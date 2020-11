“No tengo nada que imputar al ex presidente Enrique Peña Nieto”: Rosario Robles tras revelar que fungirá como una testigo colaboradora (Foto: Cuartoscuro)

Luego de revelar que fungirá como una testigo colaboradora de la Fiscalía General de la República en otros casos de corrupción en el país y contra otros ex servidores públicos de la administración de Enrique Peña Nieto, las miradas están sobre Rosario Robles.

Además de asegurar en entrevista con el conductor Ciro Gómez Leyva que pensó muy bien la decisión de buscar ser testigo colaborador, Rosario Robles Berlanga informó que durante sus colaboraciones no habrá nada que imputar al ex presidente Enrique Peña Nieto y mucho menos contra su secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

También confirmó que una de las principales razones por las que accedió a este intercambio de información, es que lo dicho en la denuncia de Zebadúa son acusaciones para gente incorruptible y “callarme sería callarme una avalar una gran historia”.

Por último, aseguró que conoce realmente su situación en particular y lo que le espera después de su colaboración, pero la mejor decisión era salir de Santa Martha .

En entrevista para Imagen Televisión con Ciro Gómez Leyva, aseguró que “sé a lo que me estoy enfrentando y puedo imaginar cómo será mi vida después de esto, pero no podía quedarme sola, pagando por cosas que no hice y viendo cómo, con mentiras, se destruye a gente inocente”.

Además, aseguró que sabe a lo que se enfrenta, pero no podía quedarse a pagar “por cosas que no hice y viendo cómo se destruye a gente inocente” (Foto: Cuartoscuro)

A través de sus redes sociales, la ex funcionaria pública reveló su decisión de convertirse en una testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Indicó, además, que todo el tiempo que dure el procedimiento únicamente hablará con la verdad.

“He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”, escribió.

Por parte de sus abogados, se había dado a conocer con anterioridad que podrían salir a la luz otros nombres vinculados con la llamada Estafa Maestra, entre ellos Luis Videgaray.

La ex funcionaría aseguró que la defensa de Rosario Robles había adelantado que el desvío de recursos fue a parar a los procesos electorales en México del 2012, 2015, 2017 y 2018. Declaró, además, que Luis Videgaray Caso dio instrucciones de usar recursos públicos en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, los interrogatorios frente a la FGR habrían revelado también que los recursos desviados de la llamada “Estafa Maestra” fueron para financiar las campañas, incluida la presidencial de José Antonio Meade en 2018.

Por su parte, Videgaray negó todo a través de un comunicado que publicó a través de sus redes oficial originales. De acuerdo con el político, se trata de un camino inconcebible y sin fundamentos.

“Lamento profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal (…) la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir la verdad”, publicó quien era considerado como la mano derecha de Peña Nieto.

Videgaray negó todo a través de un comunicado que publicó a través de sus redes oficial originales (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Ante los recientes señalamientos del abogado de Rosario Robles, el PRI apareció en las redes sociales y se deslindó de “cualquier hecho ilícito que involucre a funcionarios públicos”.

A través de un comunicado publicado la noche de este martes en Twitter, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (CEN del PRI) rechazó las acusaciones hechas por Rosario Robles.

Detallaron que no existe registro alguno en los comicios de 2012, 2015 y 2018 acerca del ingreso a este partido de recursos ilegales. Incluso, señalaron que su actuar es fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y demás autoridades electorales.

