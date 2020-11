A 12 días de haber fallecido la madre de Alfonso Durazo, se confirmó el deceso de Conrado Durazo, padre del ex secretario de Seguridad de AMLO

Alfonso Durazo, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, perdió a su padre (Foto: Cuartoscuro)

Este martes 24 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Conrado Durazo, padre de Alfonso Durazo, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La noticia fue difundida inicialmente por Celida López, alcaldesa de Hermosillo, Sonora, estado natal del ex integrante del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

“Me uno a la pena que embarga a mi amigo Alfonso Durazo, y a toda su familia por el dolor tan grande que hoy enfrentan. Mis oraciones por el descanso eterno de su señor padre Don Conrado Durazo” , publicó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Marcelo Ebrard Manifestó sus condolencias al ex secretario (Foto: Twitter / @m_ebrard)

Tras darse a conocer la noticia del deceso del hombre de 97 años, distintas figuras relevantes de la política mexicana expresaron sus condolencias a Durazo Montaño, quien actualmente se perfila como candidato a la gubernatura de Sonora.

Tal fue el caso de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien dedicó unas palabras a su compañero.

“Mi más sentido pésame a Alfonso Durazo por el sensible fallecimiento de su señor padre, Don Conrado Durazo. Sinceras condolencias a su apreciable familia y amigos. Descanse en paz” , escribió en esta misma plataforma.

Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido político que impulsa la candidatura de Durazo en el estado del norte del país, también escribió en la red social para solidarizarse con el pésame del deudo.

Hasta Felipe Calderón manifestó su respeto ante la pérdida (Foto: Twitter / @FelipeCalderon)

“Lamento mucho la pérdida de mi compañero y amigo Alfonso Durazo por el fallecimiento de su padre Conrado Durazo. Mi más sensible pésame para sus familiares y seres queridos. QDEP” , lamentó Delgado Carrillo.

Sin embargo, también hubo reacciones no esperadas, pues incluso detractores de la cuarta transformación manifestaron respeto y condolencia ante el sensible deceso. Tal fue el caso de Felipe Calderón, ex presidente de México por el PAN, quien escribió:

Mis condolencias a Alfonso Durazo por el fallecimiento de sus padres, el de su madre ocurrido hace unas semanas y el de su padre, el día de hoy. Descansen en paz

Otra condolencia provino de la ex morenista y ahora panista Lilly Téllez, quien expresó su solidaridad al ex secretario de Seguridad.

Descanse en Paz Don Conrado Durazo, padre de Alfonso Durazo. Te envío un abrazo solidario en estos momentos difíciles. Mis oraciones contigo y tu familia por una pronta resignación. Que Dios tenga a tu papá en en reencuentro con tu mamá en su Santa Gloria

El ex secretario perdió a su padre de 97 años (Foto: Twitter / @AlfonsoDurazo)

Por parte del PRD, otro partido de oposición, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, también expresó sus condolencias.

“Mis más sentidas condolencias a Alfonso Durazo, sus amigos y seres queridos por el fallecimiento de Don Conrado Durazo, su señor padre. Descanse en paz” , expresó el miembro del sol azteca.

Cabe recordar que el pasado 12 de noviembre, a la edad de 92 años, perdió la vida María Luisa Montaño, madre de Durazo Montaño.

Hasta el momento no hay una manifestación expresa del sonorense, su más reciente publicación en redes sociales hace referencia a una reunión celebrada con los presidentes de las cámaras de Sonora el 23 de noviembre alrededor de las 15:00 horas (Tiempo local).

“En reunión con los presidentes de las cámaras empresariales de Sonora, coincidimos en que la recuperación de la grandeza económica de nuestro estado sólo será posible a través de un esfuerzo compartido, con más inversiones que nos permitan generar nuevos y mejores empleos”, escribió.

