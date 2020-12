“Eres un farsante”: Fernández Noroña se lanzó contra Lorenzo Córdova por no usar cubrebocas... en una entrevista a la distancia

El consejero presidente del INE fue criticado por Fernández Noroña (Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), calificó de “farsante” a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), por dar una entrevista al comunicador Leo Zuckermann sin traer puesto el cubrebocas.

A través de su cuenta de Twitter, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados criticó la medida sanitaria utilizada por Córdova Vianello y escribió:

“Oye Lorenzo Córdova ¿Por qué le diste una entrevista a Leo Zuckermann en tu oficina del INE y estuviste hablando con él sin ponerte el cubrebocas? Eres un farsante” , expresó este jueves 10 de diciembre. Al respecto, cabe destacar que la entrevista, realizada el miércoles 9, fue para el programa Es la Hora de Opinar conducido por Zuckermann, en donde hablaron del reto que representa para el INE las elecciones intermedias de la administración de Andrés Manuel López Obrador. De igual modo, cabe destacar que para realizar la entrevista recurrieron a plataformas de comunicación digital, es decir ésta se dio a distancia.

Fernández Noroña critica conducta de Lorenzo Córdova ante el COVID-19 (Foto: Twitter / @fernandeznorona)

Cabe recordar que el pasado 26 de noviembre, en las instalaciones del órgano descentralizado, durante sesión ordinaria, el legislador federal se rehusó a utilizar esta indumentaria sanitaria. Ante este hecho, tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdova manifestaron su rechazo total a esta actuación.

“Ante los hechos ocurridos hoy en la sesión de Consejo General, es importante recordar que el protocolo para el regreso a las actividades presenciales en el INE en el marco de la pandemia de COVID-19 ordena el uso obligatorio de cubrebocas en las instalaciones”, publicó el consejero presidente del INE en su cuenta oficial de Twitter.

Aunado a esto, publicó parte del texto perteneciente al reglamento sanitario del instituto durante la emergencia epidemiológica.

La entrevista ocurrió a través de medios digitales (Foto: Youtube / Foto TV)

“5. Permanencia dentro de las instalaciones del INE

Una vez que la persona ingresa a las instalaciones del instituto deberá acatar las siguientes recomendaciones con el objetivo de permear la cultura: ‘me cuido y te cuido en el INE’, la cual consiste en:

a. Uso obligatorio y permanente de cubrebocas de acuerdo con las especificaciones de uso para el tipo de cubrebocas del que se trate (desechable, reutilizable, uso de un día, por determinadas horas, etc.)”.

Por su cuenta, Murayama incidió en que no había necesidad de hacer un problema de esta situación:

Como el diputado Fernández Noroña insiste en intervenir sin cubrebocas, como hacemos todos los demás y como marca el protocolo sanitario del INE, hemos abandonado la sala de sesiones. Lo escucharemos vía remota para no arriesgar nuestra salud. ¿Pero qué necesidad?

Fernández Noroña arremete contra Lorenzo Córdova (Foto: Cuartoscuro)

Es decir, el señalamiento de Noroña indica que ni el mismo consejero presidente acata las medidas sanitarias por las que Noroña fue criticado.

Este tema es debatible y se tiene que leer de acuerdo al contexto. Por un lado, cuando Noroña se negó a utilizar mascarilla protectora fue en una reunión presencial; sin embargo, cabe destacar que había más de metro y medio de distancia entre él y cualquier de sus interlocutores, asimismo, el espacio, aunque cerrado, era amplio y contaba con ventilación suficiente. Por el otro lado, en la oficina de Córdova no había ninguna otra persona, lo cual indica que no había riesgo de contagiar a nadie. A pesar de lo señalado, ambos funcionarios públicos coinciden en que no cumplieron el protocolo sanitario al pie de la letra.

