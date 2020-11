Secretaría de Salud legalmente incompetente para el debate del uso lúdico de la marihuana: Hugo López-Gatell

Secretaría de Salud no es competente para el debate del uso lúdico de la marihuana: Hugo López-Gatell (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que la dependencia no tiene competencia legal para opinar sobre la más reciente aprobación del senado sobre el uso lúdico de la marihuana.

Sin embargo, aseguró que dicha “incompetencia” no significa que no se tengan diferentes perspectivas al respeto, pero simplemente no están en la posición de opinar si se trata de una medida buena o mala.

Lo anterior, informó el funcionario público mexicano, tanto en el uso lúdico de la marihuana, así como en las las posibles incorporaciones que podría tener a programas del sector salud, etcétera.

Lo que sí dejo claro es que la planta amplía de manera importante las oportunidades de atención en en el paciente cuando se trata de una indicación meramente terapéutica.

“La cannabis tiene distintas indicaciones terapéuticas que hasta ahorita no tiene una solución definitiva. Una de las más conocidas es las crisis convulsivas refractarias, hay ciertos síndromes, pocos y afectan a pocas personas, que tienen episodios convulsivos, epilepsia que no pueden ser controladas con los medios convencionales, ni farmacológicos ni estimulación eléctrica, entonces parecen tener un papel claro ciertos extractos de la cannabis”, indicó.

Por último, aseguró que habrá un cambio de enfoque en la Estrategia Nacional de Prevención y Adicciones (ENPA), misma que pasará a tener un enfoque no prohibicionista.

Aseguró que habrá un cambio de enfoque en la Estrategia Nacional de Prevención y Adicciones(Foto: cuartoscuro)

El Senado de México aprobó este jueves la legalización de la marihuana para usos médico, recreativo, científico e industrial con la intención de disminuir la violencia derivada del narcotráfico.

“Tiene como objetivo fomentar la paz y la seguridad de la sociedad, contribuyendo en la disminución del mercado ilegal del cannabis psicoactivo y con ello, del crimen organizado, la corrupción y la violencia”, reportó el Senado en un comunicado.

La “Ley general para la regulación del cannabis” fue aprobada con 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones, pero aún será analizada y discutida por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de diciembre próximo.

Con el dictamen aprobado quedaría “permitido a personas mayores de edad consumir cannabis psicoactivo, siempre que no se realice frente a alguna persona menor de dieciocho años o cualquier otra imposibilitada para manifestar expresamente su consentimiento”, establece el documento.

En noviembre de 2015, la Suprema Corte falló por primera vez a favor de permitir todas las actividades relacionadas con el uso lúdico de marihuana para mayores de edad, salvo su comercialización.

Gatell aseguró que habrá un cambio de enfoque en la Estrategia Nacional de Prevención y Adicciones (ENPA), misma que pasará a tener un enfoque no prohibicionista (Foto: cuartoscuro)

Hasta finales de 2018, había emitido cinco sentencias similares sentando jurisprudencia.

Sin embargo, la portación se limita hasta ahora a cinco gramos por persona, y con el dictamen aprobado por los Senadores aumenta a 28 gramos por persona.

Si el portador lleva de 28 a 200 gramos sería objeto de multas, y con más de 200 gramos podría ser procesado penalmente.

Los consumidores podrían sembrar por persona seis plantas en sus casas para autoconsumo y ocho en caso de que viva con otra persona.

Con la actual legislación se impide “el ejercicio de derechos al desarrollo de la libre personalidad”, dijo Miguel Ángel Mancera, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Si el dictamen, que fue votado en contra en el Senado por el conservador Partido Acción Nacional, es aprobado por la Cámara de Diputados deberán pasar seis meses para que entre en vigor.

Con información de AFP.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Senado en México aprobó la regulación y despenalización del uso lúdico de la marihuana en todo el país

Todo sobre el uso lúdico de la marihuana en México: cuántas plantas se podrán tener por persona y cuáles serán las sanciones

Regulación, sanciones y plazos: todas las claves del proyecto del Senado que busca despenalizar el consumo lúdico de marihuana en México