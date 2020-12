“México a la peor versión de centralismo”: Enrique Alfaro y Javier Corral llaman al diálogo con AMLO

Enrique Alfaro en conferencia virtual (Foto: Cortesía MC)

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, participaron en la ponencia El momento del Federalismo en México , organizada por Salomón Chertorivski, presidente de Pensando en México, en donde manifestaron sus diferencias políticas del gobierno federal, dirigido por Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia donde participaron dos de los mandatarios locales más visibles de la Alianza Federalista sostuvieron que se debe de enriquecer el diálogo entre el la administración de López Obrador con los también llamados gobernadores rebeldes, pues el mantener un flujo efectivo de ideas fortalecerá el entendimiento y empatía de las demandas de los gobernadores.

Por un lado, durante su participación en este foro virtual, Enrique Alfaro señalo que es “indispensable que la discusión académica y técnica del federalismo se convierta en un debate rumbo a 2021, y eso no es politiquería, lo que se va a discutir es si en la elección de 2021 se refuerza la apuesta de llevar a México a la peor versión de centralismo” . Esto en respuesta a las constantes aseveraciones de AMLO de que la AF es una pantalla con fines electorales rumbo al 2021, donde se renovará la Cámara de Diputados y se disputará la gubernatura de 15 entidades.

“Si queremos fortalecer la democracia, se pasa necesariamente por el tema del federalismo (...) Ya está en la agenda del país modificar el pacto fiscal, ahora es fundamental que este tema se coloque entre los que quieren ser diputados federales en la próxima contienda”, agregó, pues la revisión del pacto fiscal es la petición principal de la AF.

El militante de Movimiento Ciudadano (MC) también increpó el diseño institucional del reparto de los estados a la federación. “ ¿Por qué debe haber en el país un convenio federal y no un diseño específico para cada entidad federativa? ”, expuso. Sin embargo, agregó que no piensa romper con el pacto federal, sino establecer un convenio en el que los estados se vean beneficiados del presupuesto federal. “El problema está en el diseño del reparto y recaudación de recursos. Nosotros no queremos romper con el convenio de coordinación fiscal, queremos un convenio justo”.

Ante las nulas negociaciones, Alfaro señaló a la administración de la 4T como la responsable de evadir el diálogo.

“El único que no quiere quitarse en esta ecuación es el gobierno federal: no quiere recortarse ni reducir sus metas, quiere que lo hagamos las entidades. No se trata de ir en contra de los estados del sur, simplemente no debemos quedarnos en el federalismo fiscal”, cerró.

Mientras que el militante del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que el gobierno de AMLO le dio la espalda después de los problemas presentados en las presas de su estado que desviaron el flujo de agua para pagar la deuda de México ante Estados Unidos derivado de un tratado firmado en 1941, lo cual tuvo repercusiones en materia de seguridad en la región.

“ El gobierno federal, tras el conflicto por el agua, decidió descoordinadas del estado de Chihuahua en materia de seguridad pública; se separaron de una de las funciones vitales que el Estado debe atender para una de las exigencias más sensibles de la población ”, aseguró.

Ante este tipo de medidas en la gestión pública, Corral Jurado advirtió que existe un regreso al presidencialismo que se mantuvo durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el siglo XX.

“Lo que estamos viviendo es la reinstalación del presidencialismo mexicano, que concentrando recursos y facultades también (...) le permite ejercer el poder metaconstitucional ”, estimó.

Ante este planteamiento, Javier Corral recordó cuando AMLO quiso romper con el pacto federal cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y que a diferencia de él, los integrantes de la AF han estado jugando “en la cancha” que planteó el presidente.

“Los gobernadores que formamos la Alianza Federalista hemos seguido su caminito, porque si alguien amagó con romper el pacto fiscal en dos ocasiones fue el propio presidente” , concluyó.

