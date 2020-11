“Pensamos que sacar al PRI de Los Pinos sería suficiente”: expertos señalan hace falta más que alternancia para consolidar una democracia

Expertos aseguraron que la alternancia política no es sinónimo de democracia (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Al señalar que se han dado pasos importantes en cuanto a la construcción de la democracia en México, la fundadora y directora general de la organización México Evalúa, Edna Jaime, dijo que sacar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la silla presidencial no es suficiente para consolidar un proyecto de transformación.

Nunca tuvimos un proyecto completo de transformación. Pensamos que sacar al PRI de Los Pinos sería suficiente y nunca planteamos una agenda de reforma institucional que no sea brincar al otro al otro lado del río

En un panel virtual organizado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se dieron cita analistas políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil para abordar el tema de gobierno y sociedad en México.

En la discusión organizada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se abordó la cuestión de la democracia y la alternancia política (Foto: Youtube)

Además de Jaime Teviño, participaron Viridiana Ríos, José Ramón Cossío, Jesús Silva-Herzog Márquez y Carlos Bravo Regidor.

En la discusión se abordó la cuestión de la democracia y la alternancia política. Tanto Viridiana Ríos como Edna Jaime coincidieron en que dichos conceptos no son sinónimos, y que lo necesario para el país es una agenda de fortalecimiento institucional y acceso a la justicia.

Esto es grave porque tan pronto el presidente Fox asumió el poder, nos dimos cuenta que necesitábamos algo más que la alternancia, que democracia no es sinónimo de alternancia, que necesitamos una agenda de fortalecimiento institucional y creo que, ante la ausencia de esa agenda, nos faltó construir el país

“Entonces no planeamos bien esta transición, no hubo una agenda completa. El resultado es que los actores políticos se acomodaron, los actores de general nos acomodamos, supusimos que la alternancia partidos en el poder era suficiente, pero no nos hicimos cargo de fortalecer al Estado mexicano en una perspectiva democrática”, explicó la directora general de México Evalúa.

Andrés Manuel López Obrador llegó al poder luego de 6 años de gobierno priista (Foto: Reuters / Henry Romero)

“Tendemos a confundir lo que es alternancia y lo que es democracia, creo que crecimos creyendo que la alternancia era el fin último de la democracia y su consolidación, cuando la democracia debiera ser un gobierno que responda a los intereses de las personas; entonces, actualmente tenemos mucha alternancia, pero no tenemos realmente un gobierno democrático que responda a los intereses de la población”, fue la aportación de Viridiana Ríos.

Asimismo, habló sobre la importancia de no confundir una mayoría con autoritarismo. Durante su participación en la mesa, explicó que tener esta idea en mente provoca cierta aversión a la democracia.

“Creo que esto viene mucho del PRI en donde se percibía que cualquier mayoría priista, creada a partir de fraudes electorales, era sinónimo de autoritarismo, creo que no es así y el hecho de que tengamos estas fobias a las mayorías hace que tengamos una fobia a la misma democracia. Es democrático que una mayoría tenga control sobre el congreso, cambie la constitución, esas son las regalas del juego, nos puede gustar o no quien ganó” .

José Ramón Cossio, investigador del Colmex, señaló que los problemas de la democracia actual no son simplemente inercia del pasado (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, José Ramón Cossio, investigador del Colegio de México (Colmex), dijo que a pesar de que hay fenómenos que tienen una larga historia, otros están sucediendo ahora y no se tratam simplemente la inercia del pasado.

“Me parece que hay una acción política específica actual que, más allá de la historia que venimos arrastrando, se está dando en términos de desequilibrio de poderes. La Suprema Corte de Justicia, la Cofece, el INE, cualquiera de estos órganos, el sistema federal, hoy tienen una presión específica, hoy están siendo atacados de manera específica, hoy se han quedado sin presupuesto, hoy han retirado a una cantidad importante de sus integrantes, son órganos que no están funcionando, son órganos que no están bien presupuestados, se les han disminuido las atribuciones y eso no lo podemos negar”

