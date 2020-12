Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 1 de diciembre para alumnos de secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

PARA PRIMERO DE SECUNDARIA:

Geografía: Ideas de ayer y hoy.

Biología: Mismos grupos, diferentes perspectivas.

Lenguaje: Te lo recomiendo…

¿Qué hacemos?

Para iniciar responde la siguiente pregunta, ¿alguna vez has descargado una aplicación o un juego y has verificado la cantidad de estrellas que tiene?

Usualmente, antes de probar algo nuevo, las personas preguntan a otras si les funcionó un artículo, una aplicación o un producto; si quieres ver una película o leer un libro, buscas la reseña en la red, o pides la opinión de tus conocidos y, si no les agradó, difícilmente tú leerías el libro o verías la película. Sin embargo, hay quienes omiten pedir opiniones y se aventuran a hacer o leer lo que les plazca.

¿Alguna vez has leído una reseña o escrito una?

Probablemente no a todas las personas, les guste el género de ciencia ficción, por ello, para que puedas ayudar a Pedro, a que realice de manera pertinente su reseña, observa el siguiente video titulado:

1. ¿Cómo seleccionar un texto literario para su lectura?

Lee reseñas, escucha o platica con personas que hayan leído un libro y pregunta en casa, qué libro o película te recomiendan. De ser posible, con tus compañeros o maestras y maestros, charla sobre libros; búscalos y, cuando puedas, asiste a ferias de libros.

Además, para ampliar la información, se sugiere que consultes en tu libro de texto de Lengua Materna el aprendizaje esperado “Participa en la presentación pública de libros”. Ubica la sección dedicada a “Expresar y justificar razones para invitar a leer un libro” y realiza las actividades que te presentan.

Finalmente, recuerda investigar en tu diccionario el significado de todas aquellas palabras que desconozcas. Una vez que tengas el significado, se recomienda que escribas en tu cuaderno una oración con cada palabra para que empieces a practicarlas.

Realiza una reseña sobre un libro que te guste. Recuerda presentar una opinión crítica. Ahora que sabes la importancia de escribir y expresarte, seguro harás una gran publicación; además que lo puedes compartir con tus compañeros durante el ciclo escolar y no sólo te servirá para leer ese libro, sino muchos más.

Matemáticas: ¿Qué significa resolver una ecuación lineal?

En esta lección, se representarán situaciones problemáticas, a través de la modelación matemática, denominada ecuación lineal, de la forma ax + b = 0 y ax + b = cx + d; las cuales, se resolverán con la propiedad uniforme, pero se hará énfasis en la aplicación de las operaciones inversas. Asimismo, se dará significado a la solución de la ecuación formada y se analizará cómo dicha solución da respuesta a la situación que se modeló.

Las ecuaciones son necesarias para resolver diversos planteamientos en los que se busca el valor de una incógnita que hace verdadera la igualdad, permiten relacionar diferentes variables y con ello explicar matemáticamente los fenómenos que se estudian. Es decir, siempre que está involucrada una incógnita y el signo de igual, se está en presencia de una ecuación, la cual, como ya sabes, consta de dos miembros separados por un signo de igual (=).

A propósito del signo de igualdad, sabías que su inventor fue el Matemático, Robert Recorde; que, en el año de 1557, se dio cuenta que era necesario representar con un símbolo a la igualdad y para no escribir la frase “es igual” durante un proceso operativo, decidió utilizar dos pequeñas líneas, del mismo tamaño y paralelas de manera horizontal.

Regresando al tema, se puede decir, que toda situación problemática de la vida cotidiana o científica, para su estudio, puede dar pie a una modelación matemática.

Haciendo un recuento de lo que revisaste este día, se puede decir que en esta lección se resolvieron situaciones de tu entorno traduciéndolas al lenguaje algebraico, dando lugar a ecuaciones de las formas ax+b=c y ax+b= cx+d, a las que se les conoce como ecuaciones lineales o de primer grado.

También se estudió que, para comprobar los resultados, se sustituye el valor obtenido de la incógnita en la ecuación original y se comprueba que si cumple la igualdad el resultado al resolver la ecuación entonces es correcto, y si no se cumple la igualdad el resultado es incorrecto.

Has concluido el tema del día de hoy. Si quieres conocer más sobre este tema, revisa tu libro de texto y resuelve situaciones similares a las que se plantearon en esta sesión. Asimismo, si tienes alguna duda acércate con tu profesor o profesora de esta asignatura.

Comprueba que el valor numérico de la incógnita del último ejercicio que realizaste en esta sesión, relacionado con los adornos de fiesta, sea el correcto. Para ello debes realizar la sustitución del valor de la incógnita x = 5 en la ecuación original y resolver las operaciones aritméticas correspondientes, de tal manera que se cumpla la igualdad.

PARA SEGUNDO DE SECUNDARIA:

Civismo: Empleo la postura crítica ante la información que influye en mi identidad.

Identificarás cómo emplear una postura crítica frente a la información que recibes a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que puede influir en la construcción de tu identidad.

Reflexiona sobre el siguiente caso de cómo la publicidad puede exagerar las cualidades de un producto, en cuanto a su estética y el estatus que brinda poseerlo. Observa el siguiente video.

1. Las redes que nos enredan.

La información que difunden las redes sociales y los medios de comunicación tiende a exagerar las cualidades de los productos y, en el fondo, no sólo buscan dar a conocerlo, sino transmitir la idea de que adquirirlo da cierta personalidad, o bien, pueden tener aceptación por parte de sus pares.

En esta sesión, recordaste qué es la identidad y cómo se construye. Analizaste cómo la información que obtienes por medio de las redes sociales y los medios de comunicación influye en la construcción de tu identidad y qué acciones puedes implementar para atender esta situación, desde una postura crítica.

Reflexionaste sobre un estudio de caso y propusiste soluciones, desde un enfoque asertivo, reflexivo y crítico. De igual forma, hiciste introspección sobre el papel que juegan las redes sociales en tu vida y cómo puedes hacer para mejorar estos espacios, a partir del manejo crítico de la información.

Para mayor información sobre el tema, consulta tu libro de texto, revisa qué otras sugerencias encuentras para desarrollar tu perspectiva crítica ante los medios de información.

Elabora un cuadro sinóptico del tema que se abordó y añade las sugerencias que aprendiste en esta sesión.

Si está en tus posibilidades, recurre a algunos otros libros que tengas disponibles, o bien, consulta sitios electrónicos confiables que te den más información relacionada con el tema.

Física: Experimentos de Faraday y Oersted.

El desarrollo del electromagnetismo es consecuencia del trabajo de varios científicos a lo largo de muchos años. Por ello, en esta sesión, conocerás sobre el electromagnetismo y sus dos grandes representantes: Michael Faraday y Christian Oersted.

Observa el siguiente video para realizar un recorrido por algunas de las principales contribuciones que ayudaron al desarrollo del electromagnetismo.

1. Electricidad y magnetismo.

Para que se formulara el electromagnetismo tuvieron que ocurrir varios sucesos importantes. Pero fueron dos los que se pueden considerar piezas angulares para encontrar la relación entre la electricidad y el magnetismo.

Para concluir, debes saber que el electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica, en una sola teoría, los fenómenos eléctricos y magnéticos. Es muy importante en tu vida cotidiana. Ya que, por ejemplo, todos los motores eléctricos funcionan bajo estos principios.

Incluso la generación de la energía eléctrica que llega a tu casa depende del electromagnetismo. Ya que en los generadores se mueven imanes que inducen una corriente eléctrica en grandes bobinas.

No olvides consultar tu libro de texto o fuentes de información confiable para profundizar en el tema.

Elabora una lista de 5 aparatos que utilicen el electromagnetismo para funcionar.

Lenguaje: Informarse sobre las vidas ajenas.

Analizarás e identificarás los aspectos para investigar y reunir la información necesaria para producir un texto biográfico. Además, reconocerás los espacios físicos y digitales en los cuales puedes apoyarte para buscar la información necesaria, y así redactar de forma clara, sustentando tu escrito con diferentes fuentes de información.

¿Qué son las fuentes de información?

Se les llama fuentes de información a todos los caminos que aporten información para recaudar datos y generar con ellos un texto.

A lo largo de tu vida académica tendrás que realizar algunos trabajos de investigación e inclusive, algunas profesiones se basan en la constante búsqueda y manejo de información. Esto implica que deberás seleccionar entre diversas fuentes de información, las que mejor le convengan a tu investigación y, de ahí, decidir cuáles son las fuentes primarias y secundarias que utilizarás.

Ahora que ya sabes las diferentes fuentes de información y en dónde las puedes encontrar, revisa la siguiente información sobre la vida de una autora maravillosa, Amparo Dávila. Presta mucha atención, ya que contestarás algunas preguntas de los materiales que analices.

La primera fuente de consulta es de una plataforma digital muy popular, y fue elaborada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Observa el siguiente video para revisarla.

1. Entrega Medalla Bellas Artes Amparo Dávila.

En esta sesión, analizaste algunas fuentes de información para conocer más sobre la autora Amparo Dávila.

Recuerda que, al finalizar tus textos, es importante escribir de dónde se obtuvo la información, escribiendo la ficha bibliográfica si consultaste un libro o la dirección electrónica y la fecha, si es que consultaste en internet.

Para más información, consulta tu libro de Lengua Materna 2 y busca el aprendizaje esperado.

Busca más información sobre la vida de Amparo Dávila y selecciona datos de dos fuentes de información más a las presentadas en esta sesión, para así poder escribir una breve biografía sobre esta autora en tu cuaderno.

Matemáticas: El volumen.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás cómo resolver problemas que impliquen el cálculo del volumen de cuerpos geométricos, específicamente el volumen de prismas rectos, cuya base sea un polígono regular. Además, identificarás qué sucede cuando se desconoce alguna de las dimensiones del prisma, es decir, cuando uno de los datos es desconocido.

Revisa y practica lo aprendido en tu libro de Matemáticas de segundo grado. Resuelve los ejercicios que correspondan a este tema.

PARA TERCERO DE SECUNDARIA:

Química: ¿Qué manifestaciones tiene una reacción química?

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás que las reacciones químicas pueden manifestarse de manera visible, como en la precipitación y el cambio de color, a partir de actividades experimentales.

¿Sabías que el color original de la estatua de la libertad no es verde? La estatua de la Libertad es un monumento que se encuentra en Nueva York, Estados Unidos. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886. La estatua es obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y la estructura interna fue diseñada por el ingeniero Alexandre Gustave Eiffel.

La estructura interna de la estatua es de acero, pero la recubre un baño de bronce. El bronce contiene cobre, el cual, al estar expuesto a factores externos, se oxida a un color verdoso, producto de dicho cambio químico.

¿Qué hacemos?

Algunos cambios químicos se presentan muy rápido, mientras que otros lo hacen de manera más lenta, por lo que las modificaciones que experimenta la materia en estos procesos de transformación pueden tardar en reflejarse, a pesar de que en su estructura interna este proceso ya haya comenzado antes.

Observa un vaso que contenga agua. Al agrégale azúcar, los cristales se van al fondo, pero al ser una sustancia soluble, el azúcar se disuelve al agitar el vaso. La solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra.

Como puedes observar, al cabo de unos segundos de agitación, el líquido del vaso es otra vez traslúcido, ya que el azúcar se disolvió en él. Sin embargo, no todas las sustancias son solubles, algunas son insolubles, es decir que no pueden ser disueltas en el disolvente. Un ejemplo es agregar virutas de algún metal en el agua, en este caso, éstas no se disolverán, por lo que puedes observar una fase líquida y una fase sólida.

Continua con otras actividades experimentales. Tienes una disolución de hidróxido de sodio (NaOH) y otra de cloruro de calcio (CaCl2), estas son las sustancias iniciales, ¿puedes identificar los elementos que integran a cada una? Necesitas la tabla periódica. Para ello, en el hidróxido de sodio (NaOH) puedes observar sodio (Na), oxígeno (O) e hidrógeno (H).

Para conocer más sobre las reacciones químicas de cambio de color y precipitación, te recomendamos El gran libro de los experimentos, lo podrás encontrar en los Libros del Rincón del Programa Nacional de Lectura. Contiene más de 200 actividades experimentales que puedes realizar con materiales sencillos y fáciles de adquirir.

Tus aprendizajes sobre la ciencia podrán ampliarse para continuar tu formación académica exitosamente.

También puedes visitar el sitio correspondiente a la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología: https://www.expociencias.net/

Matemáticas: Analizando tablas.

En esta lección analizarás las diferentes representaciones de una relación lineal, partiendo de su representación tabular, para encontrar su gráfica y su expresión algebraica.

Aprenderás cómo, utilizando un registro tabular, puedes obtener la tabla y gráfica de relaciones lineales en ecuaciones de primer grado. Sabes que la literal debe tener su exponente elevado a la primera potencia; también se les llama ecuaciones lineales porque su gráfica en el plano cartesiano es una línea recta.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 4:33:

1. Usos de las relaciones funcionales

Repasa algunos conceptos básicos. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o eje “x”, y la recta vertical es llamada eje de las ordenadas o eje “y”; el punto donde se cortan estos ejes recibe el nombre de origen.

Consolida lo aprendido con el siguiente video del minuto 4:18 al 8:15 y del 10:35 al 11:21.

2. Relaciones funcionales, expresiones algebraicas y gráficas

Ahora practicarás lo aprendido con una hoja electrónica de cálculo.

Te sugerimos revisar tu libro de texto para afirmar, rectificar o consultar tus posibles dudas, así como resolver los problemas propuestos en el tema “Diferentes representaciones de una relación lineal”.

Lenguaje: Leo, analizo y comparto: la antología.

¿Qué vamos a aprender?

Durante las actividades aprenderás cuáles son las características de una antología y cómo identificarlas, también conocerás cuál es su función y con todo esto que aprenderás se te facilitara la elaboración de una antología.

Una antología es el conjunto de obras, ya sean literarias, musicales o visuales, que puedes agrupar de diversas maneras; por ejemplo, por su autoría, tema, características, época o área.

El contenido y temas recopilados pueden guardar relación entre sí. Y es que, generalmente, cuando escuchas la palabra “antología”, piensas en la literatura, pero como ya te mencioné, existen compilaciones sobre música, películas, cómics, artículos especializados o de tipo académico.

Un editor, al realizar una antología, tiene que considerar la calidad de la obra y su valor.

Observa el siguiente video del minuto 3:37 al 4:59 para profundizar los conceptos.

1. Una antología especial: Los cancioneros

Es fundamental determinar los criterios de búsqueda y selección para una antología; porque establece categorías para que quede más específico tu trabajo.

Selecciona una antología, busca en medios electrónicos o alguna que tengas en casa, del tipo que sea. Ya que la hayas elegido, analiza e identifica las características que aprendiste en la sesión.

Artes: Organizarse para la libertad.

¿Qué vamos a aprender?

Es importante que participes en las actividades que se proponen a lo largo de la sesión, para ello te recomendamos tener un cuaderno, lápiz o bolígrafo a la mano, además de tu libro de Formación Cívica y Ética, para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema.

Es común escuchar en las noticias o ver en los periódicos que se habla de ciudadanía. Se entiende que se trata de una condición que tienen las y los habitantes de un país; y para el mejor funcionamiento de la democracia es muy importante tu participación en las decisiones colectivas, pero ¿cuál es la importancia que tiene ejercer el derecho a la libertad para que la democracia funcione?, ¿cómo se puede ejercer el derecho a la libertad?

Observa el siguiente video sobre el derecho a la libertad, para ahondar un poco.

1. El derecho de la libertad

Respecto a la libertad, implica tener en cuenta que puedes decidir y hacer lo que quieras, siempre que esto no afecte o impida el ejercicio de la libertad de las y los demás. Por tal razón, antes de proponer acciones que promuevan o defiendan dicho ejercicio, conviene identificar algunas de sus manifestaciones.

Además de fomentar el respeto a la libertad, es necesario modificar las actitudes y acciones particulares, para poder echar mano de algunos mecanismos institucionales que permitan ser escuchadas y escuchados por las autoridades con el fin de ayudar a solucionar aquello que afecta. Observa el siguiente video, toma nota de las instituciones que se mencionan.

2. VIDEO: Garantías individuales

En el video las y los adolescentes hacen mención de distintas instituciones que consideran importantes para garantizar las libertades individuales. Entre ellas el INE y la PGR. La primera garantiza la libertad de las personas a votar y ser votadas, la segunda forma parte de las instituciones que deben procurar la justicia.

Ahora que conoces las instituciones, te sugerimos que investigues en diferentes fuentes confiables y a que realices un cuadro comparativo en tu cuaderno, donde resaltes los principales objetivos de las diferentes instituciones. Busca en periódicos casos como el de Emilia, en el que las instituciones del Estado mexicano hayan intervenido de manera favorable para garantizar las libertades. Posteriormente, comparte tu trabajo con tu familia y dialoga sobre la importancia de las instituciones que garantizan las libertades individuales en el país.

Como podrás darte cuenta, el Estado y la ciudadanía van de la mano, ya que juntos participan en la construcción de estatutos para decidir qué hacer y cómo, con el fin de favorecer las libertades de las y los ciudadanos.

Para que se consolide la participación ciudadana con el Estado es necesario que se fortalezcan los principios, valores y procedimientos que lo caracterizan, realizándolos en condiciones de paz y convivencia armónica, en apego a la legalidad y transparencia.

