La mujer que cacheteó a un ayudante de AMLO teme por su vida: “Hago responsable al presidente de cualquier cosas que me pase”

(Foto: Víctor Medina /Cuartoscuro)

Iraís García demandó durante la visita del mandatario Andrés Manuel López Obrador a Baja California la falta medicamentos para pacientes con cáncer y quien cacheteó a un integrante de la ayudantía del presidente cuando la intentaban retirar del paso de la camioneta en lo trasladaba.

Ella buscó acercarse al mandatario y solicitar el apoyo a los enfermos. “Frénate, por favor. Nuestros familiares están muriendo, ya no tenemos (quimioterapias) para el lunes. ¿Cuál es la solución? Queremos medicamentos”, fue una de sus peticiones, ya que la persona que padece cáncer es su abuela y la situación por la que protestó.

En entrevista para Radio Fórmula, García indicó que el presidente ya la está buscando, aunque no proporcionó ni mencionó nombres. “Ya me enteré que me está buscando” y acotó que no se está escondiendo.

Añadió que cualquier cosa que “me pase a mí o toda mi familia, hago responsable al presidente. No me estoy escondiendo, cualquier cosa pueden pedirle mi número a ustedes”.

(Foto: Presidencia)

Fue en la conferencia del miércoles 2 de diciembre que el mandatario mencionó las protestas que se registraron durante su visita a Baja California y el descontento que generó al no bajar la ventana del auto, lo cual justificó que le tienen recomendado mantenerla cerrada, pero los escucha y la ayudantía lo auxilia con recoger las peticiones de los ciudadanos.

“Una joven cacheteó a Abraham, un integrante de la ayudantía. Quiero expresar mi solidaridad con Abraham porque resistió estoicamente. Ya ofreció disculpa la joven. Tiene que ver con los cambios que se están dando”, mencionó el mandatario y señaló que ya no son las mismas condiciones que cuando estaba el PAN y “tengo entendido que tenían organizaciones gubernamentales que les daban apoyos, ahora ya no es así”.

Situación por la cual pidió que la joven aclarara la organización a la que pertenece o si es independiente. “También que aclare desde cuándo no llegan las medicinas, quién no se las entrega, hay que ver todo y aquí lo vamos aclarar todo”, puntualizó.

Iraís García comentó que el tema es que no hay medicamentos para pacientes con cáncer después de dos años de gobierno de AMLO, “no es un problema local, es un problema nacional […] estamos esperando el medicamento”.

Añadió que no pertenece a ningún partido político, “somos un grupo de personas que por fe damos medicamentos oncológicos, despensas, porque es demasiado fuerte que las personas sufran y se mueran a causa del desabasto […] si ser conservadora es ayudar a los demás, ver por otras personas y no ser egoísta. Soy conservadora entonces y el presidente también lo debería de serlo”.

Además, describió que otras personas también fueron agredidas al solicitar hablar con el mandatario.

El desabasto de medicamentos oncológicos en el país se ha reportado desde el inicio de año, en octubre se reportó el robo de un lote. De acuerdo con información de El Financiero, en la presente administración incrementó el número de denuncias al pasar de 60 a 3,309, según lo reportado por el colectivo nacional Cero Desabasto.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“¡Queremos quimioterapias!”: el momento de la tremenda bofetada a un ayudante de AMLO

“Está esto muy raro”: López Obrador confirmó robo de medicamentos para niños con cáncer

Paso a paso del crimen que indigna a México: así robaron medicamentos para niños con cáncer

“No van a poder”: AMLO denunció sabotaje de empresas proveedoras de medicamentos para niños con cáncer