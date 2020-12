“Nos quedamos sin nada”: el reclamo del presidente del Consejo Coordinador Empresarial a AMLO por su intención de eliminar el outsourcing

El outsourcing y el insourcing son algunos ejemplos de como “malas administraciones” en las empresas privadas tienen consecuencias “desastrosas” para la economía del país.

Carlos Salazar Nomelin, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mostró su inconformidad ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador por eliminar las prácticas de subcontratación en las empresas, en el foro de discusión para proponer una ley de activación económica.

Destacó que es una práctica mal ejecutada que hicieron las empresas privadas, “para querer quitar una manzana podrida pues lo que está intentando hacer la autoridad es tumbar los árboles, ¡no jodan! En vez de quitar las manzanas podridas, pues talan el árbol y nos quedamos sin nada”, fueron las palabras que expresó en la reunión de la Confederación de Cámaras de Comercio (CONACO Servytur).

Apuntó que el outsourcing y el insourcing son algunos ejemplos de como “malas administraciones” en las empresas privadas tienen consecuencias “desastrosas” para la economía del país. Aunque han tratado de advertirle a la autoridad sobre sus repercusiones no han tenido resultados favorables para que respeten estas prácticas.

Por medio de una video conferencia la CONACO Servytur realizó la 16° reunión de la Vicepresidencia de Asuntos Fiscales y la Segunda Reunión de la Vicepresidencia de Financiamiento Desarrollo Económica Empresarial para hablar del plan estratégico de la reactivación de la economía en el país por los efectos de la pandemia por el COVID-19.

En el foro propusieron el Proyecto de Ley General Para la Activación Económica que pretende presentar una iniciativa al poder ejecutivo para el apoyo empresarial que en situaciones económicas de excepción, como la crisis por el coronavirus, el Estado Mexicano tome las decisiones pertinentes para solventar el periodo de crisis a través de un Consejo General para la Reactivación Económica.

Carlos Salazar dijo que desde el mes de marzo trabajaron para fomentar iniciativas y propuestas para apoyar a las economías de empresas privadas, destacó que “sin inversión jamás va a haber recuperación y sin inversión no va a haber crecimiento de empleos”. Sobre la propuesta de ley apuntó que es importante considerar las consecuencias del proyecto que podrían tener en diferentes sectores.

“Es obvio que nosotros no podemos hacer una ley que deje a ciertos sectores de la economía con las manos atadas y que eso tenga un impacto de la forma en la que las organizaciones puedan operar. Tenemos que ser muy cuidadosos. Sí me parece muy oportuno llamar la atención de que si no tenemos la clara idea entre nosotros no tiene ningún sentido empujarla más adelante y llevarla a instancias legislativas menos frente al poder ejecutivo” resaltó el director del CCE.

Por su parte, el arquitecto José Manuel López Campos, presidente de la CONACO Servytur, señaló que para lograr la activación económica del país en un menor plazo es “indispensable la participación de la iniciativa privada”

Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Fiscales de la CONACO Servytur presentó los objetivos y propuestas de la iniciativa de ley donde apuntó que buscarán que la ley sea presentada en el primer periodo de sesiones de 2021 de las Cámaras correspondientes en revisar la iniciativa.

El panorama económico en México en el 2020 representó altos riesgos para la inversión privada y caída de la inversión pública por el COVID-19 FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el Juan Carlos Pérez dijo que no existe ningún instrumento que atienda las fases recesivas del ciclo económico ni que proporcione medidas para solventar las crisis extraordinarias bajo un plan de emergente para la recuperación económica. Además de dar certidumbre sobre el futuro económico y la inversión, el control del riesgo del país, la atracción de capitales, la protección de la planta productiva y de empleo y el fortalecimiento del sector externo y la competitividad.

El panorama económico en México en el 2020 representó altos riesgos para la inversión privada, caída de la inversión pública y bajos crecimientos acumulados además del shock de oferta derivado de la pandemia.

