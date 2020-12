“Que se haga chaira”: el hermano de Tatiana Clouthier advirtió luego de su nombramiento como secretaria de Economía

Manuel Clouthier le dijo chaira a Tatiana Clouthier (Foto: Cuartoscuro)

La mañana de este lunes 7 de diciembre trascendió la noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará cambios en su gabinete. En este caso, Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía (SE), dejará su cargo para integrarse a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para sustituir a la doctora en historia económica, AMLO pondrá a Tatiana Clouthier Carrillo.

“El día de hoy envío el nombramiento a la Cámara de Senadores, de Graciela Márquez Colín, para que sea miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, actualmente se desempeña como secretaria de Economía, la va a sustituir Tatiana Clouthier Carrillo” , indicó el jefe del ejecutivo federal durante la conferencia matutina.

“En el caso de Graciela su cargo tiene que ser ratificado por el Congreso, en el caso de Tatiana , su llegada a la secretaría de Economía, no”, especificó.

El anuncio generó mucho de qué hablar en redes sociales, de hecho, la etiqueta #Tatiana se hizo tendencia en Twitter y hubo personas que recibieron esto con buenos ojos; sin embargo, Manuel Clouthier , hermano de la futura secretaria federal, manifestó dos comentarios en redes sociales, uno en el que señalaba los retos de su hermana y el otro en el que dijo que su hermana corre el riesgo de convertirse en “chaira”.

“Grandes retos presenta Tatiana Clouthier en su nueva encomienda como Secretaria de Economía, 1- escuchar al empresariado sin pontificarles (amlo ya se encarga de eso); 2- que el presidente López Obrador la escuche, 3- que el gobierno no estorbe y deje trabajar al sector productivo”, escribió alrededor de las 09:00 horas (tiempo del centro de México); sin embargo, en un tono más crítico realizó pocas horas después otra publicación.

Esto porque en este otro mensaje dijo que existe el riesgo de que su hermana manifieste síndrome de Hubris o adicción al poder y que esto genere más problemas que soluciones. De hecho, denostó esto al utilizar el término “chaira” con su hermana.

“Tatiana Clouthier es muy trabajadora, muy honesta, muy ejecutiva, de retos y quiere mucho a Mexico (sic), estas son sus virtudes; los riesgos son que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir, que no escuche a IP, que no sea escuchada por AMLO y solo la use!”, abundó.

El término “chairo” está definido por el Diccionario del Español de México como un adjetivo ofensivo: “persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la que se atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender; persona que se autosatisface con sus actitudes”. Se tiene que hacer esta precisión porque en la RAE se explica que Chairo es una “sopa típica de las regiones andinas en que se pone chuño, papa, carne y verduras”.

Este incidente no es el primero que se manifiesta entre los hermanos Clouthier en Twitter. Apenas el miércoles 2 de diciembre, Tatiana y Manuel discreparon ideológicamente por la salida de Alfonso Romo de la coordinación de la Oficina de la Presidencia.

“Bien por Alfonso Romo que acaba de renunciar a este catastrófico Gobierno de AMLO, se hartó de que se golpee a diario al sector privado y tener que dar la cara ante los empresarios! Decidió ya no dialogar con el hipócrita”, expresó inicialmente en su cuenta personal de Twitter el también empresario.

Sin embargo, abundó en su denostación contra AMLO y agregó: “Espero que el Presidente sea agradecido con Poncho Romo y lo deje seguir su vida empresarial, respetándolo y sin vengarse porque decidió no seguir en este catastrófico gobierno”. Lo cual fue reprochado por Tatiana quien inmediatamente contestó: “Que absurdo comentario y lleno de frustración mal manejada” .

