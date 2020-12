Coronavirus en México: detectan tres perros contagiados

Imagen de archivo. Una mujer y su perro caminan frente a un mural en honor a los trabajadores de la salud mientras continúa el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en la Ciudad de México, México. (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

Después de casi 10 meses de que llegó la pandemia del COVID-19 a México, por primera vez se detectó el virus del SARS CoV-2 en tres perros, así lo informaron autoridades de Salud Animal de la Secretaría de Agricultura (Sader) a Milenio.

Los animales, que fueron sometidos a la prueba PCR, se encuentran fuera de peligro y hasta el momento no se ha demostrado que puedan transmitir la enfermedad a humanos.

“Como lo ha mencionado la Organización Mundial de la Salud, (los animales) son víctimas de algún acercamiento con sus dueños que pudieran haber estado infectados. Que los animales están transmitiendo la enfermedad no se ha demostrado”, destacó la Sader.

La institución detalló que dos de los canes se encuentran en la Ciudad de México y el otro en el Estado de México.

“Tenemos hasta el momento 25 notificaciones donde había una sospecha (de la enfermedad), la mayor parte de ellas eran perros, algunos gatos e inclusive hasta un tigre de bengala en un zoológico. Nosotros hemos detectado por la técnica de PCR, que es la misma que se utiliza para las personas, 3 casos positivos”, reveló Roberto Navarro López, director de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), en entrevista con el medio.

La Ciudad de México ha notificado 6 casos, dos de ellos resultaron positivos; el Estado de México reportó tres casos sospechosos, de los cuales uno dio positivo. Los casos que dieron negativo ocurrieron en Morelos, Jalisco y Veracruz, que reportaron dos casos sospechosos cada uno; mientras que Baja California, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Yucatán han reportado un caso sospechoso de COVID-19 en animales de compañía.

“Para que nosotros pudiéramos atender una notificación, tienen que tener ellos (los veterinarios) la certeza de que eran animales que estaban en contacto con personas con COVID-19; es decir, que hubiera una posibilidad realmente de transmisión. Lo mismo hicimos con médicos de todos los zoológicos, porque tienen animales que pueden ser susceptibles como los primates, felinos y caninos”, destacó.

Navarro López hizo un llamado a las personas que tienen mascotas a que en caso de enfermarse de COVID-19, se mantengan aislados del resto de sus familiares así como de sus animales de compañía, con el fin de no afectarlos.

“Todos los reportes que se han tenido son enfermedades muy leves; no se ha reportado mortalidad de animales por COVID-19. El mensaje es que la gente siga cuidando a sus mascotas y animales y que si uno está enfermo, pues que no tenga contacto con los animales; es lo principal para que no los vaya a perjudicar”, señaló.

Uno de los casos más sonados de animales contagiados con el virus del SARS CoV-2 ocurrió a inicios del mes de abril, cuando el Zoológico del Bronx en Nueva York anunció que Nadia, una tigresa malaya, dio positivo al coronavirus, posiblemente por contagio de un cuidador asintomático.

En tanto que uno de los sucesos más recientes fue en Dinamarca, en donde el gobierno ordenó el sacrificio masivo de más de 17 millones de visones por una mutación del virus.

