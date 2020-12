Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 3 de diciembre para alumnos de primaria

Lenguaje: Planificación de un programa de radio disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el jueves 3 de diciembre.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Matemáticas: Collares de colores.

¿Qué vamos a aprender?

Leerás, escribirás y ordenarás número naturales hasta 100. Utilizarás estrategias de conteo para cuantificar los elementos de un grupo.

Para esta sesión necesitarás: cuaderno, lápiz, colores, sacapuntas y tu Libro de texto Matemáticas

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm

¿Qué hacemos?

Los collares se arman con cuentas, cada pieza que lleva un collar colgando se llama cuenta.

Abre tu libro de texto Matemáticas en la página 64.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm?#page/64

Observa que en esta página del libro hay tres collares, todos son diferentes. El primero está lleno de cuentas, otro tiene pocas cuentas y el último tiene muchas cuentas. ¿De cuántas cuentas está formado cada collar?

Aquí termina la clase del día de hoy. Esperamos que se hayan divertido.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=988





Lenguaje: ¡Me gustan los animales!

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás las palabras que escribes por ti misma o por ti mismo, interpretarás tu escritura mientras la señalas con tu dedo, parte por parte, para determinar la cantidad de letras. Tacharás las letras que te sobran. Intercambiarás tus textos con otros compañeros para revisar que la escritura contenga todas las letras que debe llevar.

En esta sesión seguirás aprendiendo más sobre los animales, revisarás unos textos breves que escribieron algunos niños sobre porque les gustan los animalitos con los que conviven diariamente.

¿Qué hacemos?

Hay muchos animalitos con los que se puede convivir, como los gatos, perros, gallinas, guajolotes, palomas, cerdos, vacas.

A muchos niños de las comunidades de Chiapas, desde pequeños se les enseña a cuidarlos, a tratarlos bien y a alimentarlos.

Si lograste identificar algunas faltas o letras que no eran las correctas, quiere decir que ya estas aprendiendo a leer y a escribir. Recuerda que muchos alumnos y alumnas también están aprendiendo español por lo que tienen una doble dificultad. Aprender a leer y a escribir y aprender español, casi al mismo tiempo.

¿Qué te parece si tú también escribes algo sobre tu animal favorito? Muestra tu texto a alguien mayor que sepa escribir en tu lengua, para que lo revisen juntos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=988





Conocimiento del medio: Cuido a los animales.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás que tus acciones pueden afectar a la naturaleza y participarás para cuidarla.

Identificarás a los animales domésticos, distinguiendo los que no lo son y señalarás los cuidados que necesitan.

¿Qué hacemos?

Iniciar recordando que los animales domésticos son aquellos que conviven con las personas y necesitan que los cuiden durante toda su vida. En cambio, los animales silvestres viven en libertad y solos buscan la manera de sobrevivir.

Es importante mencionar que, aunque los animales sean silvestres y no dependan directamente del resguardo y cuidado del ser humano, se debe de ser responsable del cuidado de las plantas y animales del país y del planeta.

Observa el siguiente video para que conozcas la forma de ser responsable con la naturaleza.

1. CONSUMO RESPONSABLE.

https://www.youtube.com/watch?v=MHO3oUExoGE&list=PLLAcoRHqCmNSRYOrx-s0B_5t0Qc99SIoT&index=1&t=15

Cómo observaste, todos pueden hacer algo para cuidar la naturaleza y así, ser responsables.

Una mascota es parte de tu familia, y así debes cuidarla, quererla y respetarla. Si tú quieres tener un perro o un gato como mascota, es importante que sepas que una vez que seas su dueño, serás responsable de ese animal para toda su vida.

Observa el siguiente video:

2. Perros y gatos - ¿Perros o gatos?

https://www.youtube.com/watch?v=S4aQfNGB4Wk&list=PL46gvtLBI8B0MQPQ25dWwPF2RfBPHvt0y&index=6

En el video se menciona algo muy importante que es el cuidado que debes dar en general a los animales domésticos, y la responsabilidad de proporcionarle todos los cuidados necesarios para su sobrevivencia.

Para finalizar la clase, te voy a pedir que busques la página 51 de tu libro de texto.

Dibuja alguna de las acciones que realizarías o realizas para cuidar a los animales domésticos. Luego, comenta con tu familia qué otras cosas puedes hacer para cuidar a todos los animales del planeta.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=988





Artes: Al ritmo de la música.

¿Qué vamos a aprender?

Improvisarás movimientos a partir de la lectura de un cuento, poema u obra de teatro corta infantil, con acompañamiento musical.

¿Qué hacemos?

Para esta actividad, pide a un acompañante que te lea las historias que se presentan a continuación, la primera se trata de una historia de un cantautor mexicano llamado Cri-Cri, quizá no lo conoces, pero tus abuelos seguramente lo recordarán. Este autor realizó muchos cuentos musicales y el día de hoy conocerás uno de ellos.

¿Qué te parece si haces los movimientos que se presentan en el siguiente video? escucha solo la canción de las canicas, ya que se trata de un video muy largo.

1. Voces en movimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=qtJq9GAQN5M&t=7m18s

Probablemente tus movimientos fueron muy diferentes a los del video, porque cada uno tienen sus propias creaciones.

Para la siguiente actividad vas a realizar algunos movimientos, pero vas a realizarlos siguiendo la música.

Actividad 2. Moviéndonos con la barca.

Te invito a escuchar esta canción titulada la barca y a crear los movimientos que te surjan al escucharla.

Luis Pescetti: La barca.

https://youtu.be/19TLwCgF8wY

¿Qué te pareció esta música? ¿Qué movimientos te invitó a crear? ¿Cómo te sentiste?

En esta sesión aprendiste:

El Reto de Hoy:

Escoge alguna pieza musical de tu agrado y con cada uno de los miembros de tu familia propongan un movimiento diferente. Recuerda que lo importante es divertirse en familia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=988





PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Inglés: Palabras que riman.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás rimas o cuentos en verso. Explorarás y leerás en voz alta palabras que riman

Para esta sesión necesitas los siguientes materiales:

¿Qué hacemos?

Hi girls and boys, / Hola niñas y niños.

Are you taking care of you? Remember to keep in mind these recommendations. / ¿Te está cuidando? Recuerda tener en cuenta estas recomendaciones.

1. Video recomendaciones.

https://youtu.be/OUzV4n-ae4s

¿Pusiste atención a las recomendaciones? es muy importante mantener una sana distancia, comer saludablemente, usar cubrebocas si vas a salir de casa, y lavarte las manos.

To help you understand this topic, watch and listen to the following story. / Para ayudarte a entender este tema observa y escucha el siguiente cuento.

2. Video:

https://youtu.be/rQ5Qe4tJnT0

Did you like the story? / ¿Te gusto el cuento?

Es muy gracioso como todos están sentados sobre algo.

Qué te parece si observas una cápsula de la maestra Rosalía quien te contará un poco más de las rimas.

3. Cápsula Rosalía

https://youtu.be/O0th1y71lK4

¡Muy bien! te estarás preguntando si, ¿Hay una recompensa por hacer bien el trabajo? Y si, siempre hay una recompensa por hacer bien el trabajo.

Excellent! ¡Excelente! Would you like to sing the rhymes? / ¿Te gustaría cantar las rimas? para ello escucha y observa el siguiente video para cantar las rimas.

4. Rhyming Words Song.

https://youtu.be/gm4ojt2StiU

Did you like the song? Let´s review the rhyming words using these posters. ¿Te gustó la canción? vas a repasar las palabras que riman.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=974





Conocimiento del medio: Los juegos de antes.

¿Qué vamos a aprender?

Describirás cambios y permanencias en los juegos, las actividades recreativas y los sitios donde se realizan.

Identificarás juegos que se practicaban en el pasado y sus características, y los compararas con los juegos actuales para identificar cambios y permanencias.

Si tienes tu libro de texto de Conocimiento del Medio, Segundo grado, realiza las actividades que se encuentran en las páginas 63 y 64.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2COA.htm?#page/63

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a continuar trabajando el tema de los juegos, como recordarás en la sesión anterior identificaste juegos que actualmente practican las niñas y los niños, en esta sesión vas a conocer algunos juegos que se practicaban en el pasado.

Cuando se habla o dice que los juegos de antes, se refiere a los juegos que jugaban tus papás o abuelos cuando eran niños, ¿Te imaginas dónde jugaban tus abuelos cuando eran niños?

Algunos jugaban en el patio de su casa, otros podían salir a la calle y jugaban con sus vecinos ya que no había tanta inseguridad como ahora, platica con tus papás para que te cuenten como tus abuelos jugaban.

Es importante escuchar a los abuelos, de ellos se aprende mucho y conoces tu pasado.

Los juegos de antes se siguen jugando ahora, y aunque las reglas o materiales pueden variar un poco, los juegos siguen siendo los mismos. En la próxima sesión vas a comparar algunos juegos para ver cómo han cambiado.

Y para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=974





Matemáticas: ¡Cumpleaños cien del abuelo!

¿Qué vamos a aprender?

Calcularás mentalmente sumas y restas de números de dos cifras.

Encontrarás mentalmente complementos a 100, para números terminados en 0 o en 5.

¿Qué hacemos?

En tu libro de texto de Matemáticas, segundo grado, realiza las actividades de las páginas 61 y 62.

Observa el siguiente video donde Carola y Agustín, están organizando el cumpleaños del abuelo.

1. El cumpleaños del abuelo.

https://youtu.be/OEaWc8ZvRFU

Ayuda a Carola y a Agustín a saber cuántas serpentinas, estampillas y globos les hacen falta para completar 100 de cada una. Para ello, primero vas a calcular mentalmente y para comprobar tus resultados, utiliza el ábaco.

El Reto de Hoy:

Juega a los detectives e investiga con dos familiares que vivan en tu misma casa, el día de nacimiento, suma las cantidades y determina mentalmente, ¿Cuánto falta al resultado para llegar a 100?

No olviden comentar este reto con tu maestra o maestro.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=974





Lenguaje: La preparación del nikbil ich.

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás un texto sobre alguna receta de tu comunidad o casa y lo compartirás con tus compañeros para que te señale los errores que puedes tener en el uso de dígrafos, marca de glotal, uso de mayúsculas, minúsculas, acentos, entre otros.

¿Qué hacemos?

Como lo conociste en la sesión anterior, los tseltales estan acostumbrados a saludarse frente a frente, en el camino, en la calle, en la escuela, etc.

En esta sesión conoce sobre la comida, ¿Sabes? vivimos en un país con una gran diversidad de comida tradicional, comidas que se acostumbran a elaborar y consumir desde hace muchísimos años. Cada región tiene sus platillos tradicionales, ¿Tienes alguna comida favorita? ¿Sabes cómo se hacen?

Recuerdas que en las sesiones anteriores has aprendido cómo las abuelas, los abuelos y la gente mayor pueden ser excelentes fuentes de información para aprender sobre lo que no sabes. Lo debes de poner en práctica.

Es necesario que sepas que aún los escritores de libros o de noticias en los periódicos, revisan sus textos, es decir, revisar el texto no es para los que no saben escribir, más bien los que saben y quieren hacerlo cada vez mejor revisan sus textos.

Te invitamos a que tú también te animen a escribir las recetas de tus platillos favoritos y lo que es más importante que siempre que escribas revises tus textos para ver en qué pueden mejorar.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=974





PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Ciencias naturales: ¿Qué es un heterótrofo?

¿Qué vamos a aprender?

Integrarás los conocimientos adquiridos para identificar distintas formas de nutrición de plantas y animales, así como su relación con el medio natural.

¿Qué hacemos?

Heterótrofos: Son todos los seres vivos que no fabrican su propio alimento y tienen que alimentarse de otros.

Pero antes que acabes estas dos semanas aprendiendo de los seres vivos y cómo se alimentan, conocerás un grupo de plantas que se comporta como todo un carnívoro.

¿Cómo todo un carnívoro? ¡Pero es una planta!

A las plantas carnívoras se les reconoce porque presentan diversas adaptaciones encaminadas a:

Estas tres características las hace únicas en el reino vegetal. Genéricamente se le ha dado el nombre espectacular de “plantas carnívoras” pero para la gran mayoría de especies su principal presa son los insectos, por lo que el término “insectívoras” sería más adecuado.

Es fascinante, nosotros pensamos que, si es muy pequeño, no vale la pena observarlo, pero no todos tenemos animales muy grandes a nuestro alrededor y con este ejercicio identificamos que hay mucho por observar.

Con estas clases nos damos cuenta de que los seres vivos pueden observarse desde distintas formas:

La próxima semana aprenderás más de los seres vivos y las formas que tienen para hacer las cosas.

Si te es posible consulta otros libros y platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=997





Lenguaje: Organizo mis contactos.

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy conoceremos acerca de las características y función de un directorio. Vamos a crear nuestro propio directorio.

Ënii táawari jume noticia betana të tayänake, jächisü jojoä entok jitasa ket jïpure. Bueituk te tuisim tua lututria te jioxtewnake bechibo.

Itömake weyye.

Y antes de comenzar te invito a que tomes papel, lápiz, hojas blancas o bolígrafo para tomar nota de lo que consideren más importante.

¿Qué hacemos?

Vamos a crear nuestro propio directorio.

Recordemos que el directorio se trata de una guía de referencia con información que permite la identificación o localización de personas, ocupaciones o servicios.

Revisa la escritura de la información que contiene tu directorio, al paso de un tiempo actualiza la información.

Espero que hayas aprendido mucho, ha sido un gusto compartir esta clase.

¡Cuídense!

¡Nos vemos pronto!

Tuisi emmom suaya

Itote bitcha. Chiokore

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=997





Matemáticas: Construir cantidades con monedas y billetes.

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás utilizando el valor posicional de las cifras de un número, asociarlo a descomposiciones.

Esperamos te encuentres muy bien el día de hoy.

¿Qué hacemos?

Veamos la cajera acababa de hacer su corte y sólo quedaron en caja dos billetes de $20 y monedas de todas las denominaciones.

Se le pudo haber dado, los dos billetes de $20 ahí van $40 y los $80 restantes en monedas de $10. Es decir, dos billetes de veinte pesos y ocho monedas de diez pesos.

De acuerdo, pero supongamos que no se quería quedar con puras monedas de 10 pesos porque seguían otras personas a las que, tal vez, tendría que dar cambio.

¿De qué otra forma se te ocurre que podría haberle dado el cambio, a Oscar?

Hemos visto cómo se representa con cifras, cómo se escribe con letra, cómo la descomponemos en varios sumandos, cómo podemos representarla con dinero y cómo se representa con la suma de sus valores posicionales: Unidades, decenas, centenas y unidades de millar.

Esperamos todo esto te haya sido de ayuda y no olvides seguir practicándolo con los diferentes juegos que te compartimos aquí.

Recuerda que puedes aprender y también divertirte.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=997





Artes: La técnica misteriosa.

¿Qué vamos a aprender?

Elegirás la técnica para el fondo del proyecto de tu obra bidimensional y complementarás el trabajo colaborativo. Recuerdas que has sido un detective en las clases anteriores, pues suena el teléfono ¡contesta!

Prepárate porque hoy cumpliremos la misión como detectives y ayudaremos a resolver el caso de la Técnica misteriosa.

¿Qué hacemos?

“La perspectiva”

Es importante considerar que, “Si se mira de frente un objeto, tenemos su imagen, pero si lo miramos, de arriba, de un lado y otro, observamos el espacio que ocupa, es la perspectiva, y por último el anamorfismo, es la ilusión óptica que hace de un dibujo deformado se vea como si estuviera en tercera dimensión”.

Observa el siguiente video.

1. Arte urbano gis pastel.

https://youtu.be/gRTNurAHs1M

Para reflexionar:

Niños y niñas esto todavía no ha terminado, nuestra obra está inconclusa, y para ello en la próxima clase, el Agente Gama resolverá el final de nuestra obra maestra.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=997





PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Geografía: Población de México por edad y sexo.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la composición de la población de tu país, por grupo de edad y sexo.

¿Qué hacemos?

Analizaste a través de graficas el crecimiento total de población. Ahora analizarás la composición de la población. En nuestro país, durante las últimas décadas, la población ha aumentado, tal como analizaste la sesión anterior, a través de gráficas que muestran el crecimiento total de la población, así que en esta sesión analizarás en concreto, la composición de la población.

¿Composición? ¿A qué se refiere?

La composición es una característica de la población y se define de acuerdo a la edad y sexo; y se representa a través de pirámides de población o pirámides de edad.

El Reto de Hoy:

Para practicar lo aprendido les sugiero realizar el siguiente ejercicio.

Identifica en el Atlas de México si en tu entidad hay más mujeres o más hombres, así como el grupo de edad con mayor número de habitantes. No olvides comentarlo con tu maestra o maestro de grupo. Nos vemos pronto. Adiós.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=993





PARA QUINTO DE PRIMARIA:

PARA SEXTO DE PRIMARIA:

