“No tengo aspiraciones políticas, no me tenga miedo”: Salinas Pliego defendió su libertad de expresión en Twitter

Ricardo Salinas Pliego suele tener gran actividad en Twitter (Foto: Cuartoscuro)

En medio de su cada vez más activa presencia en Twitter, el empresario Ricardo Salinas Pliego descartó que su protagonismo en la red esté ligado a alguna intención política.

La tarde de este lunes, el fundador de Grupo Salinas (que agrupa entre otras empresas a Banco Azteca, tiendas Elektra y Televisión Azteca) respondió al cantante El David Aguilar, quien le envió el mensaje:

“De la deplorable tradición de copiarle todo a Estados Unidos se viene un empresario magnate como @RicardoBSalinas queriéndose politizar de a poco por si acaso puede aspirar a aplicar el Trumpazo. ¿Así o más predecibles?”.

Así descartó Salinas Pliego tener aspiraciones políticas

Aguilar acusó a Salinas Pliego de tener intenciones de buscar la presidencia de la República detrás de su actividad en Twitter, y es que en las últimas semanas el empresario ha captado gran atención por responder a seguidores y también a críticos.

Así que esta vez no fue la excepción y el dueño de Azteca se dio tiempo de descartar que haya alguna aspiración política en su futuro.

“Tranquila (sic) yo no tengo aspiraciones políticas no me tenga miedo, pero creo que tengo el derecho y la libertad de expresar en mi cuenta de Twitter mis ideas, y de contestarle a quien se tome la libertad de entrar a mi perfil y comentarme o a quien me etiquete, como en este caso”.

Contra Estefanía Veloz

Además de un sonado cruce de declaraciones con la politóloga Denise Dresser -a quien acusó falsamente de haber quedado a deber una licuadora en Elektra luego de que ésta lo señalara por supuesta falta en el pago de impuestos-, Salinas Pliego tuvo un enfrentamiento la semana pasada con Estefanía Veloz.

De nueva cuenta salió el tema del pago de impuestos. En unos mensajes de Twitter terminó involucrada Estefanía.

“Ese fue el costo que ha decidido pagar para lavarse un poco la cara ante la opinión pública. Pero mejor pague sus impuestos”, expresó la colaboradora del programa “De Buena Fe”.

el dueño de TV Azteca no se quedó callado y le contestó que comparen la cantidad que ambos pagan en impuestos para hablar de liderazgos.

“Cuando guste le muestro lo que pago de impuestos año por año si usted se compromete a mostrar lo que usted paga y después, con gusto platicamos sobre ayudar al país, generar empleos y mantener liderazgos, si no, pues así que chiste”.

Estefanía Veloz llamó tirano a Salinas Pliego (Foto: Twitter / @jenarovillamil)

Estefanía tampoco se quedó callada y añadió:“Es trampa muy barata comparar los impuestos que paga un asalariado con los de un explotador, siendo además que los dos tienen por fuente el trabajo del obrero/a y el abuso del patrón”.

El pleito entre ambos causó tal revuelo que el actor y cantante Mauricio Martínez se metió a la conversación y los comparó con una “pelea de ratas”, pues en su cuenta de Twitter compartió un reciente video que se hizo viral donde aparecían dos de esos animales peleando.

El histrión simplemente puso el comentario: “La Veloz y Don Ricardo en Twitter”.

