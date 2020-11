Las “obras faraónicas” de la 4T también se dan a nivel local: las escaleras que van a ninguna parte de Layda Sansores

El proyecto de las “Escaleras Eléctricas de la Justicia”, en la Colonia El Pirú Ampliación Santa Lucía, en la alcaldía Álvaro Obregón, se encuentra trabajando prácticamente las 24 horas del día, pues Layda Sansores, quien se destapó la semana pasada como aspirante a ser candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, quiere dejar su puesto con la inauguración de dicha obra.

Las escalinatas, son un proyecto que existe en Colombia en la Comuna 13, como parte de un proyecto integral para recuperar la zona, con un índice muy alto de violencia y desigualdad, y en donde fue un éxito. Pero en el caso de Álvaro Obregón, los propios vecinos las denominaron las “Escaleras Eléctricas de la Injusticia”, por el presupuesto excesivo de 190 Millones de pesos aplicados en tan solo 50 metros de escalera.

En Colombia, la Comuna 13, cuna de los sicarios de Pablo Escobar, la escaleras mecánicas fueron un éxito. (Foto: Reuters 162)

Los residentes de la calle Columbus, aseguran que no querían las obras que se están realizando, pero para evitar que pudieran hacer algo, el día que iniciaron las obras había 4 policías afuera de cada casa. Otros habitantes se han preguntado si esos casi 200 millones de pesos, no hubieran servido mejor para dejar las calles sin baches, reparar las fugas de agua y arreglar los kilómetros de luminarias fundidas que elevan la inseguridad de varias zonas de la demarcación.

Y es que, mientras se trabaja día y noche en la obra de la todavía alcaldesa, que recuerda la determinación del gobierno federal por Dos Bocas o el Tren Maya, hay problemas graves como lo es una mina en Av. Centenario casi esquina con la calle Gómez Farías, Colonia Valentín Gómez Farías. Apareció el pasado 24 de noviembre alrededor de las 3 de la tarde cuando un camión de carga pasaba por la zona y se abrió el asfalto, sin embargo, se trata de un problema viejo pues desde hace un año, los colonos habían reportado desde hace un año un hoyo con una profundidad inusual.

Se abre mina en Álvaro Obregón

Los funcionarios de la alcaldía arribaron al lugar después de que se hiciera tendencia en redes sociales y, el activista y político Carlos Nader publicara un video del estado de la zona, pero hasta el momento, las autoridades no han sido claras con los pobladores, quienes temen por su seguridad ya que ha simple vista se podían calcular una profundidad de, al menos, 15 metros y un diámetro de aproximadamente 30 metros.

El 26 de noviembre la Alcaldía regreso al lugar y le comentó a los vecinos que no hay presupuesto suficiente para trabajar en la mina a pesar del riesgo que representa para los que ahí viven y para los que ahí transitan pues, aseguran los vecinos, ya hay casas con daños estructurales y temen que todo se venga abajo. Las autoridades no han informado con claridad que estudios se han realizado en la zona y por qué solo taparon la entrada de la mina y no se encuentran laborando desde el pasado 24 de noviembre.

