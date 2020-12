Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 7 de diciembre para alumnos de primaria

Lenguaje: Planificación de un programa de radio disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el lunes 7 de diciembre.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Conocimiento del medio: Las actividades diarias.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás actividades cotidianas que realizas en tu casa y en la escuela, la distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

Los materiales que necesitarás para esta sesión son: cuaderno, lápiz lápices de colores, goma y sacapuntas y tu libro de texto Conocimiento del Medio.

¿Qué hacemos?

Cada persona realiza distintas actividades, en distintos momentos del día y de acuerdo con sus necesidades o prioridades. Algunas se levantan muy temprano, otras trabajan hasta muy tarde. Los niños también realizan actividades a lo largo del día, algunas de ellas se realizan en momentos determinados, por ejemplo, la hora de la comida o del desayuno, otras, se van realizando durante el día según las reglas de la familia.

Es momento de trabajar con tu libro de texto Conocimiento del Medio, ábrelo en la página 54.

Como puedes darte cuenta, el título indica: “Mis actividades diarias”.

Por último, vas a contestar las siguientes preguntas:

Puede ser, la hora de la comida con tu familia y leer tus libros favoritos.

Por ejemplo, equivocarte cuando escribes, porque al borrar las hojas pueden mancharse o romperse.

A algunos niños y niñas no les gusta hacer tarea, a otros no les gusta poner todos sus útiles en su lugar o levantar sus juguetes. Puedes contestar con libertad y comentar las respuestas con algún familiar.

El Reto de Hoy:

Realiza un recorrido por tu casa, escucha e identifica sonidos de la naturaleza, comparte la información con tus familiares y dibuja en una hoja los elementos que identificaste.

Espero que esta sesión te haya gustado.

Artes: Pintamos los sonidos.

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás las posibilidades expresivas del color que relacionen el cuerpo, el movimiento y los sonidos para comunicar ideas y emociones con una intención específica.

Emplearás los colores primarios y secundarios, así como los fríos y cálidos, en tus propias producciones, para comunicar ideas y emociones a partir de los sonidos de tu entorno.

¿Qué hacemos?

Escucha con atención los sonidos que hay a tu alrededor. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué historia te hacen imaginar esos sonidos? ¿Cómo te sientes al escucharlos?

Puedes utilizar los siguientes sonidos:

Todos estos audios los podrás consultar en el sitio web del mapa sonoro de la Fonoteca Nacional, disponible en la siguiente liga:

https://fonotecanacional.gob.mx/index.php/escucha/mapa-sonoro-de-mexico

Al terminar tu obra, dale un título y muéstrasela a tu familia, comparte con ellos tu experiencia de cómo los colores hablan de tus emociones y las ideas o recuerdos que generaste con los trazos que has realizado.

El Reto de Hoy:

Escucha los sonidos que hay a tu alrededor, piensa qué colores puedes ocupar y algún material que no te lastime para poder pintarlos, muestra tu creación en casa.

Recapitulando lo aprendido: En este día experimentaste con los sonidos y los colores, aprendiste que los sonidos crean ideas y emociones en quienes los escuchan y eso puedes plasmarlo en una obra colorida.

Valores: Mi cuerpo se expresa.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Artes: Convivo con los animales.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Artes: La música que a mí me gusta.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás acerca de la importancia de la música en la vida cotidiana a partir del cancionero realizado durante la semana.

¿Qué hacemos?

¿Qué tan importante es la música en tu vida cotidiana?

¿Cómo te encuentra el día de hoy? Esperamos que muy bien porque además es viernes, y tendrás el fin de semana para disfrutar con tu familia y escuchar música y cantar y si es posible bailar.

¿Es muy importante para ti la música?

Actividad 1. Recordemos.

Recuerdas que los sonidos existen en el medio que te rodea ya sea en el campo, o en la ciudad.

Observa el siguiente video:

1. Cierra los ojos y dibuja un mapa sonoro.

En el video pudiste observar que existen un sinfín de sonidos que puedes percibir a través de tu oído, ya sea que provengan del campo o de la ciudad. ¿Qué sonidos son comunes en tu entorno?

Finalmente, puedes identificar que la música forma parte importante de tu vida cotidiana y la encuentras en todos tus ámbitos, incluso ahora, solo puedes oprimir con un dedo un botón y te puedes trasladarnos a cualquier parte del mundo y conocer que música se escucha en ese lugar.

Pero algo muy importante es todas estas formas que tienes de jugar y explorar con la música y que has realizado durante estas sesiones.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Valores: El agente emocional.

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás las situaciones que te provocan cambios en tu cuerpo, pensarás en dichos cambios y en las acciones que te generan las emociones básicas.

¿Qué hacemos?

En esta sesión conoce las aventuras de Feferefe y su amiga, para conocer acerca de las emociones.

Feferefe un día se encontraba en la escuela y se acercó a su amiga Paloma y le comento: hoy no te veo muy animada. ¿Qué te pasa?

El Reto de Hoy:

Tienes que hacer una lista de lo que sientes con cada emoción e identificar qué te sucedió para sentirte así. Por ejemplo, en el caso de Paloma ella sentía el cuerpo tenso y el corazón acelerado porque su amigo se fue a vivir lejos de ella. Así con cada emoción de las que acabas de revisar es lo que vas a realizar.

Si te es posible consultar otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Matemáticas: ¡Utilicemos las cuartas para medir!

¿Qué vamos a aprender?

Estimarás, medirás, compararás y ordenarás longitudes, con unidades no convencionales y el metro no graduado.

Reconocerás las condiciones necesarias para medir una distancia correctamente y fortalecer su capacidad de estimación.

¿Qué hacemos?

En tu libro de texto de Matemáticas, segundo grado, resuelve los ejercicios en las páginas 63 y 64.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm?#page/63

Para comenzar, de donde te encuentras busca un objeto al que puedas llegar, puede ser la mesa, el sillón, y cuenta los pasos que das hasta llegar a ese objeto. Este ejercicio es porque en esta sesión, vas a calcular distancias, empleando algunos materiales o incluso partes de tu cuerpo para hacerlo.

Así como la cuarta, los dedos o los pies, puedes utilizar pasos para medir las distancias entre un objeto y otro, por ejemplo, puedes contar cuántos pasos hay desde donde estas, hasta el otro extremo de la habitación, como en el primer ejercicio que hiciste al inicio de la sesión.

El Reto de Hoy:

Mide con cuartas el largo de la mesa y con pasos el largo de un cuarto de tu casa.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Lenguaje: Los juegos de hoy y de antes.

¿Qué vamos a aprender?

Describirás cambios y permanencias en los juegos, las actividades recreativas y los sitios donde se realizan.

Identificarás los juegos que se practicaban en el pasado y sus características.

Compararás los juegos actuales para identificar cambios y permanencias.

¿Qué hacemos?

Consulta en tu libro de texto de Conocimiento del Medio de segundo grado, y realiza el ejercicio de las páginas 65 y 66, observa las diferencias que existen en las distintas imágenes de los niños pequeños, medianos y más grandes.

Con el paso del tiempo se dan cambios, en las sesiones pasadas conociste como tu cuerpo ha cambiado poco a poco. También aprendiste que las costumbres que tienen las familias van cambiando y ¿Qué crees? los juegos y juguetes también cambian con el paso del tiempo, ¿Qué juego o juguete conoces que haya cambiado con el paso del tiempo?

Acabas de descubrir que muchos juegos se siguen jugando y que siguen siendo divertidos a pesar de jugarse desde hace mucho tiempo.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que has aprendido hasta este momento.

El Reto de Hoy:

Sin importar si son juegos de ahora o de antes todos ellos son divertidos, tú los haces divertidos, te invitamos a jugar cualquier juego con tu familia, no importa si están dentro de casa o si tienen un patio, pueden pasar un momento muy agradable.

Te vas a dar cuenta que los videojuegos o los juegos como los carritos, muñecas, trompos, yoyos o escondidillas son igual de divertidos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Valores: Los cambios que me generan bienestar.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás situaciones que te generan emociones básicas para proponer cambios que ayuden a generar mayor bienestar personal y en quienes te rodean.

¿Qué hacemos?

Sigue leyendo la situación en la que está Lucia.

Es un Medidor Emocional que te ayudará a darte cuenta de tu avance en la Regulación Emocional, pero antes les mostraré una cápsula de las emociones.

1. Cápsula de Lego.

Ahora déjame mostrarte cómo funciona el medidor emocional.

En la parte de arriba están las 6 EMOCIONES BÁSICAS, cada una tiene un cordón con 3 tarjetas de colores que muestran la INTENSIDAD de cada emoción.

¿Y cómo sabrás diferenciar una emoción de otra?

Es importante que cuando marques con estas pinzas de ropa la emoción que estás sintiendo primero pongas atención a las sensaciones de tu cuerpo, ellas te dan pistas para reconocer la emoción que estás sintiendo, ¿Qué te parece si hacemos el ejercicio con la experiencia de tu fiesta virtual?

El Reto de Hoy:

Para finalizar te propongo realizar 2 retos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Inglés: Not my best day.

¿Qué vamos a aprender?

En especial recordarás algunos momentos que pasamos antes de la pandemia o quizá la semana pasada e incluso ayer. ¿Es decir, momentos que ya pasaron?

¿Qué hacemos?

Te quiero comentar que tengo una amiga que se llama Carola y la semana pasada me platicó algo muy embarazoso que le sucedió un día, antes de la cuarentena. Ella siempre está feliz y con una actitud muy positiva, me cae muy bien Carola.

Descubre lo que le pasó a Carola a través de diferentes imágenes. A partir de ellas, podrás imaginar lo que le pasó y además aprenderás algunos verbos en inglés.

Ya conoces la anécdota de Carola, pero a ella nunca la viste. ¿Te gustaría conocerla?

Puedes entrar al siguiente enlace y así conocer a Carola.

1. Capsula Carola

¿Qué te pareció el video? ¿Te cayó bien Carola?

Matemáticas: El juego de los dados.

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás aprendiendo a usar y entender tablas de doble entrada, así como analizar todo lo contenido en ellas.

La cuarentena se ha extendido bastante y ya falta muy poco para que termine el año.

¿Qué has hecho en casa para pasar el tiempo con tu familia?

¿Qué hacemos?

Ve a tu libro de desafíos matemáticos en la página 38 y observa la siguiente tabla de datos que solicitan completar.

Dibuja en cada casilla la figura de la columna de la izquierda con el color que le corresponda de la primera fila.

No es necesario seguir un orden, sólo cuida que la figura esté en el lugar correspondiente.

Para reflexionar:

Espero que te haya gustado el juego que inventaron Claudia y Daniel y no olvides lo útiles que pueden ser las tablas de doble entrada para tener una mejor organización de la información, más accesible y entendible.

Recuerda que:

Finalmente, recuerda que puedes jugar y aprender al mismo tiempo.

Si te es posible consulta otros libros, platica en familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

Artes: Los sueños bidimensionales.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con tu proyecto de la obra bidimensional complementándolo con la técnica de stencil, para después reflexionar sobre el significado que ha cobrado el trabajo colaborativo.

Recuerda que eres un detective, lee con atención.

A un equipo de detectives se le entrego un expediente secreto y la obra colectiva. Se les menciono que para saber acerca del tema de hoy, era necesario resolver el acertijo que se encuentra dentro del sobre, además de concluir la obra bidimensional en formato circular que es el proyecto de toda la semana.

El siguiente video puede ser una buena pista para empezar tu investigación.

Para hablar sobre el arte urbano con la técnica de stencil, mira el siguiente video, especialmente del segundo 47 al minuto 1:24 y del 1′:57″ al 2:56, si lo quieres ver completo no hay problema.

1. “Pintura con stencil para jóvenes y niños”

¿Qué hacemos?

El stencil es una técnica sencilla que ayuda a expresar la creatividad.

Tu misión es realizar bocetos sobre la naturaleza, así que puedes realizar el stencil de la hoja de un árbol, de flores, nubes, gotas de agua, árboles y las que tú quieras agregar.

A continuación, te invitamos a ver una breve cápsula con el profesor Ismael Contreras Villanueva.

Míralo, seguramente te será muy útil y divertido.

2. Cápsula “Técnicas alternativas para crear esténciles”

Para reflexionar:

En esta clase exploraste la técnica de stencil para terminar tu obra colectiva bidimensional de los sueños y así reflexionar acerca del trabajo colaborativo.

El Reto de Hoy:

Junto con todos los miembros de tu familia realiza tu propia obra bidimensional colectiva en donde plasmen sus sueños familiares. No olviden trabajar en equipo, compártela con tus compañeros y maestros.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Valores: Sonríe y pinta tu mundo de colores.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy aprenderás sobre las emociones que te motivan para salir adelante. Si tuviste un día gris, pintarás de color tu día, si estás contento, estarás aún más feliz.

¿Qué hacemos?

En nuestro Universo hay muchas galaxias, por ejemplo, la vía láctea, que es donde se encuentra nuestro sistema solar. ¿Sabías que también existen las galaxias de las emociones?

Escucha la siguiente interpretación.

1. Orquesta Sinfónica Nacional.

Hoy conocerás dos galaxias importantes, la Galaxia de la Alegría y la Galaxia del Amor.

En estas galaxias puedes encontrar emociones similares, constructivas, además de sentimientos y acciones que te permiten estar en bienestar. Son galaxias espectaculares.

Escucha la siguiente interpretación.

2. Orquesta Sinfónica Nacional.

Explora la galaxia de la risa. Seguro te ha sucedido al contar chistes con tus compañeros de clase o en alguna reunión familiar.

Ahora te propongo un juego. Consiste en brincar adelante o atrás, no se requiere nada especial, sólo busca un espacio libre de objetos que puedan lastimarte.

¡No te olvides de sonreír en todo momento!

El Reto de Hoy:

Elabora una actividad divertida entre toda tu familia para tratar de transformar esas emociones aflictivas en constructivas.

Lenguaje: Nosotros los yoremes (mayos).

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás acerca de, ¿Cómo elaborar un texto monográfico valorando la diversidad cultural y lingüística de México?

¿Qué hacemos?

Una monografía, es un estudio o una investigación sobre un tema o temática que se hace de forma exhaustiva, se hace de forma lógica, ordenada y sistemática con el fin de transmitir a otros el resultado de la información obtenida en la investigación.

Para realizar una monografía debes:

En la presentación de tu monografía debes incluir:

Lo importante de una monografía no es la extensión del texto, sino la calidad y el carácter del trabajo de investigación, es decir, que sea confiable la información.

Observa la siguiente cápsula que habla de la diversidad cultural y lingüística de México.

Puede servir como fuente de inspiración para elegir algún tema para la redacción de una monografía.

1. Capsula Lego. Diversidad lingüística de México.

Matemáticas: ¿Qué fracción es? II.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a establecer relaciones entre las partes de una unidad, así como entre una parte y la unidad. Propiamente identificarás y representarás fracciones propias e impropias en diversas figuras y longitudes.

¿Qué hacemos?

Identifica qué fracción representa cada pieza del tangram.

Para ello todo el tangram se considera la unidad. Está recortado porque si sobrepones algunas piezas, podrás resolverlo.

Te voy compartiendo un procedimiento que me sé y tú lo vas desarrollando, y así juntos lo resolvemos, ¿Te parece?

Para enfatizar lo que aprendiste en esta sesión:

Que, para establecer relaciones entre las partes de una unidad, así como entre una parte y la unidad, debes identificar cuántas partes forman esa unidad.

El Reto de Hoy:

Resuelve el desafío de tu libro de texto de Desafíos matemáticos, página 52.

Artes: Viajemos por la historia del arte II.

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás un viaje en el tiempo y conocerás obras artísticas tridimensionales, pero ahora de la Modernidad Europea y continuarás añadiendo fotografías a tu álbum de las piezas artísticas y lugares que visites.

¿Qué hacemos?

Viajarás por 4 etapas de la Modernidad Europea, que comprenden del siglo XVI al XVIII. En esa etapa de la historia hubo grandes artistas, ya verás y conocerás piezas artísticas tridimensionales muy importantes.

¿Estás listo?

Viajarás al Renacimiento.

1. Música del Renacimiento “Zefiro Torna e di soavi accenti” de Claudio Monteverdi.

Te encuentras en la ciudad de Florencia, Italia en el año de 1504, principios del siglo XVI. Estás en la época histórica conocida como El Renacimiento, durante este periodo surgió un arte enfocado en las personas, que intentaba reflejar la complejidad de sus sentimientos y emociones.

Continuarás en Francia, pero analizarás otro periodo del arte.

Romanticismo.

2. Música del Romanticismo “Preludio en Mi menor op. 28 no. 4” de Frederick Chopin.

Te encuentras en los últimos años del siglo XVIII en París, Francia, donde se desarrolló el periodo del Romanticismo, el cual comprende de 1790 a 1880. Se caracteriza por darle valor a los sentimientos y a las imperfecciones, así como darle un cambio a lo clásico, se le da mucha importancia a la expresión individual, a la fantasía, a los sueños y a la naturaleza. El artista de concibe como genio, creador y dios.

¿Cómo te fue en tu viaje?

Recuerda que los libros te pueden llevar a conocer muchos lugares.

En la clase de hoy realizaste otro viaje en el tiempo, que te dio la oportunidad de conocer obras artísticas tridimensionales del Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo y el Romanticismo.

El Reto de Hoy:

Consulta en internet en páginas culturales, otros sitios para visitar y crea tu álbum fotográfico con imágenes de las obras artísticas tridimensionales que te gusten.

PARA QUINTO DE PRIMARIA:

Valores: Una ardilla y un partido de fútbol.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que debes poner en práctica breves discusiones o pláticas internas, así como elaborar escritos personales para que te ayuden a superar obstáculos.

¿Qué hacemos?

Cuando tenemos objetivos que alcanzar, ya sean de trabajo, escolares o personales, pueden presentarse varios obstáculos que debemos superar para alcanzarlos y esto nos puede generar ansiedad.

Es un sentimiento de miedo, temor e intranquilidad que nos hace sentir inquietos y hasta como si nuestro corazón se acelerara.

Todas y todos tenemos la capacidad de planear, de anticipar, de aplicar estrategias y diseñar planes para mejorar algunos aspectos que nos van a favorecer el pensamiento reflexivo y eso puede ayudar a reducir la ansiedad.

El pensamiento reflexivo, es el tipo de pensamiento que consiste en darle vueltas a un tema en la cabeza, considerarlo desde diferentes puntos de vista y buscar posibles soluciones, con todas sus consecuencias. Es algo muy útil cuando nos enfrentamos a un obstáculo.

Observa el siguiente video.

1. Cuento de la ardilla que no sabía volar. Narración de Ángel Aranda (Alas y raíces).

https://www.facebook.com/watch/?v=368296441020797

Qué linda ardilla, me gustó como habló consigo misma, primero que no iba a poder y después, se repetía a sí misma: “Lo voy a lograr” una y otra vez.

Te invito a pensar en alguna situación difícil a la que te enfrentes o te hayas enfrentado en el pasado, ¿Qué te dirías? ¿Qué palabras usarías para hablar contigo mismo o misma? ¿De qué manera esas palabras te pueden ayudar u obstaculizar?

Yo, por ejemplo, me enfrento al trabajo a distancia, dar clases en línea, no soy buena con las tecnologías, me da miedo equivocarme o fallarles a mis alumnos.

Pero pienso, ¿Qué es lo peor que puede suceder? la tecnología no depende de mí, pero si estoy bien preparada, me digo que puedo hacerlo y que no tenga miedo, que confíe en mis habilidades y aplique lo que he aprendido.

El Reto de Hoy:

Te invito que también identifiques tus miedos y temores ante diversas tareas y te prepares emocionalmente, a través de la reflexión y el diálogo interno, para enfrentar en forma satisfactoria los desafíos que se avecinan.

Recuerda que es importante no rendirse y el autoconocimiento te va a ayudar a enfrentar y superar obstáculos para alcanzar metas.

Inglés: Adivina a dónde vas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprendera a describir su entorno inmediato como punto de referencia para desplazarse.

¿Qué hacemos?

Escucharás conversaciones en las que se describe el entorno inmediato para desplazarse.

En la clase de hoy vamos a continuar con lo que aprendimos las clases anteriores; que el inglés puede servirnos para poder encontrar las cosas y los lugares. Vamos a empezar con un repaso de las indicaciones y preposiciones que ya hemos explorado ¿Están listos y listas? Are you ready?

Observa la siguiente cápsula de la maestra Rosalía, ella te recordará lo de la clase pasada:

1. Cápsula Rosalía.

Explora un poco más. Elabora un dado. En cada cara del dado escribe un letrero con sitios. Vas a lanzar el dado dos veces, la primera para saber cuál es tu origen, y la segunda dirá el destino. Y cuando veas en nuestro mapa donde están estos sitios, puedes jugar con distintas maneras de llegar o de dar indicaciones.

Ahora ve otra cápsula en la que te darán más ejemplos de cómo llegar a un parque.

2. Descripciones del entorno para desplazarse.

Con esto podrás ubicarte mejor, dar y pedir indicaciones de cómo llegar a algún llegar.

El Reto de Hoy:

Te invito a revisar la ruta en el mapa y realiza los traslados con estos Orígenes/Destinos.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Lenguaje: Juya ania betana (Del mundo del monte).

¿Qué vamos a aprender?

Desarrollarás habilidades para redactar y sintetizar información.

¿Qué hacemos?

El día de hoy desarrollaremos habilidades para redactar y sintetizar información, lo haremos a partir de las siguientes actividades:

Primero hablaremos acerca de lo que hay a nuestro alrededor, del “juya ania” o “mundo del monte” y enseguida vamos a leer un texto que analizaremos para identificar y elegir las ideas principales y así poder escribir un resumen.

Así es como se hace un resumen.

Haciendo preguntas y respondiéndolas sabrás cuales son las ideas principales.

También aprendimos a cerca de lo que nos rodea, del “juya ania” y de cómo nuestros abuelos lo amaban, cuidaban y respetaban.

Así es como debemos conducirnos también nosotros.

Matemáticas: Esferas artesanales.

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás con procedimientos propios, problemas de división con cociente decimal en contextos de dinero o medición.

El día de hoy vamos a resolver, con procedimientos propios, “problemas de división con contexto decimal, en contextos de dinero o medición”.

¿Qué hacemos?

Recibimos un correo de Pedro del Estado de Puebla. Nos comenta que su familia se dedica a la elaboración de esferas artesanales y quiere que lo ayudemos a calcular el precio de cada esfera, ya que se vende por paquetes.

Pero antes observa el siguiente video de cómo se realizan las esferas artesanales del inicio al segundo 00:37 y del minuto 05:40 al 10:45

1. Producción de esferas

Muy interesante la elaboración de esferas, como vimos en el video son tres pasos importantes: Hacer el globo, el plateado y el decorado.

Ya resolvimos todos los problemas que nos compartió Pedro.

El día de hoy, resolvimos problemas de división con cociente decimal en contextos de dinero con la información que nos compartió Pedro.

El Reto de Hoy:

Para que practiques en casa la división de números naturales para obtener un cociente decimal, resuelve el siguiente problema.

En la tabla se muestra la cosecha final de la temporada de un ejido donde viven 12 familias. Si se dividen en partes iguales, ¿Cuánto le toca a cada familia?

PARA SEXTO DE PRIMARIA:

Matemáticas: Sobre la recta II.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

Analizarás las convenciones que se utilizan para representar números en la recta numérica, dados dos puntos cualesquiera y Seguirás representando números naturales, fracciones y decimales en la recta numérica.

Explorarás los diferentes caminos al ubicar algunos números en la recta numérica, especialmente si tienes poca información. Trabajarás el Desafío 23 en la página 44.

Por último es importante, destacar dos ideas sobre los números: la primera es que todos los números tienen un lugar único en la recta numérica. Esto es porque tienen un orden y a cada uno le toca una posición.

Segunda: Los números van asociados a una cantidad que sí podemos sumar a otros números para obtener otra. Por ejemplo, podemos sumar 40 + 2 y eso nos da 42. Tomamos la cantidad representada por el 2 para sumársela a la cantidad representada por el 40, sin moverlos de lugar, pero sabemos que la suma de sus cantidades es igual a 42.

Recuerda que estuviste trabajando con números que se escriben de manera diferente, pero representan la misma parte del entero, como por ejemplo 1/4 = 0.25 o 0.5= 1/2

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Artes: Yo dramatizo leyendo.

¿Qué vamos a aprender

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Inglés: Adivina a dónde vas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprendera a describir su entorno inmediato como punto de referencia para desplazarse.

¿Qué hacemos?

Escucharás conversaciones en las que se describe el entorno inmediato para desplazarse.

En la clase de hoy vamos a continuar con lo que aprendimos las clases anteriores; que el inglés puede servirnos para poder encontrar las cosas y los lugares. Vamos a empezar con un repaso de las indicaciones y preposiciones que ya hemos explorado ¿Están listos y listas? Are you ready?

Observa la siguiente cápsula de la maestra Rosalía, ella te recordará lo de la clase pasada:

1. Cápsula Rosalía.

Ahora ve otra cápsula en la que te darán más ejemplos de cómo llegar a un parque.

2. Descripciones del entorno para desplazarse.

El Reto de Hoy:

Valores: Compartiendo alegría, amor y felicidad.

¿Qué vamos a aprender

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

