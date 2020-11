Extinción de dominio de la FGR no es suficiente: inmuebles abandonados son utilizados por el crimen organizado para cometer crímenes atroces

Crímenes en el Centro Histórico y sus alrededores son cosa de todos los días. FOTO:PEDRO MARRUFO/CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de Justicia encontró restos de sangre de Alan Yahir y Héctor Efraín, de 12 y 14 años, respectivamente, en República de Cuba número 18, lugar en donde estos niños fueron torturados, asesinados y, posteriormente, desmembrados durante la noche del 27 de octubre del presente año.

Desde hace ya varios años era un secreto a voces entre los vecinos de la colonia del Centro Histórico de que el inmueble abandonado era utilizado por la Unión de Tepito. El terrible crimen de dos menores de edad de origen mazahua puso la atención del público en un problema que ha sucedido durante ya bastante tiempo: muchas de las antiguas vecindades del Centro Histórico son utilizadas por miembros del crimen organizado para actividades como la producción y almacenamiento de drogas, retener a personas en contra de su voluntad y, como en esta ocasión, perpetrar asesinatos.

De acuerdo con un informe presentado por Alejandro Gertz Manero, el Fiscal General de la República, la Ciudad de México (CDMX) es la entidad federativa en donde más acciones legales de extinción de dominio se están llevando a cabo. No obstante, dicho proceso jurídico toma su tiempo. Este recurso legal es una de las estrategias que la FGR está llevando a cabo para despojar al crimen organizado de los bienes inmuebles en los que se cometen actividades ilícitas.

Desde que la Ley Nacional de Extinción de Dominio fue decretada, en agosto de 2019, se han comenzado 16 proceso de Extinción de Dominio en la CDMX, 14 en el Estado de México, 10 en Guanajuato. A un año de su comienzo, de los 16 procesos legales antes mencionados 14 siguen en trámite. En dos casos se desistió porque se consideró que el inmueble en cuestión no representaba interés económico alguno para el Estado.

CIUDAD DE MÉXICO, 05NOVIEMBRE2020.- Un hombre de nombre José David, alías El Chayan, fue detenido por la policía en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, por robo a transeúnte. Al imputado se le aseguró una arma y dinero en efectivo y se presume es miembro del grupo delincuencial La Unión Tepito. Fue puesto a disposición en el Ministerio Público 50. Trascendió durante su puesta a disposición que esta está vinculado con el asesinato de Alan y Héctor, los menores que fueron desmembrados. FOTO: LUIS CARBAYO/CUARTOSCURO.COM

El Juicio de Extinción de Dominio es un recurso jurídico del Estado para decomisar un bien que ha sido objeto, producto o instrumento de algún delito. En una entrevista a Capital 21, la Magistrada Rosey González, informó que esta herramienta jurídica puede ser utilizada cuando hay crímenes relacionados con la delincuencia organizada, el robo de automóviles, secuestro o trata de personas.

Actualmente los juicios de Extradición de Dominio que se han iniciado en la CDMX están buscando incautar propiedades cuyo valor en conjunto equivale a los 33 millones 14,876 pesos. Estos juicios equivalen al 35% de los juicios en todo el país.

Octavio Martínez Camacho, Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló en una entrevista al medio Expansión Política, que se trata de un proceso autónomo civil y no penal, por lo tanto, el principio de presunción de inocencia no aplica. Basta con que las fiscalías locales presenten ante un juez pruebas del vínculo entre el bien inmueble y una actividad ilícita de alto impacto.

Agentes de seguridad vigilan un inmueble en las inmediaciones del Barrio de Tepito (Foto: Fiscalía General de Justicia de la CDMX)

El doctor del IIJ de la UNAM también comentó que los Juicios de Extinción de Dominio son uno de los tres recursos en la estrategia del Estado para combatir al crimen organizado. Los otros dos son: la utilización de la figura jurídica de testigos colaboradores y congelar los recursos económicos del crimen organizado a través del sistema financiero.

Algunos legisladores de partidos políticos no afines con el del Presidente de la República han afirmado que los juicios de extinción de propiedad no son una estrategia adecuada para combatir al crimen organizado, pues en los casos de las vecindades del Centro Histórico, que cuentan con múltiples habitantes, no está claro quien es el dueño legal de la propiedad y, tampoco, que la totalidad de quienes habitan el inmueble estén relacionados o tengan conocimiento de las actividades ilegales que se están llevando a cabo en el edificio en el que viven.

