Chumel Torres y la polémica cancelación de un foro sobre COVID-19 donde participaba Jaime Maussan

Después de que el cómico político mexicano Chumel Torres criticara en redes sociales al foro “Hydrotene: Alianzas y estrategias con el Covid-19″; este fue cancelado. Su nombre rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y, como respuesta, se proclamó a si mismo, a manera de burla, como “Cancelaman”.

En sus redes sociales publicó “Este es el nacimiento de un nuevo héroe… CANCELAMAN!!!!!!”.

Poco antes había compartido la siguiente broma en su cuenta de Twitter: “Se cancelan eventos. Informes DM”.

Este foro iba a ser organizado por la senadora por Baja California Sur, Lucía Trasviña, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y uno de sus panelista sería el periodista mexicano Jaime Maussan, famoso por su difusión de ideas conspiratorias

El Tweet con el que Chumel Torres inició la polémica fue este:“¿Puedo ir a ese foro? Tengo la misma credibilidad que casi todo el panel. (Además siempre me va cabrón en los foros🥰)”.

Como consecuencia de la polémica generada tras el tweet del comediante, la senadora de Morena canceló el evento que organizaba. Dio a conocer el siguiente comunicado a través de su cuenta de Twitter: “Agradezco profundamente el interés a la asistencia y la difusión a dicho foro, sin embargo, ante la desinformación, mal manejo de la prensa, me veo en la necesidad de cancelar el foro, no sólo para detener diversas polémicas con respecto al tema, derivado por la falta de información, sino también para que la opinión pública no desvíe del tema central de salud que hoy nos acontece”.

El conductor de “El Pulso de la República” es una persona sumamente controvertida cuyas declaraciones suelen polarizar a los usuarios de Twitter: algunos de ellos siguieron con el chiste que hizo Chumel Torres y le propusieron ser dirigente de eventos, dependencias y proyectos del gobierno y la Cuarta Transformación que les gustaría ver canceladas; entre ellas la Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el SAT y la Refinería Dos Bocas.

Por otra parte usuarios hicieron los siguientes comentarios criticando al comediante: Alfredo vazques comentó: “me pregunto quien en su sano juicio sigue a Chumel??”. Por su parte raul flores comentó “El pendo @ChumelTorres que cree que se ríen con él , pero es tan soquete que no se da cuenta de que se ríen de él”.

No es la primera vez que polémicas desatadas por comentarios de Chumel Torres o por su invitación como panelista hayan acabado con eventos y foros. Hace cinco meses, en junio, el afamado comediante había sido invitado a participar en un evento organizado por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a pesar de haber realizado múltiples comentarios racistas y discriminatorios en redes sociales y en los programas de televisión que protagoniza, entre ellos llamó a uno de los hijos de López Obrador, “chocoflán” aludiendo al tono moreno de piel del menor de edad.

Beatriz Gutiérrez Müller, entre otras personas relevantes para la vida política nacional y los medios de comunicación, se pronunciaron en contra de la invitación a Chumel Torres al foro de CONAPRED y dicha institución gubernamental terminó optando por cancelar el evento. En sus redes sociales la mencionada comisión gubernamental compartió el siguiente mensaje:

Reconocemos que la organización del Foro ‘Racismo y/o Clasismo en México’ ha generado una intensa discusión pública. Creemos en el diálogo y en el debate. El foro se pensó como un espacio para impulsar el diálogo entre personas con posturas disonantes […] Medimos que no es el momento para realizar un foro como el que se diseñó y hemos decidido cancelarlo y discutir al respecto […] Escuchamos a la ciudadanía, reconocemos los inconvenientes de ciertas decisiones y actuamos en consecuencia. Nuestra misión para lograr un país más igualitario, menos polarizado y menos desigual no cesa”.

Tres días de estos sucesos, la cadena norteamericana de televisión HBO Latin America decidió suspender indefinidamente la transmisión del programa de Chumel Torres, “El Pulso de la República”. Lo anterior fue anunciado en el siguiente comunicado: “En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”.

