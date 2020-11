Coronavirus en CDMX: en qué estaciones del Metro hay macroquioscos para realizarse la prueba rápida

(Foto: Henry Romero/Reuters)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México es uno de los lugares más concurridos de la capital. Por ello, las autoridades instalaron, a partir de este 20 de noviembre, algunos macroquioscos en diversas estaciones, en donde se podrán aplicar pruebas rápidas de COVID-19 a las personas que presenten síntomas de la enfermedad.

En la alcaldía Benito Juárez, las explanadas del Metro Mixcoac y Metro Etiopía contarán con estos sitios. En la demarcación Cuauhtémoc, este quiosco estará en la plaza Pino Suárez, a las afueras de esta estación del metro. El horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas y sólo se requiere acudir con credencial de elector y una pluma propia.

Por otra parte, en la Miguel Hidalgo, las estaciones que contarán con este servicio serán las del Metro Tacuba y la del Metro Tacubaya. Asimismo, las autoridades sanitarias destacaron que en las explanadas de 13 alcaldías también estarán instaladas estas carpas. En total, son 26 macroquioscos ubicados en puntos de mayor afluencia, así como los más de 100 quioscos en diversas colonias de la capital.

“La finalidad es avanzar rápidamente en la identificación de positivos y su aislamiento, aumentar la atención a la población a través de orientación médica, aplicación de pruebas gratuitas de COVID-19, seguimiento a las personas con la enfermedad, así como la supervisión de las medidas sanitarias en comercios y transporte público”, detalló el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabe recordar que en días recientes se aumentó el número de pruebas diarias disponibles de 5,000 a 10,000. El gobierno de la capital tomó esta determinación, debido al incremento en el número de hospitalizaciones.

Estas medidas forman parte del fortalecimiento al Programa Territorial para la detección y aislamiento de los casos positivos de COVID-19. Del total de pruebas aplicadas diariamente a las personas, el 70% corresponde a antígenos y el 30% a PCR.

Sin embargo, una decisión que parecería contradictoria es que el miércoles de esta semana finalmente se reabrieron los locales comerciales al interior de las estaciones del metro. Para poder hacerlo, las personas deberán mantener en un lugar visible la carta compromiso donde se señale que se cumple con todas las medidas sanitarias establecidas por el gobierno local.

En caso de que los permisionarios no acaten estas reglas de higiene para evitar la propagación del virus, serán sancionados con la suspensión indefinida de sus actividades y sólo podrán reanudarlas hasta que la infracción sea subsanada.

Por otra parte, la mandataria reveló que se está alistando una ley seca, pues el número de casos de COVID-19 va en aumento y buscan evitar la venta de alcohol durante un tiempo, con el fin de que no haya fiestas ni reuniones.

Esta información desencadenó el tema de la acción que obligaría a los ciudadanos a no salir de sus hogares en un determinado tiempo; sin embargo, la mandataria aclaró que no habrá toque de queda ni persecución por no usar cubrebocas.

“En la Ciudad no habrá toque de queda ni persecución por no usar cubrebocas. Tomamos medidas que orienten a cortar contagios. Pruebas, trabajo territorial, orientaciones preventivas, horarios, medidas para desincentivar grandes fiestas. Creemos en la participación ciudadana”, escribió la jefa de gobierno capitalino vía Twitter.

El tuit generó polémica inmediata entre los ciudadanos quienes dispararon algunas reacciones como: “Perdón que me ría de su propuesta, pero en el metro de la CDMX es imposible! Y menos en Atizapán de Zaragoza, el transporte público es un caos y policía de tránsito en Naucalpan Atizapán y Tlalnepantla no cooperan, sólo extorsionan!”.

La Ley Seca aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad e incluso en algunos municipios del Estado de México. Esta medida se mantendrá durante los próximos dos fines de semana y la restricción se hará de manera dividida en dos grupos.

Las primeras ocho las alcaldías que restringirán la venta de bebidas alcohólicas del 20, 21 y 22 de noviembre: Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Miguel Hidalgo. La alcaldía Xochimilco informó que esta restricción estará vigente durante varios fines de semana.

El horario de Ley Seca comprende desde las 18:00 horas del viernes y hasta las 23:59 del domingo del respectivo fin de semana. Por otro lado, del 27 al 29 de noviembre serán Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo y Tlalpan las alcaldías en las que no se venderán bebidas alcohólicas en el horario previsto.

