Atrapados en el Metro: por error del conductor, usuarios se quedaron varados en la estación Allende

Conductor del Metro dejó varados a pasajeros en una estación cerrada (Video: Twitter@STCMetroCDMEX)

El metro es una de las mejores opciones para transportarse dentro de la Ciudad de México. No obstante, debido a la cantidad de gente que transita a diario, a pesar de la pandemia, puede hacer que las cosas no siempre corran con suavidad.

Tal parece que este fue el caso el pasado martes, cuando un grupo de personas se quedó atrapado dentro de la estación del metro Allende de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC). A pesar de los anuncios, la gente que se vio encerrada en la estación, no estaba al tanto de que estaría bloqueada, y menos se imaginaron que se encontrarían con las rejas cerradas, si el chofer del metro les abrió las puertas para bajar.

De acuerdo a un video que fue publicado a través de Twitter, un grupo de personas que viajaba en la línea, descendió en la mencionada estación. Pero se llevaron una gran sorpresa cuando se encontraron con la salida cerrada.

En el clip, quien estaba grabando parece explicarles que por disposición no se pueden abrir las rejas, a lo que uno de los señores le contestó: “Le tienes que abrir [...] ¿Nosotros que culpa tenemos amigo, si nos bajan aquí?”, argumentó.

Las personas no sabían que la estación se encontraba cerrada (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Además, explicaron que no hubo anuncio de ningún cierre, por lo que no vieron ningún inconveniente en bajar en esa estación. No obstante, parece que no hubo más problemas y simplemente les abrieron para poder bajar.

Cierres preventivas en el Metro

En redes sociales sí se hizo saber desde el pasado martes que la estación del metro Allende de la línea 2 hasta nuevo aviso. Aunado a esto, las autoridades recordaron que la estación Zócalo, también de la línea dos, permanecerá inhabilitada. Las estaciones La Villa- Basílica de la línea 6 y Potrero de la línea 3 no tendrán servicio entre los días 10 y 14 de diciembre.

En este mensaje también se realizó un llamado a seguir las medidas de prevención de la transmisión de la COVID-19, como evitar los espacios cerrados con multitudes, utilizar el cubrebocas, limpiar las manos con gel antibacterial, entre otras.

“El Metro hace un exhorto a fortalecer las medidas de prevención sanitaria y de no ser necesario evitar acudir a sitios concurridos aglomeraciones, así como hacer uso correcto del cubrebocas, gel antibacterial y evitar consumir alimentos, hablar o cantar durante el trayecto”, pidió la SCT en un clip.

Habrá más cierres este fin de semana (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Centro Histórico es una de las colonias con más comercios, restaurantes y bares de la ciudad. Por esto mismo, el cierre de las estaciones de Allende y Zócalo busca limitar la afluencia y las aglomeraciones de las decenas de miles de personas que están planeando realizar sus compras navideñas y eventos de festejo en este espacio.

Mientras que por otra parte, el cierre de las estaciones de La Villa-Basílica y Potrero es una medida para evitar la aglomeración de los feligreses que anualmente se reúnen para hacer la peregrinación hacia la basílica de la Virgen de Guadalupe. Esta es la peregrinación católica más grande del mundo, el año pasado se calculó que 10 millones de creyentes se reunieron para honrar y conmemorar a la “Morenita de Tepeyac”.

En el presente año, por la pandemia de Coronavirus, la Iglesia Católica anunció que se cancelará la misa en la Basílica de Guadalupe del 12 de diciembre, no obstante, se espera que un gran número de fieles aun acuda a formar parte de la procesión.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Estas son las estaciones de Metro que cerrarán del 10 al 14 de diciembre para evitar concentraciones en el Centro Histórico

Coronavirus en CDMX: se aplicarán pruebas para detectar COVID-19 en estaciones del Metro

Anunciaron la modernización de la Línea 1 del Metro, la más antigua de la CDMX: finalizará en 2023