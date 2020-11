Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 23 de noviembre para alumnos de primaria

Lenguaje: Planificación de un programa de radio disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el lunes 23 de noviembre.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Conocimiento del medio: ¿Cómo los clasifico?

¿Qué vamos a aprender?

Clasificarás animales, plantas y materiales a partir de características que identifica con sus sentidos. Reconocerás que el color puede ser un criterio de clasificación de animales.

Para esta sesión necesitarás tener a la mano el siguiente material: lápiz, hojas o cuaderno y tu libro de texto Conocimiento del Medio.

¿Qué hacemos?

El color puede ser una característica de los animales, pero también tienen otras características que iras descubriendo poco a poco.

Es momento de trabajar con tu libro de texto, busca la página 47 que tiene como título: ¿Qué color tienen los animales? ¿Cómo agruparías estos animales? observa los cinco animales que se encuentran en la página.

Observa el siguiente video, que habla de un miembro del grupo de osos hormigueros, que es un poco diferente, porque su pelo es más suave.

1. Agenda Verde – Biodiversidad. Hormiguero sedoso.

Lamentablemente muchas especies de animales y de plantas están en riesgo de desaparecer para siempre del planeta, pero tú puedes hacer mucho por la naturaleza si eres responsable y respetuoso al convivir con otros seres vivos.

La indicación del libro es: “Haz dos grupos de animales según sus características y regístralos en la tabla”. Puedes clasificarlos por colores. Escribe sobre las líneas sus nombres. Si aún no te sientes con seguridad de escribir rápido, no te preocupes puedes copiarlos con calma.

Otra forma de agruparlos es por tamaños, si tienen plumas o no, si vuelan. Existen muchas formas de clasificar a los animales. Por lo pronto puedes seguir practicando agrupándolos por colores. El próximo lunes seguirás conociendo más sobre los animales.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=875





Lenguaje: Rimamos y cantamos: ¡Feliz cumpleaños…!

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás el texto impreso mientras el docente canta o lee las canciones o rondas infantiles seleccionadas, mientras lo haces, establecerás relaciones entre algunas partes orales con partes escritas. Identificarás palabras en un texto conocido.

Para esta sesión necesitarás: hojas blancas o un cuaderno, lápiz, lápices de colores, tu cuaderno de palabras, tu libro de texto Lengua Materna. Español.

¿Qué hacemos?

Para abordar el tema de esta sesión, trabajarás con una canción muy especial, de mucha tradición en nuestro país.

Intenta adivinar de cuál canción se trata, con estas cuatro pistas:

¿Ya sabes de qué canción se trata?

Su origen exacto es desconocido, se cree que se remonta a la España medieval, que llegó a México con los colonizadores y surgió como una especie de corrido después de la guerra de Independencia.

La versión mexicana actual se parece un poco a lo que es el vals.

Te invito a escuchar otra versión de Las mañanitas, muy divertida, cantada por Lucy, Alan y Staff, se vale bailar ¡Corre video!

1. Mañanitas de Once Niños.

Percibe cómo cada vez vas aumentando tu vocabulario, conociendo más letras y palabras que se forman con ellas. Vas leyendo por ti mismo, o por ti misma, entre más lo intentes y te esmeres, más avanzarás.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=875





Valores: Te invito a mi fiesta.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás situaciones en las que te has sentido excluido o maltratado y cuando has participado en situaciones que han hecho sentir mal a alguien más.

¿Qué hacemos?

Observa la siguiente cápsula.

1. Aprende a expresar tus emociones.

Son unos excelentes consejos que hay que poner en práctica, ¿Qué puede hacer Karina para ayudar a que Ramón se sienta mejor? elige una opción.

Observa el video del cuento que eligió Karina para Ramón, pide ayuda a un adulto para que ponga el video hasta el minuto 02:39′

2. Vitamina Sé: especial en tu día. Pequeña Mancha te enseña cómo transformarte (Taller)

Karina se acordó de ese cuento porque pequeña mancha también se sintió triste, enojado y avergonzado cuando no lo invitaba a jugar, pero encontró la manera de mostrar a las demás figuras, que él tenía muchas cosas divertidas para compartir.

El Reto de Hoy:

Realiza junto con tu familia la actividad de las figuras de colores, ¿Te animas? recuerda que es muy importante involucrar o invitar a todos los integrantes de tu familia, todas las personas tienen algo importante e interesante que aportar.

Hasta aquí terminamos con “Te invito a mi fiesta” hasta pronto.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=875





Artes: Diseño de vestuario.

¿Qué vamos a aprender?

Diseñarás un vestuario sencillo para la presentación frente a público.

Elegirás formas interesantes para explorar diseños sencillos de vestuario.

¿Qué hacemos?

Existen muchas obras de teatro, donde los personajes se disfrazan o interpretan personajes diversos, desde príncipes y princesas hasta animales míticos, son muy llamativos y se distinguen por el tipo de vestuario que utilizan.

Imagínate la posibilidad de transformarte en algún personaje usando gestos o movimientos característicos a través de la imaginación, personajes como: Caperucita roja, las brujas, hadas o dragones que aparecen en este tipo de historias.

Algunos personajes se pueden representar con movimientos o gestos, también se puede hacer utilizando vestuarios que te ayuden a saber más sobre los personajes y sobre todo utilizando materiales sencillos. ¿Qué te parece elaborar un vestuario sencillo?

Te invito a escuchar la canción titulada “Cumbia del Monstruo”, mientras la estas escuchando realiza movimientos, para saber cómo puedes ser un monstruo.

1. Cumbia del monstruo de la laguna “CANTICUÉNTICOS”

¿Qué te pareció la canción, lograste sentirte como un monstruo? Es una canción muy divertida e interesante.

El Reto de Hoy:

Piensa e imagina cómo sería el monstruo de la canción dibújalo a lápiz y preséntalo en casa.

Recapitulando lo visto:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=875





PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Artes: Juego y respeto.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los diferentes elementos del espacio personal y social para identificar tus posibilidades.

Explorarás el espacio social a partir de juegos con elementos intercambiables entre personas, como pelotas, juguetes u otros objetos que no sean peligrosos.

¿Qué hacemos?

El Reto de Hoy:

Matemáticas: Figuras escondidas.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

Conocimiento del medio: La Revolución Mexicana y la tecnología.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué hacemos?

PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Valores: La dificultad y el error: dos grandes oportunidades para aprender.

¿Qué vamos a aprender?

El Reto de Hoy:

Inglés: Exploremos algunas fábulas.

¿Qué vamos a aprender?

Matemáticas: Usa la información.

¿Qué vamos a aprender?

Artes: El cine mexicano en la Revolución.

¿Qué vamos a aprender?

El Reto de Hoy:

PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Valores: Un lugar mejor.

¿Qué vamos a aprender?

Artes: Mi expresión geométrica.

¿Qué vamos a aprender?

Lenguaje: ¡A seguir indicaciones!

¿Qué vamos a aprender?

Matemáticas: Portadores de información.

¿Qué vamos a aprender?

Observa en la ilustración del tornillo las partes que se señalan:

Hay dos tipos de tornillos, uno de paso fino con una cuerda delgada y otro de cuerda gruesa o paso grueso.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=847





PARA QUINTO DE PRIMARIA:

Valores: Un crucigrama sin resolver.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el valor del esfuerzo para lograr un reto y las emociones que experimenta.

¿Qué hacemos?

Uno de los mayores retos que vivimos actualmente, es esta pandemia que vino a cambiar la forma en que vivimos. Ha sido un reto para todo el personal médico, para todas las familias, para todos los niños y las niñas.

Cuando logremos regresar a la normalidad, todos nuestros esfuerzos habrán valido la pena y nos sentiremos satisfechos, como lo dice mi amiga La Corchetis, vamos con ella. Observa el siguiente video.

1. La Corchetis – Primavera.

Mañana será primavera y claro que todo lo que La Corchetis aprendió e hizo durante la pandemia, la habrá dejado una bonita sensación de logro.

Ahora me doy cuenta que los pequeños y grandes logros, así como los pequeños y grandes problemas producen una emoción y un sentimiento, creando una valoración propia de satisfacción personal al haberlos superados. Esta valoración debe reforzar nuestro esfuerzo y perseverancia para alcanzar metas cada vez más grandes.

Entendiste cuál era la meta, si regulas las emociones de manera adecuada, nos va a ayudar a dirigir nuestros pensamientos para conseguir lo que nos proponemos.

Hoy aprendimos que podemos tener retos o situaciones que parecen no tener solución, pero, con esfuerzo, perseverancia y dedicación, trabajando intensamente, podemos alcanzar nuestras metas.

El Reto de Hoy:

Te invito a que nos hables de tus retos, es decir, responder y escribir en tu bitácora de viaje, lo siguiente:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=848





Inglés: The right place.

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás indicaciones sencillas para trasladarse de un lugar a otro.

¿Qué hacemos?

En la clase de hoy vamos a continuar con lo que aprendimos la clase pasada; que el inglés puede servirnos para encontrar las cosas y los lugares, como una escuela o un mercado.

Hay que saber dónde se ubican los lugares importantes en donde vivimos.

Vamos a empezar por explorar unas palabras que nos van a ayudar a no perdernos. Los puntos, Norte, Sur, Este y Oeste.Tiene algunos sitios que exploramos hoy y algunos sitios que aprendiste la clase pasada, también tiene una rosa de los vientos con los puntos cardinales.

Recuerda que podemos utilizar las indicaciones de desplazamiento: straight, left, right, go up, go down. O las indicaciones de ubicación: In front of, across de Street, next to. Y también los puntos cardinales: North, South, West, East. So let´s start.

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

Si quieres practicar más, visita esta página.

https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=848





Lenguaje: Y tú, ¿cómo lo contarías?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a valorar el rol social y cultural de los narradores tradicionales para el fortalecimiento de las lenguas originarias.

¿Sabías que la lengua Hñahñú se habla en varios estados de la República Mexicana? Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz.

Hablaremos sobre la importancia de las narraciones orales y de la forma en que estas apoyan la transmisión de las lenguas originarias.

¿Qué hacemos?

Una narración es el desarrollo verbal de una serie de sucesos, relatados de manera ordenada y específica, ya sean reales o no. Una narración puede ser un relato, un cuento, una anécdota y muchos otros términos más específicos, entre los que puede y suele haber distinciones técnicas.

Como pudimos ver, la anécdota es una clase de narración que cuenta con sus propias características.

Para finalizar te invito a que escuchemos y veamos una narración escrita en lengua Hñahñu por una de mis alumnas.

1. Carolina Gallardo (Lengua Hñähñu, Hidalgo Valle de Mezquital).

El Reto de Hoy:

Ahora que has visto y escuchado algunas narraciones, intenta escribir alguna, o una anécdota, o pregunta a un adulto sobre alguna narración que te pueda compartir.

Escríbela en tu cuaderno para que empieces a organizar un compendio de narraciones que pueden ser anécdotas, cuentos, leyendas o costumbres de tu comunidad, de tu familia o de ti.

Recuerda que las personas también son una fuente de información, estas personas pueden ser tus abuelitos, tu padre o madre, tus vecinos y maestros, tus amigos y amigas cada una de estas personas nos pueden compartir historias, anécdotas, noticias y eso lo podemos escribir.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=848





Matemáticas: Pista de carreras.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer la relación que guardan entre sí las diversas representaciones de una fracción y como utilizarlas para abreviar pasos.

¿Qué hacemos?

El automóvil. Imposible que no conozcamos uno, los vemos a diario, son herramientas ya básicas para la sociedad en que vivimos, siempre que pensamos en un coche, seguramente nuestra mente viaja a la velocidad, o el modelo que nos gusta, también pensamos en el precio, el color o también en cuánto contaminan pues como ya sabemos, el planeta está batallando con el calentamiento global y otros problemas que se derivan de inventos humanos como éste.

Pero, ¿Te imaginas la vida antes de que existieran? probablemente, los alimentos se transportaban con caballos y carruajes desde la estación de tren, si no tenías un caballo o una mula de carga, tendrías que usar una carretilla, tus manos y tu fuerza para transportar víveres, agua y herramientas que necesitaras o enseres básicos que todos usamos, como telas, ropa, muebles, papel, libros, etc. También piensa en los viajes, incluso en los que hoy en día se nos hacen “cortos” pues se ubican en la misma ciudad o pueblo donde vivimos. Ir con tus abuelos del norte de la ciudad hasta el sur puede ser un viaje de 10 o 20 minutos en auto, si no existiera, probablemente sería de una hora en un caballo, quizás un poco más de la hora en mula y caminando, quizás llegarías en 3 horas.

El Reto de Hoy:

El reto de hoy es que ubiques las siguientes fracciones en la recta numérica, recuerda que tienes que buscar diferentes representaciones para facilitar su localización.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=848





PARA SEXTO DE PRIMARIA:

Valores: El beneficio de mi decisión.

Sabrás tomar decisiones concretas que beneficien a los demás, aunque no te beneficien directamente.

Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a identificar decisiones benéficas para tí mismo o para otros, tomando en cuenta factores de riesgo y factores de protección.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video sobre el sobrepeso.

1. Sobrepeso en México.

Hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar a otras personas de manera desinteresada. Hasta puedes hacer una lista con todas esas opciones, como el amigo Alan.

Observa el siguiente video.

2. Yo ayudo.

Tu tienes la capacidad de buscar el bienestar de los demás, realizando acciones por tu iniciativa, pero esto a la vez te debe llevar a comprender que, en un sentido ético, ser autónomos es buscar el bienestar colectivo, sin necesidad de tener un interés propio.

Usa tu imaginación y escribe en tu diario de emociones, ¿Qué te gustaría que pasara para logar el bienestar del país? ¿Qué cambios crees que se pueden lograr para el bien común? ¿Qué aprendiste hoy?

El Reto de Hoy:

Completa la siguiente frase: Me gustaría que en mi país...

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=849





Matemáticas: La Revolución Mexicana en números.

¿Qué vamos a aprender?

Calcularás el tanto por ciento de cantidades mediante diversos procedimientos como la aplicación de la correspondencia “por cada 100, n” la aplicación de una fracción común o decimal y el uso de 10% como base.

¿Qué hacemos?

La Revolución Mexicana fue un proceso muy complejo. El levantamiento contra Porfirio Díaz despertó intereses y proyectos de país muy diversos que entraron en pugna. Madero pensó que podía hacer cambios sociales poco a poco y Zapata se levantó contra él, además, los antiguos porfiristas que quedaron en el gobierno lo traicionaron y lo asesinaron en 1913. Entonces, Victoriano Huerta asumió la presidencia de México de manera ilegal.

Venustiano Carranza formó el Ejército Constitucionalista y se levantó contra Huerta pero también a él lo quitaron rápido, en 1914, lo que originó que las diferentes formas de pensar de los grupos revolucionarios se enfrentaran en la etapa más larga y sangrienta de la Revolución.

Observa el siguiente video.

1. Revolución Mexicana, una revolución popular.

Según diversos investigadores, como Robert McCaa, de la Universidad de Michigan, las principales causas de que disminuyera la población fueron tres: La primera fue la emigración a otros países, que en parte fue para buscar opciones de trabajo, sin embargo, cerca de 200 000 personas salieron tratando de escapar de la guerra.

En esa época también hubo muertos por la pandemia de influenza española de 1918.

Observa el siguiente video.

2. Gripe española, la pandemia olvidada de 1918.

Se calcula que en el mundo hubo alrededor de 50 000 000 de muertes por la influenza, más de los que hubo por la Primera Guerra Mundial.

En México hubo 400 000 muertes por influenza, por lo que cerca de 1 000 000 de fallecimientos estuvieron vinculados con la guerra.

Una parte de las muertes fueron por otras enfermedades y por hambre, incluso, en el año de 1915 le pusieron a la Ciudad de México “el año del hambre”.

El Reto de Hoy:

Busca algunas imágenes alusivas a la época de la Revolución Mexicana.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=849





Inglés: The right place!

¿Qué vamos a aprender?

Comprendás las indicaciones para trasladarte de un lugar a otro.

¿Qué hacemos?

Te presentaremos información y algunos ejecicios que te ayudarán a comprender las indicaciones para que puedas trasladarte de un lugar a otro o dar orientación a alguién que lo requiera.

Continuarás con lo que aprendiste la clase pasada, que el inglés puede servirte para encontrar las cosas y los lugares, como una escuela o un mercado.

Empezarás por explorar unas palabras que te van a ayudar a no perderte, ¿Conoces los puntos cardinales? ¿Sabes cómo se llaman en inglés?

¿Has visto que los mapas tienen una especie de estrella?

Tienen una “N” hasta arriba. Significa que donde apunta la N, hacia allá está el Norte. Y Norte en inglés se dice: North.

El de abajo es el Sur, porque es el lado opuesto.Y Sur se dice South. El Este es el del lado derecho y se dice East y el Oeste el del izquierdo y se dice West.

El Reto de Hoy:

Repasa el vocabulario que has aprendido.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

Si quieres practicar más, visita esta página.

https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=849





Artes: ¡Viva la Re-evaluación!

¿Qué vamos a aprender?

Expresarás tu opinión sobre el proceso y los resultados obtenidos ante público en relación con una presentación artística.

Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a valorar los resultados de tu presentación teatral frente a público, al tomar en cuenta aspectos vinculados al trabajo artístico.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video.

1. Crítica constructiva de la puesta en escena.

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/critica-constructiva-puesta-escena-552.html

Existen tres tipos de evaluación:

SEP. 2018.”Evaluar para aprender la evaluación formativa y su vínculo con la enseñanza aprendizaje”. Primera edición SEP, Ciudad de México.

Observa el siguiente video testimonial sobre la experiencia de los participantes de una obra escolar.

2. Mi gran obra de teatro.

¿Qué te pareció el video? Es todo por hoy. ¡Festeja mucho la Revolución!

El Reto de Hoy:

Observa y reflexiona este último video:

3. Revolución mexicana, una revolución popular.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=849





