Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, dio positivo a COVID-19: días antes se reunió con López Obrador

Jaime Bonilla Valdez tiene COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Jaime Bonilla, gobernador del estado de Baja California, dio positivo a COVID-19, según informó el secretario de Salud de la entidad, Alonso Pérez Rico.

“Está de muy buen ánimo, bajo tratamiento médico, esperamos que se recupere en los próximos días”, comentó el funcionario sobre la situación de Bonilla.

El gobernador se encuentra en aislamiento en su domicilio desde que comenzó con los síntomas, los cuales -mediante las pruebas correspondientes- se confirmó eran de COVID.

De hecho, fue desde 48 horas antes que Bonilla Valdez comenzó a presentar síntomas y después se le realizaron las pruebas que resultaron positivas.

Bonilla Valdez se encuentra bien (Foto: Cuartoscuro)

Pese al contagio, el gobernador continúa atendiendo asuntos de su administración. Por ahora no ha hecho comentarios en sus redes sociales respecto de su situación de salud.

En su cuenta de Twitter sus más recientes mensajes están relacionados con la pandemia de COVID, pues ha brindado información respecto de la vulnerabilidad ante la enfermedad y también de la situación de contagios en el estado.

El contagio de COVID de Bonilla ha resultado un tanto alarmante sobre todo porque a finales de noviembre se reunió con Baja California con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien realizó una gira por esa entidad entre el 27 y el 29 de ese mes.

López Obrador en Mexicali, con Jaime Bonilla en primera fila (Foto: Captura de pantalla)

De hecho fue ahí donde López Obrador, quien compartió escenario con Bonilla, donde el presidente firmó la extensión del Decreto de la Zona Libre de la Frontera Norte y supervisó además la ampliación del Hospital Rural San Quintín.

Con el de Bonilla son ya más de diez los gobernadores de México contagiados durante la pandemia de COVID-19. De hecho, él mismo dio de que hablar en julio cuando reconoció que había tenido síntomas del virus desde enero (pese a que el primer caso en el país se registró a finales de febrero). “Por allá de enero, ustedes deben de recordar que tuve una tos muy fuerte, y seguido le comentaba al doctor, ‘oye traigo esta tos consistente, me duele la cabeza’ (...) cuando no se sabía nada de este virus, cuando menos en América, el doctor me llevó al hospital en un par de ocasiones, una vez en San Felipe, porque le decía que me sentía con problemas respiratorios”.

Confirmó que tuvo el virus hasta en marzo aunque le aplicaron una prueba química que resultó negativa, un segundo estudio de anticuerpos propició un examen de sangre que indicó que tuvo esta enfermedad. Otro examen le advirtió que su nivel de anticuerpos se encuentra disminuido.

El anterior caso fue el de Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora. Fue a principios de noviembre cuando la funcionaria informó sobre su estado de salud.

Claudia Pavlovich (Foto: Captura de pantalla)

“He recibido el resultado de mi prueba de COVID-19 y es positivo. Afortunadamente, mi estado de salud es estable y con síntomas leves. Como establece el protocolo sanitario, me encuentro en resguardo en casa y desde allí sigo trabajando. Con oportunidad, informaré de mi evolución”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado dos de noviembre.

Tal como lo había indicado, dio actualizaciones sobre su estado de salud y el pasado 25 de noviembre informó que ya estaba libre del virus.

También en su cuenta de Twitter, la gobernadora señaló: “Hoy me confirmaron, por fin, negativa a covid-19 y, después de ello, lo primero que disfruté es compartir con la joven Luz Mercedes Acosta, la excelente noticia de que ya es parte del Salón de la Fama del Deportista Sonorense 2020”.

Además de Pavlovich y Bonilla, otros gobernadores contagiados de COVID-19 en México fueron:

-Omar Fayad (Hidalgo)

-Claudia Sheinbaum (CDMX)

-Mauricio Vila (Yucatán) -Silvano Aureoles (Michoacán)

-José Rosas Aispuro (Durango)

-Carlos Joaquín González (Quintana Roo)

-Francisco Cabeza de Vaca (Tamaulipas)

-Héctor Astudillo Flores (Guerrero)

-Francisco Domínguez (Querétaro)

-Adán Augusto López (Tabasco)

