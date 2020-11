Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 23 de noviembre para alumnos de secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

PARA PRIMERO DE SECUNDARIA:

Geografía: Las capas de la atmósfera.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás acerca de las capas de la atmósfera, conocerás también las características de cada una de ellas y cómo es que protegen a nuestro mundo. Asimismo, identificarás su función en la preservación de la vida en el planeta.

¿Qué hacemos?

Para iniciar te planteamos la siguiente pregunta: ¿alguna vez has observado el cielo y las nubes?

El cielo es azul debido a que los rayos del Sol se reflejan sobre la atmósfera. Pero no solamente sobre las nubes, sino sobre el conjunto de gases y capas que componen a la atmósfera y sus características. ¿Alguna vez has escuchado acerca de la atmósfera, que cubre a nuestro planeta? o ¿cómo está constituida?

La atmósfera es la capa de gases que envuelve a nuestro planeta, y está compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno y en menor medida por argón y bióxido de carbono, entre otros gases. Estos gases no se pueden ver, pero se pueden medir según su densidad y peso específico, características que son indispensables para la vida en la Tierra. ¿Sabías que la atmósfera es la encargada de mantener la cantidad de oxígeno que respiramos?

Ahora es momento de ir al A, B, C geográfico de México. Hoy conocerás un poco más sobre el estado de Querétaro.

Querétaro se encuentra ubicado en la región del Bajío de México. La capital de Querétaro se encuentra a tan sólo un par de horas de Ciudad de México. Cuenta con un clima cálido la mayor parte del año, con temperaturas que oscilan entre los 18 y 20 grados Celsius. Colinda al norte con San Luis Potosí y al oeste con Guanajuato, lo que lo coloca en el centro de nuestro país. También es próximo al suroeste con Michoacán y al sureste con el Estado de México.

El estado cuenta con tres sitios declarados patrimonios culturales de la humanidad por la UNESCO, que son: la zona de monumentos históricos de Querétaro, las Misiones franciscanas de la Sierra Gorda y el Camino Real de Tierra Adentro. Con la finalidad de tener una imagen un poco más detallada del estado de Querétaro, te invitamos a ver el siguiente video:

1. Querétaro. VisitMéxico

Sin duda Querétaro es un estado muy bello. Recuerda que puedes entender la atmósfera de manera creativa y muy dinámica apoyándote con tu libro de texto. Recuerda que puedes ampliar la información y resolver tus dudas en tus libros de texto.

El Reto de Hoy.

Con colores, elabora un esquema, con los distintos conceptos e imágenes de las capas de la atmósfera.

Ojo, no olvides que en la en la creación de tu esquema puedes utilizar imágenes que tengas a tu alcance, o dibujos llamativos y conceptos muy específicos.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=861





Biología: Nada desaparece, todo se transforma.

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy comenzarás a trabajar un nuevo aprendizaje esperado: “Representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas, en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas.” Y para ello conocerás las relaciones que establecen los seres vivos con los factores abióticos en el propósito: “Identificar ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas: agua, azufre y carbono.”

¿Qué hacemos?

Los seres vivos estamos formados por “CHONSP”. Esta palabra está formada por los símbolos de los elementos químicos esenciales para los seres vivos, los bioelementos. Estos elementos son: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Al combinarse, se forman sustancias esenciales para que toda la biodiversidad siga existiendo y evolucionando. Constituyen los componentes básicos de nuestro cuerpo, pues forman estructuras de los seres vivos, como los huesos, la piel, el tejido nervioso, la sangre, los caparazones, entre otros. Y se encuentran en perfecto equilibrio a través de los llamados “ciclos biogeoquímicos”.

Los ciclos biogeoquímicos se denominan así porque incluyen tres categorías:

Debido a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos; además de que todos se encuentran en equilibrio dinámico gracias a las cadenas tróficas. También conocidas como cadenas alimenticias, las cuales constituyen las relaciones que forman los seres vivos al nutrirse: desde las plantas, los herbívoros que se las comen, los carnívoros y así sucesivamente hasta los descomponedores o desintegradores.

El Reto de Hoy

Ahora te retamos a que elabores un dibujo de cada uno de los ciclos que viste hoy, abarca toda la hoja de tu cuaderno. Con base en tus dibujos, reflexiona sobre esta pregunta: ¿en qué punto coinciden los elementos de cada ciclo y qué pasaría si quitamos uno de los elementos de alguno de estos ciclos?

Comparte tus respuestas con tu maestra o maestro.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=861





Lenguaje: Reseñar, ¿para qué?

¿Qué vamos a aprender?

Esta sesión estará dedicada a desarrollar el aprendizaje esperado “Participa en la presentación pública de libros”; de manera específica abordarás cómo identificar funciones de reseñas de libros.

¿Qué hacemos?

Compartir impresiones y hacer una crítica de textos diversos es una práctica común en el ámbito académico; los textos por los que se suelen compartir se llaman reseñas. ¿Sabes qué son?, ¿qué tipos hay?, ¿cuál es el tipo de información presentan?

Una reseña busca dar un panorama crítico de una obra al lector, es decir, no es un resumen en tanto no sólo presenta los puntos importantes, sino que busca presentar un punto de vista crítico y fundamentado sobre el texto en cuestión. Desde ese punto de vista es importante considerar que una reseña no se escribe desde el desconocimiento del material reseñado, al contrario, para escribirla debe haber un bagaje previo sobre el tema, el autor o la forma discursiva que se aspira a reseñar. Esto último es una condición indispensable, pues una reseña, sea cual sea su tipo, debe presentar información objetiva. Claro, no se trata sólo de criticar, sino de valorar un texto con bases e información.

Consejos para reseñar:

Para ampliar la información, te sugerimos consultar en tu libro de texto de Lengua Materna el aprendizaje esperado “Participa en la presentación pública de libros”. Ubica la sección dedicada a “Identificar funciones de reseñas de libros” y realiza las actividades que ahí encuentres.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=861





Matemáticas: Capacidad y volumen.

¿Qué vamos a aprender?

Trabajarás un tema de geometría relacionado con el espacio que ocupa un cuerpo geométrico y con su capacidad, es decir, el volumen. Observarás la equivalencia que existe entre las unidades de capacidad y volumen; por ejemplo, entre el litro y el decímetro cúbico, en diferentes prismas rectos.

¿Qué hacemos?

Nos movemos en un mundo de tres dimensiones y lo puedes observar al mirar las casas, un carro, un edificio e incluso tu cuerpo; y en muchas ocasiones, el cálculo de este volumen es práctico, pero ¿por qué se comenzó a utilizar la unidad de medida del cubo? Para contestar esta pregunta, observa el siguiente video del minuto: 01:24 al 02:55:

1. ¿Por qué el cubo?

Es interesante saber que la unidad básica del volumen es el metro cúbico. Regresando al ejemplo de la piscina, ¿cuál será la fórmula para calcular el volumen de un prisma rectangular? Para contestar a la pregunta observa el siguiente video del minuto: 03:43 a 05:31:

2. El volumen de prismas rectangulares

Ahora ya sabes que para calcular el volumen de un prisma recto debes utilizar la siguiente fórmula: Volumen = Área de la base por altura.

El Reto de Hoy:

Te invitamos a que tomes tu libro de matemáticas y consultes las actividades que ahí se proponen, seguramente observarás situaciones muy interesantes sobre este tema.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=861





PARA SEGUNDO DE SECUNDARIA:

Historia: Teotihuacan: Ciudad de Dioses.

¿Qué vamos a aprender?





Para abundar en el tema, observa el siguiente video.

3. El Palacio de Atetelco

Si la zona arqueológica de Teotihuacan es espectacular hoy en día, en su época de esplendor debe haber sido alucinante; una de las ciudades más grandes y mejor trazadas de todo el mundo.

Sin embargo, después del año 600 de nuestra era, Teotihuacan fue abandonada y destruida. Los sobrevivientes se dispersaron por toda Mesoamérica y llevaron sus costumbres y tradiciones hacia los lugares adonde se desplazaron.

Actualmente el sitio arqueológico de Teotihuacan constituye una parte esencial del patrimonio cultural de México y de la humanidad.

El Reto de Hoy:

Elabora una historieta sobre un día en la vida de un habitante de Teotihuacan. Considera los tipos de construcciones donde habitaban los teotihuacanos, las familias que ahí vivían y los tipos de objetos que usaban. Toma en cuenta lo que se sabe de su organización social y actividades económicas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=855





Física: La electricidad, una parte de mi vida.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar los usos y cuidados que requiere el uso de la electricidad para evitar accidentes antes de manipular algún aparato eléctrico. Retomarás lo visto en sesiones anteriores donde analizaste conceptos como cargas eléctricas, corrientes y energía eléctrica.

¿Te imaginas la vida sin energía eléctrica?

¿Qué hacemos?

La energía eléctrica es sumamente importante para ti, ¿consideras que para toda la población en general sea fundamental? La electricidad es primordial en la civilización actual, ya que se utiliza en todo momento. Es más, si no fuera por la energía eléctrica, en este momento no podrías estar tomando esta sesión. Sin embargo, estas comodidades son relativamente recientes.

¿Recuerdas la definición de electricidad? La palabra electricidad proviene del vocablo griego “elektron”, el cual significa “ámbar”. Lo descubrió el filósofo griego Tales de Mileto en el año 600 antes de nuestra era. Se dio cuenta de que, al frotar este material contra una piel de gato, era posible atraer ciertos objetos ligeros.

Para fortalecer tu conocimiento observa el siguiente video.

1. Carga y corriente eléctrica

El paso de la corriente eléctrica hace que los resistores se calienten y con ellos podemos cocinar, planchar y calentar nuestra habitación, entre muchas otras actividades. Pero no sólo los resistores que están diseñados para calentarse experimentan ese fenómeno.

¿Qué otras medidas de seguridad debes seguir cuando usas la electricidad? Para saber más de este tema observa el siguiente material audiovisual.

2. Cuidado con la electricidad

Sí que pueden ocurrir varios accidentes cuando hacemos uso de la electricidad. En el video viste que se provocaba un corto circuito, pero ¿qué es eso?

Un corto circuito ocurre cuando hay un incremento repentino de la corriente eléctrica. Éstos se producen comúnmente cuando fallan los aislantes en los conductores, pero se pueden provocar de varias formas. Para comprender bien, debes entender cómo llega la electricidad a nuestras casas.

¿Qué se debe hacer si en caso de un accidente te pasa esto que acabamos de decir? Para eso, observa con atención el siguiente material audiovisual. Ahora ya te diste cuenta de que debes tener mucho cuidado con la electricidad, puede ocasionar accidentes muy serios. Debes ser muy precavido.

El Reto de Hoy:

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=855

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=855





Lenguaje: Héroes, un encuentro con su pasado.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a escribir un texto biográfico y conocerás los elementos importantes que debes de considerar para la elaboración de una biografía.

¿Qué hacemos?

Al momento de escribir una biografía sobre un personaje, debes pensar en cómo este personaje ha influido en la historia, en la sociedad, en su época; o cómo ha sido su aportación o relación con aspectos políticos, sociales, científicos, artísticos, deportivos, entre otros.

Normalmente, quienes se encargan de escribir las biografías, son investigadores o escritores que desean saber de la vida de determinado personaje o que han descubierto información nueva. Esto con base en una investigación exhaustiva.

Elaborar una biografía es un trabajo que debe hacerse con detenimiento; pues de una forma precisa y objetiva, necesitas plasmar información distintiva y verídica del personaje en cuestión. Éstas pueden ser de extensión larga o corta, esto depende los aspectos de la vida que se quieran abarcar o de la información con la que se cuente.

Un aspecto esencial para la escritura de una biografía es el dedicarle el tiempo suficiente a la búsqueda de información, buscar fuentes confiables y organizar toda la información recabada.

No olvides revisar fuentes primarias y secundarias. Observa el siguiente video.

1. José María Morelos

El Reto de Hoy:

A partir de lo expuesto en esta sesión, selecciona a tu personaje y una vez que tengas la información necesaria, llena el cuadro anterior.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=855





Matemáticas: El perímetro de los polígonos.

¿Qué vamos a aprender?

Analizaras algunas de las propiedades de los polígonos regulares, que te permitirán determinar el perímetro. Estudiarás estas propiedades desde diversas circunstancias, permitiendo así el análisis deductivo para resolver situaciones problemáticas.

Las propiedades de los poligonos regulares, que a través de la historia han sido de utiidad para resolver situaciones que beneficiaban la labor, interacción con el medio y el intercambio mercantil entre los integrantes de una sociedad.

¿Qué hacemos?

Determinar el perímetro es una necesidad que se le ha presentado al ser humano, desde la antigüedad, para enfrentar diversas situaciones.

Para conocer más de este tema, observa el siguiente audiovisual.

1. Obtención del perímetro en la antigüedad

Te enteraste de lo necesario que ha sido para la humanidad realizar mediciones desde la antigüedad.

El Reto de Hoy:

Para complementar lo que estudiaste en esta sesion, realiza los ejercicios de tu libro de texto.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=855





Artes: ¡Artes, camaradas y acción!

¿Qué vamos a aprender?

Vas a recrear una obra y pondrás a prueba los lenguajes de las artes y sus elementos, como medios para comunicarte y seguir desarrollando tu sensibilidad, tu imaginación, tu creatividad, a través de la exploración de diversos movimientos, gestos, sonidos, formas, colores, intensidades, entre otros.

Participa con actitud abierta y curiosa, como toda y todo un artista. Los materiales que utilizarás para esta sesión serán todo tu cuerpo y tu imaginación.

¿Qué hacemos?

¿Cuál espacio, mundo, o personajes, podrías crear con el poder de tu imaginación y tu creatividad?

Lo importante en esta sesión, es lo que tú experimentarás, a partir de tus sentidos y escuchar a tu corazón. Cantarás con los pinceles y mirarás a través de tus orejas que sonreirán. Rapearas con los colores y volarás con las letras de tu cuerpo que te invitarán a soñar…

Observa el siguiente video.

1. El tema como motor de temas artísticos

El Reto de Hoy:

Construye tu mundo imaginario, te puedes apoyar con tu familia, utiliza el lenguaje artístico que elijan y, mejor aún si está conformado por los diferentes lenguajes artísticos, como lo hiciste con sonidos, ritmos, gestos, movimientos, colores, formas…

Por ejemplo: con cada espacio de tus mundos, puedes hacer una instalación, esculturas, collage, álbum fotográfico, videos, álbum artístico, o lo que se te ocurra para que, posteriormente, lo compartas con tus compañeras, compañeros y profesores.

No olvides ponerle nombre a tu Mundo.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=855





PARA TERCERO DE SECUNDARIA:

Química: ¿Cuáles son las implicaciones en la salud o en el ambiente de algunos metales pesados?

¿Qué vamos a aprender?

El iniciador del positivismo y la sociología científica, Auguste Comte, consideraba como conocimiento auténtico sólo el conocimiento científico experimental, su frase: “Saber para prever, a fin de poder”, permite reconocer que a través del conocimiento es posible prever acontecimientos futuros.

El propósito de esta sesión es que, a partir de tus intereses e interrogantes, diseñes un proyecto de investigación poniendo especial atención en la argumentación y las formas de comunicación, así como la evaluación de las alternativas para evitar los impactos en la salud o el ambiente de algunos metales pesados.

El conocimiento científico es verificable, es decir, se puede comprobar si se parte de los mismos métodos y técnicas utilizadas durante la experimentación. Además, la claridad, el orden y la capacidad argumentativa en un proyecto de investigación hacen que el conocimiento científico sea universal.

Te sugerimos procesar la información que irás consultando, a través de organizadores gráficos, para que te sea más fácil comprender y comunicar lo aprendido durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

En esta sesión aprendiste que el trabajo por proyectos te permite asumir una actitud crítica ante las problemáticas ambientales de la vida cotidiana, así como plantear soluciones.

Además, te permite organizar y presentar la información de manera que resulte más fácil comunicarla. Con ello puedes incidir en el mejoramiento del ambiente, y en el aspecto social, económico y ecológico, aprovechando los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la ciencia y la tecnología.

Lo anterior se orienta a la toma de decisiones argumentadas para dar solución a una problemática con base en la responsabilidad social.

Reflexiona en la siguiente pregunta: ¿Cómo puedes contribuir con tus actitudes en la disminución de los niveles de contaminación de estos metales? Observa el siguiente video:

1. Mi profe en la tele

El Reto de Hoy:

Para enriquecer tu proyecto consulta el siguiente artículo científico:

HERNÁNDEZ-BARANDA, Yenisei, et al. Toxicidad del Cadmio en las plantas y estrategias para disminuir sus efectos. Estudio de caso: El tomate.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362019000300010

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=856





Matemáticas: Relaciones lineales. Proporcionalidad.

¿Qué vamos a aprender?

Has estudiado la relación que hay entre dos magnitudes que presentan una relación proporcional.

En esta sesión aprenderás cómo dichas magnitudes que están en relación proporcional se representan para tu análisis en tablas y en gráficas en el plano cartesiano. Además, utilizarás una herramienta que te ayudará a analizar dichas representaciones, y esta es la hoja de cálculo.

Procura recrear en tu cuaderno las tablas y gráficas, así como las soluciones que se te presentarán. No olvides registrar tus dudas, inquietudes y anotaciones respecto a esta lección. Podrás apoyarte en tu libro de texto para consolidar los aprendizajes que aquí te presentamos.

¿Qué hacemos?

Comienza con un problema que implique una relación de proporcionalidad.

Pero, ¿qué es una relación de proporcionalidad?

Observa el siguiente video para recordar qué es una relación de proporcionalidad.

1. DIFERENTES MEZCLAS

Cómo pudiste observar, la relación de proporcionalidad se conserva para todos sus valores, esto ayudará a resolver el problema.

El Reto de Hoy:

Escribe en tu cuaderno cómo relacionas una expresión algebraica con la elaboración de la tabla y de la gráfica que se obtienen a partir de ella.

Para resolver dudas o ejercitar de lo aprendido te puedes apoyar en tu libro de texto.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=856





Lenguaje: Cómo discutir y triunfar en el intento.

¿Qué vamos a aprender?

Tendrás la oportunidad de revisar información y desarrollar algunas actividades para que puedas seguir aprendiendo. Todo esto como un recurso que te apoyará a continuar con tu aprendizaje.

Revisarás información sobre la manera de planificar la organización de un panel de discusión. Esto como parte del proceso que se sigue para reconocer y respetar los diferentes puntos de vista y opiniones sobre un tema y los turnos de participación al llevar a cabo un panel de discusión.

¿Qué hacemos?

Una gran ventaja es que en la escuela llevas a cabo actividades de comunicación y socialización de diversos temas, aunque en estos momentos tenga que ser a distancia, te van preparando para discutir con argumentos estructurados.

Observa el siguiente video para tener una idea más clara de cómo organizarte.

1. VIDEO: Armando la discusión

¿Fue correcto invitar a alguien con un poquito más de experiencia para que, un poco, nos orientara?

¿Se manejaron con respeto a pesar de que pueden tener opiniones contrarias?

Al no poder verse frente a frente, ¿este hecho les impidió que puedan interactuar y organizarse?

El Reto de Hoy:

Adopta el papel de moderador de un panel de discusión, invita a tres de tus compañeros o a los integrantes de tu familia para que funjan como panelistas.

Elige el tema y haz la propuesta de dos preguntas para cada panelista, escribe la presentación del tema y también prepara algunas preguntas en caso de que un panelista se desvíe del tema.

Recuerda que los moderadores no pueden tomar partido.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=856





Artes: El corazón de mi comunidad, me late.

¿Qué vamos a aprender?

Ocuparás plástico transparente, estambres, hilos, latas, cajas o cualquier material de reúso que tengas a la mano, tinta o plumones, tu libreta y lápiz para anotar.

En esta sesión reflexionarás sobre cómo el arte influye en, las personas. Y descubrirás su trascendencia en la comunidad, es decir, la manera en la que cobra sentido para todas las personas que la habitan.

¿Has percibido alguna expresión artística cerca de ti? ¿Cómo cuáles? Podría ser que algún integrante de tu familia sea un artista. ¿Qué tal cerca de tu colonia? Quizá en alguna celebración importante que se realice en tu comunidad. ¿En qué momentos descubriste esas manifestaciones artísticas?

¿Qué hacemos?

Observa algunos testimonios de jóvenes como tú que han descubierto las artes en su comunidad.

1. VIDEO: El corazón de mi comunidad

Es increíble cómo esas manifestaciones te dan una idea del espacio en el que estos jóvenes habitan. También te muestran parte de las costumbres de su comunidad.

¿Te fijaste en el gusto que les daba contarnos su experiencia? De alguna forma ellos se identifican con esas manifestaciones artísticas. ¿Y tú descubriste las de tu comunidad?

Se podría usar como teléfono unas latas para que escuchemos con atención. Comunidad no puede hablar hasta que tenga su corazón, pero qué tal si formas uno con las palabras que escuchas de los retratos.

Por ejemplo, puedes hacer un corazón con letras.

2. Audios de voces

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-J9wjQwoXh5-Audiosdevoces.mp3

El Reto de Hoy:

Primero identifica alguna manifestación artística que haya en tu comunidad o que antes de la cuarentena, recuerdes haber presenciado. Luego realiza este reconocimiento que se te propuso con retratos de ti mismo o de otras personas que forman parte de tu contexto. Recuerda qué puedes identificarlos con sonidos, objetos o partes del cuerpo.

Finalmente reflexiona y escribe en tus retratos o libreta la importancia del arte en la sociedad y la comunidad.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=856





