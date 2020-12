CDMX anunciará nuevas medidas ante incremento de contagios de COVID-19: Sheinbaum descartó autoritarismo

(Foto: Gob CDMX)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que este viernes presentará un plan integral para reducir el repunte de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en la CDMX.

“Hoy es el 55% (ocupación hospitalaria) la Sedena tiene un número de camas muy importante en sus instalaciones, la Sedesa también, el Citibanamex, en fin, ya lo vamos a informar con todo detalle el viernes”, adelantó la mandataria capitalina.

Sheinbaum Pardo precisó que esta estrategia requiere de la participación y responsabilidad de todos los capitalinos; no obstante, descartó una vez más que este plan contemple multas o toques de queda como algunos legisladores de oposición han propuesto sobre sancionar a quienes no utilicen el cubrebocas,

“No, no vamos a llegar a esto, no es nuestra convicción; le sale a estos partidos el autoritarismo, así, a gota, y no, nosotros no somos autoritarios, el autoritarismo no es parte de nuestra convicción”, expresó.

(Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

“Evidentemente pues hay que hacer un llamado, también que ustedes nos apoyen al llamado a la ciudadanía a que sigamos cumpliendo las reglas básicas de sana distancia, cubrebocas, de no acudir a lugares concurridos, particularmente aquellos que son cerrados y con poca ventilación”, pidió a los medios y a los capitalinos.

Por otro lado, este medio día, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, firmó un convenio con Pfizer para adquirir 34.4 millones de vacunas contra el COVID-19. A través de Twitter, la dependencia sanitaria detalló que se esperan recibir 250,000 dosis para el mes de diciembre y darle prioridad a personal de salud que está en la primera línea de atención a la enfermedad.

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias todas las mañanas.

Ante ello, la funcionaria aclaró durante su habitual conferencia de prensa que no todas las dosis de la vacuna de Pfizer llegarían en diciembre o en enero, sino que van a ir llegando poco a poco, además de que será la dependencia federal quien distribuya, contemplando diferentes criterios, las vacunas en las 32 entidades.

“Es importante que no digamos ‘vamos a salir a la calle porque ya viene la vacuna’. Sí es una luz al final del túnel, una esperanza, (...) pero todavía vamos a tener que seguir en este control de la pandemia hasta que no estén todas las dosis y entre un programa de vacunación”, aseguró.

(Foto: EFE/Javier Cebollada)

Recordó que la vacuna Pfizer requiere dos dosis, “entonces el plan de vacunación tiene que considerar esto”, pues primeramente se aplica una dosis y a los 21 días se aplica la segunda para que tenga todo su efecto.

Cabe resaltar que hasta la noche de este martes, en la capital se tenían 211,007 casos acumulados de COVID-19; 18,442 casos activos; y 17,686 defunciones, siendo la CDMX, la entidad más golpeada de las demás entidades federativas.

Y es que al momento, tan sólo en México, el COVID-19 ha causado 106,765 muertes, mientras que 1,122,362 personas han padecido la enfermedad desde que el nuevo virus llegó a territorio nacional, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, en las últimas 24 horas se registraron 8,819 nuevos contagios y 825 defunciones por coronavirus.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Secretaría de Salud ya firmó el convenio con Pfizer para la vacuna de COVID-19

Mapa del coronavirus en México 2 de diciembre: ya son 106,765 víctimas acumuladas, tras jornada con más de 800 decesos registrados

Marcelo Ebrard aseguró que aplicación de vacuna de Pfizer “está por iniciar” en México

Serán 250,000 dosis iniciales de Pfizer: AMLO dijo que el próximo martes se anunciará a quién vacunarán primero