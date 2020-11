“No soy Salinas, no soy Calderón”: AMLO pidió a sus seguidores confiar en su proyecto de transformación

Foto: Presidencia de México.

Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó a sus simpatizantes que no es necesario atacar personalmente a los críticos de su gobierno. Dijo que está protegido por sus ideales y que lo más importante para él es la transformación del país.

“Afortunadamente la gente ha tomado conciencia de que es necesaria una transformación, y nos están apoyando, y vamos hacia adelante. Y no vamos a dar ni un paso atrás. Y miren que ha sido difícil enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica sin dejar de avanzar para transformar al país”, expresó el mandatario.

Reconoció que otro punto de confianza es la diferencia que tiene con gobiernos anteriores en los que las prioridades eran “beneficiar a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente”. Llamó a este modelo como política salinista del periodo neoliberal.

“Yo, con todo respeto, no soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto. Somos distintos, con todo respeto. Por eso se despiertan pasiones y ataques, se meten hasta en lo personal”, dijo el mandatario.

Y es que el presidente sí ha logrado consolidarse como una figura polarizante. Por una parte, las encuestas de popularidad colocan la aprobación de su mandato en 59 por ciento, de acuerdo con el portal Oraculus y su agregado de las principales encuestas de aprobación presidencial. La desaprobación, hasta octubre de 2020 era del 35 por ciento. Por supuesto, estos números no reflejan el estado real de lo que sienten las personas sobre Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, y en contraste directo con la despersonalización de las cifras, están movimientos como el Frente Nacional Anti-AMLO, que está caracterizado por su crítica personal a la persona del presidente y los insultos a sus seguidores, más que a su administración.

Frente a ellos, los simpatizantes del presidente han destacado, durante años, por un apoyo equivalente a la figura de López Obrador.

Las observaciones del presidente estuvieron enmarcadas por la respuesta mediática a la cifra de más de 100 mil muertos por la pandemia del coronavirus. De acuerdo con el presidente, la cifra no es tan grave porque en otros países la proporción entre decesos y población es más grande que en México.

Destacó el titular del diario El País y aludió a la tasa de muertos por Covid en España, que es mayor. España tiene un índice de 90.37 decesos por cada 100 mil habitantes, México tiene 79.33. Sin embargo, esta cifra no presenta una imagen completa de la crisis sanitaria.

En España, la positividad de pruebas PCR realizadas es de 12 por ciento, que es, de hecho, alto bajo estándares de la Organización Mundial de la Salud. En México, la positividad es de 45.6 por ciento. La positividad es un indicador de qué tan bien medida está la epidemia en cada país.

En términos reales, un índice de positividad alto significa que los datos oficiales están incompletos, por lo que la pandemia en México es mucho más grave de lo que estima la Secretaría de Salud.

De ahí que muchos medios resalten un fracaso en la estrategia de control de la pandemia y que los simpatizantes del presidente recurran a los ataques personales y los insultos para defender al líder del Ejecutivo.

