua, ¿Sabes cuál es?

¿Qué hacemos?

Observarás a partir de un grupo que es muy, pero muy abundante y que habita en el agua: los peces, en todas sus formas, colores y tamaños.

Es importante preguntarnos, ¿Si nosotros tomamos el oxígeno del aire que respiramos? ¿Ellos lo toman del agua?

Es muy bueno que nos hagamos este tipo de preguntas, que miremos a nuestro alrededor y que reflexionemos, ¿Por qué? o ¿Cómo pasan las cosas?

Mediante branquias.

En el programa televisivo se mostrará un video, donde una bióloga va a explicar cómo es la respiración mediante branquias, aquí te lo comentamos por escrito para que lo leas con atención.

Las branquias están formadas por un gran número filamentos delgados por cuyo interior circulan vasos sanguíneos.

Los filamentos están dispuestos en varias hileras fijadas a unas estructuras llamadas arcos branquiales.

La respiración a través de branquias la llevan a cabo muchos animales que viven en el agua, además de los peces, algunos anfibios, moluscos, artrópodos, “gusanos”, etcétera.

Estos son algunos ejemplos de animales que respiran a través de las branquias:

Por cierto, el ajolote pertenece a un grupo de animales que conoceremos en las próximas clases, ojalá que nos puedas acompañar también.

Si te es posible consulta otros libros y platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

Lenguaje: ¿Jachínasa ítom joärawi? ¿Cómo es dónde vivimos?.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las características de ciertas regiones naturales. También aprenderás sobre la zona en la que se asienta tu comunidad.

Éni te júnnenake jachínasa ítom joaräwi, jita juyyam jipure, jita nabolim ama jowa, balí o táta, yúke o ká yúke. Chë te árawnake ítom pueblo betana.

¡Saludos, niñas y niños!

¡Ketchem al´leya ili usi öwim ento ili usi jamuchim!

¿Qué hacemos?

A continuación, presentaremos la descripción de cinco regiones naturales de México, pon atención e identifica cómo es la región donde tú vives de acuerdo a las características.

¿Ya vamos a iniciar el viaje?

Necesitamos separar las cinco regiones, para que podamos caminar de una a otra. Pero, ¡ojo!

Estas regiones caracterizan a un lugar, y durante la explicación se pondrán como ejemplo a algunos estados, pero no todo el estado tiene estas mismas características porque hay montañas, cerros o está más cerca del mar por lo que en un mismo estado puede haber varias regiones como las que se van a describir.

Te invitamos a que compartas cómo es la región natural donde se encuentra tu comunidad, puedes hacerlo utilizando un mapa conceptual, tabla o gráfica. Recuerda que puedes recurrir a fotos, dibujos y libros de ciencias naturales, no olvides que cada región tiene sus propias características.

La región donde yo vivo tiene una temperatura de 25 a 35 grados centígrados, un clima muy cálido, llueve poco, hay coyotes, liebres, conejos, diferentes tipos de aves, serpientes cascabel y coralillos. En la flora destacan el árbol del mezquite, álamos, bacaporo, palo fierro, nopales, choyas.

Nuestras viviendas generalmente son de ladrillo o adobe, con techos de lámina o concreto, o en las comunidades más alejadas son de palo de pitaya, mezquite y carrizo enjarradas con una mezcla de lodo y abono de vaca.

Matemáticas: Fortalece tu cerebro.

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás multiplicaciones cuyo producto será hasta el orden de las centenas, utilizarás la descomposición de los números como has estado haciendo para resolver problemas.

Buenos días niñas y niños, esperamos que te encuentres muy bien en compañía de toda tu familia.

Hemos platicado que una buena alimentación fortalece nuestro sistema inmunológico, pero a la vez ayuda a que nuestro cerebro también mejore.

¿Qué hacemos?

Vamos a utilizar nuevamente el juego de lotería para practicar la multiplicación de dos números con dos cifras cada uno.

El juego está formado por tableros de 3 x 3 con números que son resultado de multiplicaciones, tarjetas con multiplicaciones, fichas o semillas.

Igual que en la lotería, se saca una tarjeta, se “canta” la multiplicación, la resolvemos y quien tenga en el tablero este resultado coloca una ficha o una semilla sobre él.

Para reflexionar:

Aprendiste que puedes hacer multiplicaciones de un número por otro de dos cifras, si uno de ellos lo descomponemos en decenas y unidades.

También quiero que recuerdes algo muy importante que acabamos de hacer, y es que en la multiplicación podemos cambiar el orden de los factores y obtenemos el mismo resultado.

Y otra cosa más que nos recordaron es cómo multiplicar un número que termina en cero por otro cualquiera.

Recuerda que es importante mantener tu cerebro activo y sano.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Artes: Las obras que se bailan.

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás una escena dancística inspirada en el tema de nuestra obra bidimensional.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

“La historia de mi obra”

Para poder realizar nuestra escena dancística vamos a ver el siguiente video titulado “Creaciones dancísticas a partir de un tema” en donde te explicarán un poco más sobre el tema.

1. “Creaciones dancísticas a partir de un tema”

El Reto de Hoy:

Elige alguna de tus obras bidimensionales realizadas a lo largo de las clases en la Asignatura de Artes. Escribe una breve historia que la interprete, después busca alguna canción que sea de tu agrado y ocupando movimientos corporales libres, realiza una o varias escenas dancísticas que expresen tu obra.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Geografía: Características sociales de la población mexicana.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás sobre las “Características sociales que posee la población mexicana”

¿Qué hacemos?

Nuestra población está conformada por personas con características diversas, las cuales no sólo comparten el territorio, sino también el idioma, costumbres, tradiciones e historia.

Hay que recordar que la sociedad está constituida por grupos de personas o individuos que se relacionan entre sí y viven de manera organizada para algún fin.

Por ejemplo, tú y cada uno de los miembros con quien vives forman parte de un grupo llamado familia. A su vez, el conjunto de familias, y otros grupos, son la base de lo que conocemos como sociedad.

Estas características e información permiten conocer más sobre la población de México:

Y faltan algunas como:

El Reto de Hoy:

Desarrolla un juego de Memorama con lo que has visto sobre la población en México. Elabora 8 tarjetas, en las cuales vengan características de la población y su imagen. A ver cuántas lograr identificar.

Lenguaje: Busca e interpreta.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás un texto en busca de información Vas a aprender a interpretar el significado de algunas palabras a partir de la lectura de los enunciados y los párrafos, y usarás también el diccionario. Esto te va a ayudar en la realización de tus monografías.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas que en la clase pasada elaboraste una propuesta de estructura de un texto monográfico sobre la reproducción de las plantas?

En aquella ocasión, te comenté que, conforme fui investigando, me encontré con información muy interesante y cada vez más especializada sobre el tema.

Recuerdas que te mostré artículos y hasta un video muy interesante sobre las abejas y su importancia en la reproducción de las plantas.

Al investigar, suele ocurrir que te encuentras con algunas palabras o conceptos que desconoces. En estos casos, lo que puedes hacer es tratar de inferir su significado a partir de la lectura atenta del contexto, es decir, de las ideas que rodean esa palabra o, si esto no es suficiente, puedes buscar la palabra en el diccionario.

Esta sesión te ha ayudado a reforzar los conocimientos de la clase de Ciencias Naturales, donde ya viste todo este tema de polinizadores y abejas, que es tan importante.

El día de hoy aprendiste a usar algunas técnicas o estrategias de lectura y comprensión, que consisten en interpretar el significado de las palabras a partir del contexto, es decir, de lo que se dice en las frases y párrafos que los contienen y el uso adecuado del diccionario.

De esta forma, te fue posible ubicar información relevante sobre el tema que estas investigando.

Tú también puedes poner en práctica estas técnicas en tus propias investigaciones.

El Reto de Hoy:

Consiste en que busques en el diccionario, con ayuda de tus mayores, las palabras que desconozcas de las lecturas que hagas para tu monografía.

Anótalas, para que con ellas puedas elaborar un glosario. No olvides poner en práctica los consejos para buscar en el diccionario.

Consulta otros libros, trata de realizar el reto con tu familia. Puedes buscar palabras divertidas para encontrar su significado, y si hablas una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla.

Matemáticas: En busca del entero.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a establecer la relación entre una fracción (unitaria o no unitaria), que se representa gráficamente, y la unidad de referencia al dibujar esta última.

¿Qué hacemos?

Inicialmente debes pensar cuántos triángulos tendría la figura completa. ¿Cómo lo sabremos?

Si a un entero lo componen dos medios, entonces la figura completa debe tener cuatro triángulos y, ¡cómo podríamos trazar ese entero? No hay una forma única.

Como puedes observar, esta es otra forma de representar la unidad, considerando la fracción unitaria que nos fue proporcionada. Y también es correcta.

Con este ejercicio ha concluido la sesión de hoy, no sin antes enfatizar lo que aprendiste.

Aprendiste a establecer la relación entre una fracción (unitaria o no unitaria) que se representa gráficamente, y la unidad de referencia al dibujar esta última.

PARA QUINTO DE PRIMARIA:

Historia: La cultura en México en la época de la Reforma liberal II.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás algunos de los rasgos nacionalistas y costumbristas en la música, la pintura, la literatura y la prensa del periodo comprendido entre 1850-1876.

Hoy continuaremos estudiando la cultura durante la época de la Reforma Liberal, pero esta vez nos enfocaremos en la música y la pintura, en donde podrás ver reflejada la vida cotidiana de esos tiempos.

Vas a conocer cómo vivía la gente en ese contexto histórico y también podrás identificar qué cambios ha habido desde ese entonces hasta la actualidad. Hablando de fuentes que caracterizan una época, son, por ejemplo: la música y la pintura, en la clase pasada mencionamos que despertó el sentimiento nacionalista de la población.

¿Qué hacemos?

La nación es la comunidad que comparte vínculos históricos y culturales, con una organización política común, un territorio y órganos de gobierno propios y con la conciencia de pertenecer a un mismo pueblo y el nacionalismo es el sentimiento de pertenencia a una comunidad política e identificación con su realidad y con su historia.

Para conocer un poco más sobre el tema, observa el siguiente video del inicio al minuto 2:30

1. Impresiones de México en el siglo XIX.

Como pudiste observar en el video, ya en el siglo XIX se hacían varias cosas en papel, lo cual quiere decir, que en la actualidad existen muchas fuentes para estudiar ese periodo histórico. La exposición tenía más de mil cien piezas distintas y cada una de ellas habla sobre un aspecto específico de la época, dado que había personajes, paisajes, hechos, etcétera.

En el ámbito doméstico algunas familias acomodadas se reunían en las tardes para interpretar música, asistir a la ópera, al teatro y a los conciertos que ofrecían las orquestas. Dentro del ámbito musical, los artistas favoritos de esa época fueron la cantante soprano Ángela Peralta, puedes observar su retrato en la siguiente imagen y el compositor Melesio Morales.

La ciudad de México era sede de los tres teatros más importantes del país, el Principal, el Nacional y el de Iturbide; en ellos, además de ofrecerse temporadas de teatro, había ópera y hacían giras compañías extranjeras, principalmente de Francia e Italia. Por otra parte, cómo pudiste apreciar en la pintura de Manuel Serrano, “El Jarabe”, esta expresión musical seguía reuniendo a amplios sectores en bailes populares.

Debe quedar claro que no todas las personas tenían acceso a las expresiones artísticas, por ejemplo, la gente del campo.

El Reto de Hoy:

Investiga que personas tenían acceso a las expresiones artísticas, en el periodo comprendido entre 1850-1876.

Artes: Entre la obra y el público… ¡El Director!

¿Qué vamos a aprender?

Crearás una propuesta sencilla pero original de dirección escénica a partir del guion teatral desarrollado con los temas de interés personal.

¿Qué hacemos?

En la clase de hoy nos vamos a centrar en conocer el rol del director de teatro, como autor de la puesta en escena.

Pero antes te invito a ver a la alumna Zeany Gallegos de la escuela “Profesor Enrique Vázquez Islas” que nos manda la pregunta, veamos de que se trata:

1. Zeany Gallegos.

En el video Zeany, nos comenta que se le ocurrió montar una puesta en escena de su canción favorita y se ha dado cuenta que ella la interpreta de diferente forma que su hermana y su mamá y eso le preocupa, porque ella es la directora de la obra, y ya la había empezado a montar con lo que ya había entendido, nos pregunta ¿Qué hace? o si ¿La modifica?

El director es el primer espectador de una puesta en escena, él tiene siempre la primera impresión de lo que se construye durante el proceso de la puesta en escena, es el filtro entre la obra y el público.

El director se encarga de observar todo durante los ensayos y de comunicar a cada uno o a todos los actores y participantes, qué se entiende y qué no se entiende, qué se ve bien y qué se ve mal, etc.

Es por eso que a veces, el director se convierte en un “tirano” (según palabras de Stanislavsky) pero, más bien, podríamos considerar que como él es quien se dedica a ver todo a detalle, lo que los demás no pueden ver, es quien está en condiciones para instruir y compartir su interpretación del montaje con una óptica más objetiva que los demás participantes (actores incluidos).

Lenguaje: Los boletines informativos en mi comunidad.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar un boletín informativo e identificarás sus características y función.

¿Qué hacemos?

Para darte una mejor idea, observa el siguiente video, que te ayudará a entender lo que es un boletín informativo.

1. Boletín Informativo.

https://www.mdt.mx/KrismarApps/index.php/recurso/cargarApp/462/primaria

En el video se dice que un boletín informativo puede ser un documento impreso que tiene información e ideas y que se hace llegar a las personas a quienes pueda interesarles el tema que se trate y que los boletines informativos son publicados por: clubes, asociaciones, negocios y compañías y su publicación puede ser semanal, quincenal o mensual.

Sabemos que la situación actual nos invita a resolver grandes retos, pero todos juntos, como una sociedad unida y solidaria, los enfrentaremos y saldremos adelante. Por otro lado, me gustaría aprovechar la carta que nos envía nuestro estudiante para cuestionarles lo siguiente: ¿Crees que podríamos tomarla como punto de partida para incluir algún tema afín en un boletín informativo?

Para ayudar a los demás puede ser un tema de mucho interés dentro de una comunidad y digno de ser difundido y promovido dentro de la localidad donde vivimos

¿Y en qué sección podríamos realizar algo con referencia a ello?

Se podría hacer un anuncio donde se explique la importancia de la solidaridad y la colaboración, o incluso un reportaje donde se ejemplifique cómo se han dado estas manifestaciones en algunas comunidades de nuestro país, además, hasta se puede convertir en un espacio para solicitar y ofrecer ayuda.

El Reto de Hoy:

Te invito a ir identificando temas de interés dentro de tu comunidad, enlístalos, que muy seguramente en las clases siguientes los vamos a ocupar.

Matemáticas: Oca numérica.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás los pasos que se siguen al utilizar el algoritmo usual de la división.

El día de hoy vamos a analizar los pasos que se siguen al utilizar el algoritmo usual de la división y a resolver divisiones hasta obtener como residuo cero.

¿Qué hacemos?

Este procedimiento: el de analizar los pasos que se siguen para utilizar el algoritmo de la división, es un ejercicio mecanizado que sirve únicamente para analizar los pasos a seguir.

Desde luego, la práctica te permitirá memorizar estos pasos, habrá ocasiones en que necesitemos hacer una división y sólo tengamos a la mano hoja y lápiz, sin embargo, es importante aclarar: el uso del algoritmo de la división es uno de muchos procedimientos o técnicas que ya hemos visto para resolver problemas de división. Por lo que el algoritmo se convierte en una especie de resumen o simplificación de las otras estrategias que hemos usado para la resolución de problemas de división.

En las primeras clases vimos la aproximación o estimación de las cifras del cociente. Buscar la decena o centena más cercana es otra estrategia; o la búsqueda del cociente que al multiplicarse por el divisor, más el residuo, nos da como resultado el dividendo.

Todos estos recursos o procedimientos son tan importantes, o más, que el uso del algoritmo. De lo que se trata en las clases de matemáticas es de resolver problemas de la vida cotidiana, y para ello estamos empleando muchos recursos, herramientas, técnicas y procedimientos.

El día de hoy resolvimos divisiones con decimales utilizando el algoritmo de la división, es importante que en casa sigas practicando estos pasos para resolver operaciones y problemas, recuerda que en el caso de que tengamos un residuo diferente a cero es necesario seguir repartiéndolo y para poder hacerlo se requiere pasar a la unidad siguiente inferior agregando un cero al residuo.

El Reto de Hoy:

Te invito a resolver el desafío número 25 “Repartir lo que sobra”, que se encuentra en la página 60 de tu libro de Desafíos Matemáticos.

PARA SEXTO DE PRIMARIA:

Matemáticas: ¿Dónde empieza? (Un problema con cola).

¿Qué vamos a aprender?

Ubicarás fracciones y decimales en la recta numérica en situaciones diversas. Por ejemplo, si se quieren representar medios y la unidad está dividida en sextos, la unidad no está establecida, etcétera.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Desafíos Matemáticos de 6º, se explica el tema a partir de la página 47.

¿Qué hacemos?

Analizarás las convenciones que se utilizan para representar números en la recta numérica, cuando se da un solo punto.

Resolverás un problema “con cola”.

A veces, no podemos ir hacia adelante sin considerar lo que vamos dejando detrás, como si fuera nuestra cola. El desafío matemático que abordarás plantea esa situación: no podemos movernos hacia un lado sin mirar qué es lo que vamos provocando del otro lado: sin ver qué vamos haciendo con lo de atrás.

¿Te acuerdas que los problemas que se han planteado en el libro dan el mínimo de datos para encontrar la localización de ciertos números?

Conclusiones para cerrar este tema:

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Ciencias naturales: Conservación de los seres vivos en México.

¿Qué vamos a aprender?

Propondrás acciones para cuidar a los seres vivos al valorar las causas y consecuencias de su extinción en el pasado y en la actualidad.

¿Qué hacemos?

Explicarás las causas y consecuencias de la extinción.

En la clase anterior viste la biodiversidad y cinco de los principales problemas que la afectan y ponen en riesgo: la pérdida de hábitats, las especies invasoras, la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático.

Observa el siguiente video:

1. CONABIO La riqueza natural de México. Del segundo 0:00 a minuto 5:16

Como mexicanos, es un orgullo saber que no sólo tenemos mucha riqueza, sino que tenemos lugares privilegiados en el mundo en cuanto a cantidad de especies: 2º lugar en reptiles, 3º en mamíferos, 5º en anfibios y plantas vasculares y 8º en aves.

Hay tres cosas que nos llaman la atención de este video. Una es el contraste entre zonas urbanizadas y los ecosistemas que aún se mantienen sin modificación. Creo que éstos últimos son muy importantes y se deben proteger. También, que los incendios causan mucho daño a la biodiversidad y muchos de ellos son provocados por descuidos humanos, pero afortunadamente el uso de la tecnología ayuda a monitorearlos y combatirlos. Y lo último, es la relación entre la biodiversidad y la diversidad cultural. Muchas veces hemos sabido que algunas culturas han sabido aprovechar mejor los recursos naturales, sin agotarlos, que quienes vivimos en zonas urbanas con más servicios.

El Reto de Hoy:

Si tienes acceso a internet, explora la página: México el país de las maravillas, ahí encontrarás información interesante.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Lenguaje: El nombre de mi comunidad.

¿Qué vamos a aprender?

Participarás en eventos orales para compartir nuevos conocimientos y explicarás sucesos, expresando tu punto de vista.

¿Qué hacemos?

El día de hoy aprenderemos a desarrollar nuestras habilidades de expresión oral a través de un ejercicio en donde narraremos el origen histórico de los lugares importantes de nuestra comunidad. Mediante la expresión oral conoceremos y comprenderemos los significados de los nombres de nuestra comunidad, promoveremos la reflexión acerca de sus orígenes y valoraremos las prácticas culturales que son parte de nuestra identidad.

Xib ach tu jich mamtuxdha’ na ach jax ja’k jix bhai’ tu a’ga’ gio na ach tu’kam xi ch+ n+idhat. Na ach a’ga’ gu lugares importantes mi’ na ach jir pai’kam gio na jax kai’ñkam pui’ ch+ t+ mi’ na ach jir pai’kam.

Los tepehuanos, les hemos dado nombres a nuestros entornos naturales y a los lugares en los que habitan nuestras comunidades. Observa los siguientes videos:

1. Ventana a mi Comunidad / Tepehuanos.

2. El Mitote.

Para conocer sobre el origen de los nombres de los lugares importantes o de valor simbólico de la comunidad será necesario hacer una investigación. Partiendo de algunas preguntas básicas, por ejemplo: ¿Quién puede saber porque se llama así la comunidad y cuál es su historia?

El Reto de Hoy:

Prepara un escrito breve en tu lengua materna y en español y ensaya una exposición oral en donde expreses con tus propias palabras.

Tu ua’na’ ap o’dam k+’n gio naabat ñ'ok k+’n, gio ba’ na ap jix bhai’ xi jiñkuidha’ ji, na ap ba’ ba tu a’ga’ na tu jir am na am jix matka’ gu jai’ ja’tkam, dhí na apich tu’ tu investigaru.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Geografía: Migración e inmigración en el mundo.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las principales rutas de migración en el mundo y sus consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Geografía de 6º, se explica el tema a partir de la página 96.

¿Qué hacemos?

Para iniciar repasa lo visto sobre el tema de la clase pasada: la migración. Se habló sobre las principales rutas migratorias en el mundo.

Existen países que ofrecen condiciones de vida prometedoras para los inmigrantes porque cubren sus necesidades de trabajo, educación o libertad, así como paz y respeto de sus derechos humanos.

También hay personas que son perseguidas en su lugar de residencia por cuestiones políticas y solicitan asilo en otros países. Incluso dentro de un mismo país hay comunidades que dejan sus lugares de origen por conflictos civiles armados; este sería un ejemplo de migración forzada interna.

Observa la situación de México, comparada con la de India, Afganistán y el Reino Unido. También puedes ver en la gráfica de países receptores cuál posee mayor porcentaje de población inmigrante.

Con la información de las gráficas puedes hacer un listado con los nombres de los países expulsores y receptores de migrantes. Te presentamos una a continuación.

El Reto de Hoy:

Comenta con tu familia lo que aprendiste.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

