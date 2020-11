Carlos Lehder: el socio de Pablo Escobar, fan de John Lennon y Hitler, que comenzó su vida criminal robando vehículos en Nueva York

“Él fue realmente el primer narcotraficante que hubo en Colombia que inventó la logística de que el narcotráfico fuera en aviación por lo grande”, afirmó Simón Vélez, amigo de la familia Lehder, a Univisión Investiga (Foto: Archivo)

Mesiánico, loco, y arrogante. Así definen a uno de los mafiosos más pintorescos que ha tenido Colombia: Carlos Enrique Lehder Rivas. El fan de John Lennon y Adolf Hitler comenzó su vida criminal robando vehículos en Nueva York y terminó creando el sistema de transporte de tráfico de droga que lo catapultó en el negocio junto a su socio Pablo Escobar, quien por un lío de faldas lo entregó a Estados Unidos, convertido así en el primer capo colombiano en ser extraditado.

Lehder, uno de los líderes del Cartel de Medellín antes de ser traicionado por Escobar, quedó en libertad luego de una larga sentencia en Estados Unidos y fue deportado a Alemania en junio de este año.

Fue una personalidad inconsistente la que terminó despertando la desconfianza de sus socios y aliados en el negocio ilegal, y que lo alejó de todos, al punto de que su socio y amigo, Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, que él mismo había ayudado a surgir y a forjar, terminó delatándolo. Lo extraditaron a Estados Unidos el mismo día de su captura, en febrero de 1987, sin que ningún capo moviera un pelo por defenderlo.

Desde entonces, lo poco que se supo de él fue gracias a su hija, Mónica Lehder, quien confirmó que el ex narcotraficante estaba en el país europeo y listo para disfrutar de su vejez porque ya había pagado por sus crímenes.

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, el Cayo Norman, en el archipiélago de las Islas Exhuma, en las Bahamas, era una isla “enigmática”. Ahí fue donde Carlos Lehder obtuvo su maestría en el tráfico de droga.

“Él fue realmente el primer narcotraficante que hubo en Colombia que inventó la logística de que el narcotráfico fuera en aviación por lo grande”, afirmó Simón Vélez, amigo de la familia Lehder, a Univisión Investiga.

Carlos Lehder encontró en el Cayo Norman el sitio ideal para su emporio, localizado a 300 kilómetros de las costas del sur de la Florida, en Estados Unidos.

“Pablo Escobar quería mucho a Carlos Lehder porque Carlos Lehder era la persona que transportaba la mayor parte de la cocaína a los Estados Unidos”, declaró al medio Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los EEUU.

Lehder nació en 1949 en una pequeña ciudad llamada Armenia, producto de un matrimonio entre un alemán y una colombiana que salió mal. Sus padres se separaron cuando tenía sólo 4 años. Desde entonces vivió de internado en internado, hasta que cumplió 14 y su mamá Helena lo llevó a Detroit, Estados Unidos, para dejarlo al cuidado de unos familiares. Ahí fue abusado sexualmente por un tío, lo que marcó su vida para siempre.

Las influencias ya las había recibido entonces. Su padre, Joseph Willheim, fue un hotelero alemán que llegó a Colombia en los años treinta, escapando de la Segunda Guerra Mundial, pese a ser un simpatizante nazi y, como tal, admirador del führer. Era ingeniero civil y jugó un papel importante en la modernización del sistema de transporte de la zona rural del país. Pero por su cercanía con el nazismo estaba vigilado por las autoridades. De ahí surgió la admiración de Carlos por Hitler.

El Cayo Norman, donde Lehder construyó un emporio de cocaína, era una isla semi desierta: el narcotraficante compró una casa que por su forma se ganó el sobrenombre de El Volcán por su techo cónico, reportó este domingo Univisión Investiga.

“Él empezó a traer guardias armados, perros Dobermann, y había una pista y él empezó a amplificarla”, reveló Vigil. El Cayo era un sitio vigilado las 24 horas del día, en lo alto de la vegetación todavía se encuentra un bote que era parte de la vigilancia, señaló el medio.

“Había avionetas que venían de Colombia con cargamentos de 300 a 500 kilos diariamente”, dijo el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA.

Según lo cuenta el medio español La Vanguardia, quien pudo hablar con su abogado, Óscar Arroyave, está alejado del ruido en alguna parte de Alemania.

“Ya canceló la factura”, dijo Arroyave, en referencia al cumplimiento de la condena. El abogado del ex narcotraficante aseguró: “El señor Lehder quiere vivir tranquilo, en compañía de su familia y con muchas ganas de conocer a sus nuevo nietos”.

Mónica, su hija, declaró a la revista colombiana Semana, de acuerdo con la BBC, que había sido diagnosticado con cáncer y una beneficencia alemana lo cuidaría porque no tenía familiares en el país.

Sin embargo, en la primera y única entrevista que ha aceptado dar el ex capo al medio de comunicación Los Juanes desde que quedó en libertad, aseguró que no autorizó a su hija para hablar de su situación y que no es verdad que se encuentre enfermo, al contrario, señaló estar perfectamente de salud.

“Al quedar en libertad, pudo elegir ir a uno de los dos países de los que tiene nacionalidad, o Colombia o Alemania, y él prefirió Alemania”, explicó Arroyave a La Vanguardia. Así mismo, el apoderado del ex narco aclaró que Lehder prefirió viajar a Europa que volver a Colombia por una cuestión de calidad de vida, aunque en su país natal no tuviera en esos momentos cargos contra él.

Sobre su paso por la cárcel en Estados Unidos, Lehder comentó al medio Los Juanes: “Desde que fui confinado en solitario en la penitenciaría del imperio más poderoso de la tierra (EEUU), esa misma noche me quedé profundamente dormido por 33 años. Y vine a despertar, cuando sonó el citófono de mi celda, en donde me dieron 15 minutos para alistarme y quedar libre. Me dijeron que mi escolta de deportación ya estaba en la cárcel y que debía ser acompañado por una caravana de carros blindados”.

