Dresser vs. Berman a dos años del gobierno de AMLO: fracaso de una administración o éxito de un proyecto ideológico

Este viernes, durante el noticiario matutino de Carmen Aristegui, la escritora Sabina Berman y la politóloga Denise Dresser debatieron sobre sus impresiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el marco de su segundo aniversario. El debate contrastó la evaluación de Dresser, que considera “buenas intenciones, pero malos métodos”, con la percepción de Berman de que el presidente ha avanzado efectivamente en el cumplimiento de sus promesas de campaña.

“Lo más loable ha sido colocar en el centro del debate público de dónde veníamos, del país de la desigualdad lacerante y la pobreza indignante. Eso no significa que los métodos para llegar al objetivo sean los más aplaudibles. Hay áreas preocupantes y tienen que ver con el hecho de que el presidente se está convirtiendo en un hombre cada vez más poderoso al frente de una administración que ha entrañado el desmantelamiento de pesos y contrapesos”, argumentó Dresser en su participación inicial.

Por su parte, Berman dijo que “el presidente prometió un combate a la corrupción, que pasó a ser un delito grave en México. Es innegable que el combate a la corrupción es prioridad de este gobierno. El presidente prometió abatir la pobreza. Es claro que la atención de este gobierno se ha volcado a esa mitad del país que es pobre. La tercera promesa del presidente fue desmantelar la lógica neoliberal del gobierno. Y es obvio que eso se ha hecho”.

Así, la mesa no pudo encontrar un terreno común para el diálogo, no sólo porque las evaluaciones de las analistas no coinciden entre ellas, sino porque cada una estaba usando un parámetro distinto para evaluar el desempeño de la administración actual.

De acuerdo con Berman, Dresser estaba calificando al presidente a partir de un grupo de casos particulares que no alcanzan a describir la trascendencia total del proyecto lopezobradorista. Por su parte, Dresser dijo que Sabina estaba tomando principios ideológicos, pero sin consecuencias materiales, para calificar un éxito relativo del gobierno.

Denise Dresser reconoció que “lo bueno deriva de las ausencias y los abusos del estado. Lo mejor de estos dos años ha sido un viraje significativo. Es un gobierno lleno de gente talentosa y progresista que está usando sus puestos para empujar agendas no tan visibles, pero positivas”. (Foto: EFE)

Ambas analistas concedieron algunos matices con respecto a su postura central. Denise Dresser reconoció que “lo bueno deriva de las ausencias y los abusos del estado. Lo mejor de estos dos años ha sido un viraje significativo. Es un gobierno lleno de gente talentosa y progresista que está usando sus puestos para empujar agendas no tan visibles, pero positivas”. Además concedió que no hay una alternativa más capaz en la oposición.

Por su parte, Berman criticó la “rigidez del gobierno ante los imprevistos”. Y destacó el fortalecimiento de las protestas feministas contra la violencia de género en el país, mismas que el presidente ha menospreciado, y el manejo de la pandemia. “Tenemos que entender que lo mismo decidieron los presidentes de norteamérica y de Brasil, dejar que la pandemia corriera su curso natural. Lo hicieron con un propósito que resulta evidente, inconfesable, pero evidente: salvar a la economía”, describió.

Un tema que sólo fue mencionado de paso, así como casi ignorado por el presidente en su informe del 1 de diciembre, es la inseguridad. Dresser argumentó que López Obrador ha sido incapaz de implementar una estrategia de seguridad efectiva y que, al contrario, ha avanzado en los esfuerzos por militarizar al país. Este hecho está íntimamente vinculado con la preferencia que el mandatario da a soluciones ejecutivas y órdenes salidas de su oficina.

La centralización del poder público, dijo, “ha implicado una desinstitucionalización muy seria y el regreso a un sistema hiper presidencialista de partido dominante. El presidente gobierna sin el involucramiento de otras instituciones indispensables en la democracia. López Obrador se ha movido en la dirección de centralizar poder en el poder Ejecutivo. Ha gobernado saltándose la Constitución y al Congreso. No es necesariamente un modelo que, en su instrumentación, esté produciendo una mejora sustantiva para la vida de los más pobres en el mediano o el largo plazo”.

