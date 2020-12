“Me incluyo”: Yolanda Andrade elogió la ayuda de Julio César Chávez para combatir adicciones

La conductora habló sobre el papel tan positivo que ha tenido Julio César Chávez y su clínica de rehabilitación (Captura de Pantalla: Youtube)

A pesar de que este 2020 ha sido un año complicado para todas las sociedades y todos los países, no todo debe ser visto por el ángulo negativo, así lo refirió Yolanda Andrade ante diversos medios de comunicación.

Y es que la conductora refirió que hay grandes cambios que enfrentan las personas durante estos tiempos de reflexión a los que ha obligado la pandemia de COVID-19, como es el caso de la rehabilitación del actor Rafael Amaya, quien se tuvo que internar para dejar de consumir sustancias que ponían en riesgo su vida, por lo cual decidió pedir ayuda en la clínica que tiene el ex campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez. Así lo refirió Andrade:

Él es una persona bendecida porque en su deporte, se tuvo que ganar la vida a golpes, con un entrenamiento impresionante, con un hambre porque tuvo una vida muy difícil. El asunto de Julio es muy bonito porque su clínica “Baja del Sol” ha ayudado a muchas personas y no solamente en el caso de Amaya sino de muchas personas, me incluyo

Julio César Chávez y Rafael Amaya (Foto: Instagram de Julio César Chávez)

Al respecto, Yolanda afirmó que se trata de un problema muy complicado pues convergen diversos pasos que son muy delicados para tratar individualmente y se trata de un gran esfuerzo para poder enderezar una vida en la que se han tenido muchos problemas.

Es un equipo, primero hay que reconocer que tienes un problema, después pedir ayuda, después seguir el hoy por hoy. Cualquier acontecimiento que salga relacionado de mi, siempre tenemos que estar alerta, el porqué dicen eso de mi, o porqué pasó eso pero a mi me estás afectando, a mi corazón, a mi todo. No es excepción, no es difícil que uno tenga recaídas por frustraciones

Y es que no han sido días fáciles para la conductora de Monse & Joe, ya que le afectó duramente el fallecimiento de su gran amigo Jaime Camil, con quien tenía una gran cercanía, por ello es que afirmó que no ha encontrado la forma de sentirse feliz realizando la grabación de sus programas en estos últimos días:

Me llega a afectar porque somos inconscientes con este tema de la pandemia, nosotros pues estamos trabajando, nosotros estamos atendiéndolos, pero después tenemos que grabar un programa o dos. De estar divirtiendo, divirtiéndolos y pues en ocasiones es pesados, en especial un día como hoy, de verdad para mí es muy pesado grabar (...) Me encontré con mi ángel de la guarda (...) con más respeto para mi persona, para mi vida, para mi ser. Yo no le tengo miedo a la muerte, que a mi me suceda, pero cuando le pasa a alguien que tú quieres pues te duele mucho

Yolanda Andrade recientemente negó que Verónica Castro la mantuviera económicamente (Foto: Instagram @vrocastrooficial)

Sin embargo, Yolanda Andrade no dejó la polémica pues cuando se le preguntó por el reciente cumpleaños de Cristian Castro y por las impresiones que esta fecha le causaban en ella, la conductora se molestó y respondió de una forma muy cortante que no tenía interés en hablar del tema:

No tengo interés de hablar de eso. No sé qué quieres que te diga, que le mando una felicitación a todos los que cumplen años en estas fechas, en estos días, a todos los que le gusta la navidad. Estamos tratando un tema muy delicado y no tengo ganas de hablar de eso

La semana pasada, respondió a una publicación hecha por El Heraldo de México en donde se afirmaba que Verónica Castro habría mantenido a ella y a Ana Bárbara cuando eran pareja, cosa que Andrade desmintió y hasta le recomendó a la primera actriz que “no gaste”.

