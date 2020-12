“Está cometiendo algo incorrecto”: Ciro Murayama criticó a López Obrador por intromisión en proceso electoral

Ciro Murayama declaró que, a pesar de las advertencias, Andrés Manuel continuó incidiendo en el proceso electoral(Foto: Cuartoscuro)

A días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibiera advertencias del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a sus comentarios sobre la alianza entre los partidos opositores, Ciro Murayama, aseguró que el mandatario estaba cometiendo las mismas equivocaciones de las cuales en algún momento había sido víctima.

El representante del INE denotó que el constituyente debería comportarse como un jefe de Estado y no como un jefe de partido, pues “ya no es un actor electoral, eso no lo digo yo, lo dice la Constitución” y destacó como antidemocrático que sólo cumpliera las leyes que le convenían.

Recalcó que toda la contienda electoral debía limitarse entre los candidatos y los actores políticos, por lo que, los mandatarios no se encontraban en la posición de hacer cualquier tipo de promoción a su partido o, en caso contrario, descalificar a los contrincantes.

Ciro Murayama se refirió a unas recientes declaraciones de AMLO. (Foto: Cuartoscuro)

Murayama destacó que los discursos mencionados por el actual mandatario mexicano no eran algo nuevo, pues en administraciones anteriores, ese tipo de conductas por parte de los presidentes habían afectado al mismo tabasqueño.

“Lo que ahora estamos viendo es justamente que se repite una especie de deja vú de esta conducta presidencial ya no apegada a la constitución”, señaló en entrevista con Denise Maerker.

A partir de la campaña electoral de 2006, cuando el entonces presidente Fox comenzó a incidir durante el proceso electoral y favoreció al candidato de su partido a través de varias declaraciones, se decidió reformar el artículo 134 constitucional, donde se establece que los servidores públicos no pueden influir en la decisión de los ciudadanos.

“México tuvo una situación desafortunada en 2006 y eso nos llevó a que se metiera esta restricción para dejar claro que el presidente, por su importancia y por el cargo que tiene en la figura presidencial, no estuviera dañando a sus opositores”, explicó el representante.

El consejero electoral enfatizó que a pesar de las medidas establecidas por el INE a López Obrador, éste decidió ignorarlas: “Ayer recibimos una nueva queja de distintos partidos opositores. La verdad es que nunca habíamos llegado al escenario donde a la persona que le indicas que está cometiendo algo incorrecto, pues lo ignora y persiste”.

En la sesión del pasado 4 de diciembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó la instauración de medidas cautelares hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en fechas anteriores había realizado comentarios respecto a las próximas elecciones del 2021:

En fechas recientes, el presidente señaló que las medidas cautelares del INE vulneraban su derecho a la libre expresión (Foto: Presidencia de México)

“Aquí en Baja California tengo noticias, y no porque se lleve a cabo alguna actividad de espionaje, sino por los periódicos, por la prensa escrita, por las redes sociales, que están buscando una alianza el PRI y el PAN. [...] ahora se están quitando las máscaras los que engañaban que decían que eran distintos y se están uniendo ¡Qué bien que esto esté pasando, que no haya simulación, que no haya hipocresía!”, señaló Obrador el fin de semana pasado.

Debido a los polémicos comentarios del presidente, el Consejo Electoral del INE sentenció que dichas aseveraciones se habían llevado a cabo dentro del proceso electoral 2020-2021, por tanto, se le solicitó al mandatario que no incidiera en promocionarse y que evitara otorgar recursos durante lo que restaba de la contienda.

Después de las recomendaciones emitidas por la institución, Andrés Manuel se pronunció al respecto y dijo que le estaban quitando su derecho a la libre manifestación, además de considerar las acciones señaladas como un ataque hacia el proyecto que representaba y a su persona.

